שתי חברות סטארט-אפ ביטחוניות גרמניות, שהוקמו רק בשנים האחרונות, זכו להזמנה אדירה של כטב"מים מתאבדים (חימוש משוטט), בשווי שיכול להגיע ל-4.3 מיליארד אירו, על ידי הצבא הגרמני.

זוהי ההשקעה הגדולה ביותר של הגרמנים בתחום עד כה, כחלק מהליך ההתעצמות הצבאי של הכלכלה הגדולה ביותר באירופה. היא מייצגת בין השאר גם את המגמה ההולכת וגוברת לקנות "תוצרת אירופה" גם בתחום הביטחוני, ובמיוחד את הרצון הגרמני להשקיע בכלכלה המקומית. פירוט ההזמנות פורסם כחלק מדיוני ועדת התקציב של הפרלמנט הגרמני.

"הלזינג" (Helsing), שמושבה במינכן, ו"שטארק" (Stark) מברלין הן שתי החברות שנבחרו.

הראשונה הוקמה לפני כחמש שנים, אך רק אחרי פלישת רוסיה לאוקראינה ו"שינוי הכיוון" הגרמני הגדול בתחום ההתחמשות היא החליטה לבצע פנייה לכיוון כטב"מים וחימוש משוטט, כמו גם שימוש ב-AI לצרכים צבאיים.

מאחוריה עומד בין היתר היזם השבדי דניאל אק, שהיה אחראי בעבר לחברת ספוטיפיי. הלזינג זכתה בחוזה לאספקה מיידית של החימוש המשוטט שלה, מסוג HX-2, ב-269 מיליון אירו.

"סטארק", שהוקמה לפני פחות משנתיים בלבד, ומאחוריה עומד המיליארדר האמריקאי פיטר תיל, ממייסדי פייפאל, קיבלה הזמנה ראשונית בסכום זהה.

לפי המסמכים שהוגשו לוועדת התקציב של הבונדסטאג, הרכש בתחום זה משתי החברות יכול להתרחב בשנים הקרובות עד לסכום של 4.3 מיליארד אירו. מספר הכלים החמושים שיסופקו "הושחר" מסיבות ביטחוניות.

למרות כישלונות המל"טים של שטארק

ההחלטה לבחור בשתי חברות מקומיות משקפת את הדרישה ההולכת וגוברת בגרמניה להוציא את מאות מיליארדי האירו שיידרשו כדי לבנות צבא חזק ועוצמתי על עסקים מקומיים, ולא להמשיך ולקנות כ-80% ממערכות הנשק של המדינה מארה"ב, מישראל וממדינות אחרות.

ההחלטה הזו התקבלה למרות דיווחים על כישלונות של המל"טים המתאבדים של Stark, המכונים Virtus, בשני מבחנים שונים של צבאות אירופיים.

חברת "הלזינג" גם היא עומדת בפני ביקורת, בין היתר על ביצועי המל"טים המתאבדים שלה באוקראינה. לפי ה"פייננשל טיימס" הכלים פגעו במטרה רק בחמש מתוך 14 פעמים במהלך השימוש בקרבות במזרח המדינה בשנה האחרונה.

מנכ"ל "הלזינג" יצא בימים האחרונים למסע יחסי ציבור בגרמניה, בניסיון לשנות את התדמית השלילית בעבר של יצרניות הנשק במדינה לכיוון חיובי.

הוא התגאה בעובדה כי החברה שלו "מייצרת באירופה" ומעסיקה עובדים אירופאים, וקרא לעצמאות של היבשת בתחום הרכש הביטחוני.

המוטו של החברה, כחלק משינוי התדמית שלה, הוא "אינטליגנציה מלאכותית כדי להגן על הדמוקרטיה שלנו".

מנכ"ל החברה גם חזר על התחייבות החברה להוציא מוצרים נוספים לשוק, כמו מטוס קרב ללא טייס, שאמור להיות מפותח עד שנת 2029, כלי שיט אוטומטיים ועוד. הוא דחה את הטענות על ביצועים כושלים באוקראינה בנימוק שהיה מדובר במל"טים ראשוניים.

ההזמנה משני הסטארט-אפים הביטחוניים משקפת גם תבוסה לענקית הנשק ריינמטאל, שמנסה בשנים האחרונות - בשל התקציבים האדירים שמוקצים מהממשלה - להתרחב לשלל תחומים נוספים, מעבר לייצור טנקים ומערכות נ"מ, כולל בתחום הכטב"מים.

מנכ"ל החברה ארמין פפרגר, שהיה בעבר יעד לניסיונות חיסול רוסיים, לגלג בשבועות האחרונים על שתי החברות הצעירות, ואמר כי "קודם הן צריכות לספק את המוצר, ורק אחרי זה לדבר".

לפי הדיווחים בגרמניה, ריינמטאל מנסה לכלול ברגע האחרון גם את החימוש המשוטט שלה (FV-014) לרשימת הקניות הממשלתית. הענקית הגרמנית גם משתפת פעולה עם החברה הישראלית Uvision בפיתוח סדרת חימוש משוטט בשם HERO.

לחיזוק הכוחות הגרמניים שנשלחו לליטא

לפי הפרטים אשר פורסמו בגרמניה, ההזמנות הראשוניות נועדו לחזק את הכוחות הגרמניים שנשלחו לליטא בשנה האחרונה, כחלק מחיזוק ההגנה על המדינות הבלטיות. הן אמורות להתחיל ולעבור לכוחות השנה, וההצטיידות תושלם בסוף שנת 2027.

ה-Virtus, לפי הפרטים, משוגר אנכית באופן עצמאי ואינו דורש פלטפורמה כלשהי. הוא יכול לשאת ראשי נפץ שונים ולחדור כ-80 ס"מ של מיגון, לפי מבדקים. משקלו כ-30 קילוגרמים.

ה-HX-2 הוא חימוש קטן יותר, במשקל 12 קילו, המשוגר באמצעות מקלעת. לפי פרסום ב"שפיגל", עצם ההזמנה המהירה מהווה "שינוי של כללי המשחק" בגרמניה, והצבא מקווה כי היא תסלול את הדרך להצטיידות מהירה גם בתחומים אחרים.