בוונצואלה מכחישים: לא הסכימו לשלוח נפט לישראל

1בוונצואלה מכחישים "באופן מוחלט" כי הסכימו לשלוח נפט לישראל

הממשלה בוונצואלה "מכחישה באופן מוחלט" את הדיווחים שהתפרסמו אתמול בתקשורת הבינלאומית, לפיהם קראקס הסירה את האמברגו על ישראל ואישרה משלוח נפט ראשון לישראל; כך מדווח הבוקר (ד') אתה החדשות בספרדית Infobae, המכסה את הנעשה באמריקה הלטינית.

אתמול דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג כי המשטר החדש בוונצואלה אישר משלוח נפט ראשון לקבוצת בזן הישראלית, אחרי חמש שנות הקפאה מוחלטת של יצוא נפט. אבל שעות לאחר מכן, פירסם דובר הממשלה בקראקס הכחשה גורפת לדיווח, אמר כי מדובר ב"ידיעה מפוברקת" וכי ונצואלה עדיין מסרבת להעביר נפט לישראל. תחת מנהיגי העבר צ'אווס ומדורו הפכה ונצואלה לאנטי-ישראלית, ואף קיימה קשרים חמים עם איראן.

המשלוח האחרון של נפט מוונצואלה לישראל היה במחצית 2020. אחרי שהנשיא מדורו נחטף והועמד לדין על ידי ארה"ב לפני כחודשיים, הממשלה החדשה בוונצואלה אישרה לייצא נפט להודו, ספרד וארה"ב, אך לא לישראל, מסר הדובר. גם שר החוץ של המדינה שיתף את ההכחשה הרשמית באמצעות הרשתות החברתיות.

2בדרך לעזה: באינדונזיה דנים כמה אלפי חיילים יישלחו לכוח השלום

אינדונזיה הפכה אתמול למדינה הראשונה שהודיעה כי היא מוכנה לשלוח חיילים "באופן מיידי" לשמש כמשקיפי שלום בעזה, והיום מדווחים כלי התקשורת במדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם כי היקף הכוחות שיישלחו עדיין לא ידוע. הג'קרטה פוסט כתב הבוקר כי הצבא הודיע לנשיא כי הוא "מוכן וערוך" לשלוח את החיילים למשימה "בכל זמן נתון".

בספטמבר דווח כי כ-20 אלף חיילים אינדונזים יישלחו לכוח המכונה ISF (ראשי תיבות באנגלית של כוח ייצוב בינלאומי). אך לפי דיווח בג'קרטה גלוב, סגן מפקד הצבא הבהיר כי המספר הסופי אינו ידוע, וכי דרושה הכרעה של נשיא אינדונזיה בעניין, ככל הנראה בסוף החודש. לפי הערכות גורמים צבאיים, מדובר על בין 5,000 ל-8,000 חיילים. "אנחנו נודיע כמה מאנשינו יישלחו עד סוף החודש", אמר סגן הרמטכ"ל האינדונזי. העיתון באינדונזית קומפאס הבהיר לקוראיו כי החיילים שיישלחו לעזה "לא ישתתפו בקרבות" ויהיו כוח שומר שלום בלבד. בעיתון ציינו כי אינדונזיה גם היתה המדינה הראשונה שהביעה נכונות פומבית לשלוח חיילים לעזה, כבר בדיון בנושא במליאת האו"ם בספטמבר האחרון.

3ביקור הניחומים של הרצוג באוסטרליה הפך לבמה אנטי-ישראלית

הביקור הרשמי של נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג באוסטרליה, אחרי הטבח במסיבת חנוכה בדצמבר במלבורן, הפך לתצוגת תכלית של הפגנות אנטי-ישראליות במדינה; כך מדווחים ביממה האחרונה כלי התקשורת באוסטרליה.

לפי רשת סקיי ניוז האוסטרלית, מאות מפגינים התכנסו היום (ד') סמוך לפרלמנט בקנברה הבירה, לפני נאום מתוכנן של הרצוג, וקראו "מהים עד הנהר - פלסטין תהיה חופשית", דרשו לעצור את הנשיא, והניפו שלטי תמיכה בפלסטינים. בין המפגינים היו גם חברי פרלמנט מטעם מפלגת "הירוקים" האוסטרלית.

לפני יומיים הפך ביקור הניחומים של הרצוג בחוף בונדי, בו התבצע הטבח בו נרצחו 15 בני אדם, לעימות אלים בין מפגינים פרו-פלסטינים למשטרה שאיבטחה אותו. בעקבות פציעת אחת המפגינות, עיקר תשומת-הלב במדינה הופנתה לסוגיית האלימות המשטרתית, כאשר המשטרה הבטיחה "לחקור לעומק" את הנושא. שוטרים הציגו מנגד תמונות של פציעות כתוצאה מנשיכות של מפגינים. 27 מפגינים נעצרו בהפגנה. האופוזיציה באוסטרליה התנגדה להזמנתו של הרצוג לאוסטרליה, בשל המלחמה בעזה.

