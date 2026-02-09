המתיחות עם איראן: האם היא שיקמה את מלאי הטילים שלה?

בישראל ואף במזרח התיכון כולו, מביטים אל עבר המשא ומתן של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם איראן, כשתמיד עומדת ברקע התהייה האם הוא יפתיע עם מתקפת בזק ברפובליקה האסלאמית, או שמא, לחילופין יהיה זה משטר האייתוללות שלפתע ישגר טילים בליסטיים לעבר ישראל. בצל זאת, נשאלות השאלות אילו טילים יש לאיראן? האם היא שיקמה את מלאי הטילים שלה? והייתכן שהם יפעילו גם את המורדים החות'ים? גלובס עושה סדר.

אילו טילים של איראן מאיימים על ישראל?

המרחק בין טהרן לבין תל אביב עומד על כ־1,600 ק"מ, כשהמרחק בין מערב איראן למזרח ישראל עומד על כ־1,100 ק"מ. כלומר, הטילים שיהאב 3 (כ־1,300 ק"מ), פאתח 1 (כ־1,400 ק"מ), עימאד, קאדר וחורמשהר 4 (כ־2,000 ק"מ), וכן סג'יל שלטענת הרפובליקה האסלאמית אף מגיע ליותר מכך, עשויים לאיים על ישראל. משקל ראשי הקרב שלהם נע מכ־350 ק"ג בפאתח 1, דרך כ-1,000 ק"ג בשיהאב 3, ואף לכ־1,500 ק"ג בחורמשהר 4.

האם וכיצד איראן חידשה את מלאי הטילים?

לרפובליקה האסלאמית, לפי וול סטריט ג'ורנל, עדיין יש כ־2,000 טילים בליסטיים שמסוגלים לפגוע בכל המרחב. "האיראנים השקיעו רבות בשיקום תוכנית הטילים לאחר המלחמה עם ישראל, והיכן שמוכנים להשקיע - מצליחים", אומר ד"ר מאיר ג'בדנפר מבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. "הם התרכזו בנושא, כשמה שהועיל להם שישראל לא תקפה את כל מתקני תוכנית הטילים האיראנית. זה הקל עליהם ביחס לתוכנית הגרעין, שספגה מכות קשות".

מהם סוגי הטילים הבליסטיים של איראן?

"לאיראנים יש כמה ראשי קרב, חלקם קצת מתמרנים. בטיל סג'יל יש ראש קרב מתמרן שנע במהירות גבוהה (13 מאך) ונעים במהירות היפרסונית (אינם טילים היפרסוניים) בדלק מוצק. המשמעות היא להפעיל אותו תוך כרבע שעה", מסביר ד"ר יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), ומומחה לטכנולוגיות לייזרים, אלקטרואופטיקה וסנסורים. "יש ח'ייבר שגם הוא עם כושר תמרון אבל דלק נוזלי. כמו כן, יש חורמשאהר שמתמרן ויש לו דלק היפרגולי, חומרים שמערבבים אותם ונדלקים לבד. כולם בטווחים שמכסים את האזור שלנו. במלחמה ניתן היה לראות ראש קרב עם תיבת אחסון שמפזרת פצצות קטנות על שטח נרחב, בגלל הפיזור מגובה רב".

כמה זמן לוקח לטיל בליסטי, טיל שיוט וכטב"מים להגיע מאיראן לישראל?

טיל בליסטי למרחק בינוני ומעלה מגיע למהירות של 5 מאך (כ-6,000 קמ"ש) ומעלה. המשמעות היא שהוא מכסה את המרחק בין איראן לבין ישראל בכ־12 דקות. טיל שיוט הוא איטי יותר ולוקח לו כשעתיים וחצי. בה בעת, המהירות של כטב"ם מדגם שאהד 136 של איראן, למשל, היא כ־185 קמ"ש, כשהמשמעות היא טיסה של כתשע שעות.

מה היקף הכוחות האמריקאים באזור?

הכוחות האמריקאיים במרחב מוערכים בכ־50 אלף חיילים. הכוחות הללו כוללים את קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים אברהם לינקולן שהוסטה מים סין הדרומי אל הים הערבי, וכוללת מטוסים כדוגמת F-35 ו־F-18. בה בעת, פועלות במרחב צוללות שהאמריקאים לא חושפים את מיקומן ונושאות טילי שיוט מדגם טומהוק. זו סדרת טילים שיכולים לפגוע ביעדים בטווח של עד כ־1,600 ק"מ, ולטוס במהירות של כ־885 קמ"ש. הם מדויקים ברמה של חמישה מטרים בלבד.

לאמריקאים יש גם שפע מטוסי קרב שמוצבים בבסיסים במרחב. כך, למשל, טייסת F-15 הועברה מבריטניה לבסיס מוואפק אל־סלטי בירדן. את כלל המטוסים האמריקאיים אפשר להפעיל בפעילויות ממושכות בעזרת המתדלקים מדגם KC-135. לצד האמצעים המאויישים יש גם מל"טים. אלו כוללים MQ-9 ריפר שמוצבים בבסיס אל־דהפרה באיחוד האמירויות.

האם טראמפ מתקרב להסכם ולא לתקיפה?

"ההצעה הטורקית שהייתה על הפרק בשבוע שעבר הייתה פורצת דרך, לתת לחברות האמריקאיות לשלוט על תעשיית הנפט המקומית", מספר ד"ר קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית מהמכון הטכנולוגי חולון (HIT). "מי שחושב שטראמפ חושב על העם האיראני, דינו להתאכזב. נשיא ארה"ב רואה הזדמנות להשתלט על הנפט, בעזרת העם האיראני. לאחר הנפט הוונצואלני, עם הנפט האיראני - הוא יגיע לשליטה של יותר משליש ההיצע העולמי. המשמעות היא ריסוק קרטל אופ"ק פלוס. עם זאת, חשוב לזכור כי כשטראמפ נכשל בהבסת החות'ים, הוא נסוג אחורה בטענת 'ניצחתי'. זה עלול לחזור עם איראן".

אולם, בסוף הרפובליקה האסלאמית, התעקשה על מו"מ בעומאן. "כשהאיראנים סירבו לגישור הטורקי, הנחת היסוד שלי הייתה שטראמפ שוחה לרוחב לקראת גיבוש הכוח הצבאי. כשיהיה ערוך ומוכן, יעבור למהלך של תקיפה - הוא נותן מנוחה לעם האיראני לצאת החוצה. אחר כך, עוד תקיפה, העם האיראני שוב ייצא החוצה. בכמה סבבים הוא יביא למצב שהמשטר קורס, או שהצבא האיראני הופך קנים - זה גיים־צ'יינגר מול משמרות המהפכה".

מה מצב המחאה בתוך איראן?

"אין כבר הרבה הפגנות באיראן, אנשים מפחדים מזה שיירו להם בראש", מספר ד"ר ג'בדנפר. "מספר האנשים שיוצאים לרחובות פחת בצורה משמעותית. האזרחים מחכים שטראמפ יתקוף ואז הם יראו כמה נזק נגרם למשטר. בהתחשב בתוצאות אותה מתקפה מיועדת, אם אכן תתרחש, האזרחים יחליטו אם לצאת או לא".

מהן מערכות ההגנה האווירית של ישראל?

מערך ההגנה האווירית הישראלי הוא מהטובים והמגוונים ביותר בעולם, ומתבסס על הגנה רב־שכבתית במטרה להתמודד עם מגוון איומים. לדוגמה, רקטה קצרת־טווח שמשגר חמאס מבצעת קשת נמוכה יותר ובעלת מהירות נמוכה יותר מאשר טיל בליסטי שמשגרת איראן. הרב־שכבתיות מתבססת על מערכות חץ 3 וחץ 2 מתוצרת התעשייה האווירית בשכבות העליונות, ועל קלע דוד וכיפת ברזל מתוצרת רפאל בשכבות הנמוכות.

מערכות חץ 3 וחץ 2 מיועדות ליירוט טילים בליסטיים, כאשר ההבדל הוא שחץ 3 מיועד ליירוט מחוץ לאטמוספירה ואילו חץ 2 לתוך האטמוספירה. המערכות הישראליות הוכיחו את עצמן היטב במבצע עם כלביא שבו הגיעו לשיעורי יירוט של 86% נגד טילים בליסטיים וכ־99% נגד כטב"מים.

השאיפה היא ליירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה ובאופן כללי לבצע יירוטים גבוהים ככל הניתן, היא הרצון להרחיק את האיום מהמדינה. קלע דוד היא מערכת ליירוט רקטות וטילים לטווח בינוני־ארוך וכן טילי שיוט, באמצעות מנגנון Hit to Kill. המערכת כוללת טיל מיירט דו שלבי, המתמרן במהירות, שבחרטומו מותקנות שתי מערכות איכון והכוונה - מכ"ם וחיישן אלקטרו אופטי.

בעקבות ההצלחה של קלע דוד החל צה"ל בחודש מאי את תהליך ההפרשה של מערכות הפטריוט המיושנות שלו, בעלות השם הישראלי "יהלום". מדובר במערכת הוותיקה ביותר במערך ההגנה האווירית, כאשר שורשיה טמונים במסע של ראש הממשלה דוד בן גוריון לארה"ב ב־1962, שם קיבל מהנשיא ג'ון קנדי חמש סוללות של מערכת "הוק" במתנה. הפטריוט הוא מערכת משודרגת של אותה הוק.

לקלע דוד יש יתרון מהותי שהוא מערכת ארצית, בניגוד לפטריוט שמתבסס על סוללות שמכסות אזור מסוים כמו, למשל, כיפת ברזל. ואם בכיפת ברזל עסקינן, אז היא מיועדת לאיומים רקטיים בטווח של עד 40 ק"מ. בניגוד למערכות האחרות היא אינה מערכת Hit to Kill. קרי, הטילים המיירטים (טמי"ר) לא פוגעים באיום כדי להפיל אותו, אלא מתפוצצות לידו.

האם סביר שהמורדים החות'ים יצטרפו מחדש למלחמה?

ד"ר ג'בדנפר חושב כי זה סביר מאוד שמשטר האייתוללות ישוב להפעיל את החות'ים בזמן הסלמה. לדבריו, "פגיעה ישראלית בחות'ים בתגובה היא קשה יותר, משום שתימן רחוקה יותר מישראל. כמו כן, זו מדינה הררית אז קשה לאתר את משגרי הטילים. האמריקאים, כידוע, חוששים מיכולות הטילים של החות'ים, והנזק שהם יכולים לגרום לסחר הבינלאומי במרחב הים האדום".

כיצד הפוליטיקה הפנים-אמריקאית משפיעה על קבלת ההחלטות של טראמפ בנושא איראן?

ד"ר ברדה מסכם, כי לפני כעשרה ימים שיתף טראמפ סרטון, שבו אמר "התחננתם שבאתי, ותראו איזה דברים נפלאים עשיתי". בסוף הסרטון, הוא שם את טאקר קרלסון ותהה למה מבקרים אותו. "זו אמירה ברורה כלפי כל המלרלרים מטעם עצמם לגבי מה שהוא רוצה לעשות. שלח מסר 'תשתקו'. לכן, אני לא רואה בעת הנוכחית רגליים קרות של טראמפ בנוגע למה יעשה לו MAGA. בסיבוב הראשון שאלנו את השאלה, ועדיין טראמפ הפציץ את מתקני הגרעין".