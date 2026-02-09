נשיא טורקיה, רג'פ טאייפ ארדואן, שאף להיות הגורם הבינלאומי שינהל את התהליך הדיפלומטי בין איראן לבין ממשל טראמפ, אך מי שתפסה שוב את תפקיד המתווכת היא עומאן.

הסיבה העיקרית שמציבה את מוסקט בעמדה זו היא סיבה דתית: עומאן היא המדינה האיבאדית היחידה בעולם. האיבאדיה היא הזרם השלישי בגודלו באסלאם, אחרי הסונה והשיעה. ההיבט הדתי מביא את הסולטנות לצורך לבסס לעצמה עמדה בינלאומית ייחודית, ומאידך מאפשר לרפובליקה האסלאמית השיעית לראות בה גורם אובייקטיבי - בניגוד לטורקים הסונים.

כצפוי, במוסקט, בירת עומאן, פועלים למתג את עצמם לא רק כבמה לשיחות, אלא כמעורבים פעילים בתהליך. כך, שר החוץ העומאני, באדר אל־בוסעידי, היה אחראי בשיחות על ה"דילוגים" בין שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, לבין שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. "ההתייעצויות התמקדו בהכשרת התנאים לחידוש המשא ומתן הדיפלומטי והטכני, תוך הדגשת חשיבותו של המהלך לאור נחישות הצדדים להבטיח את הצלחתם בהשגת ביטחון ויציבות", נמסר מטעם המשטר העומאני.

נפט זה לא הכל: עומאן מכוונת לחלל

עומאן חברה במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC), אך היא שחקנית אנרגיה משמעותית פחות משכנותיה. מנתוני אופ"ק עולה כי בסוף שנת 2024 עמדו עתודות הנפט של מוסקט על כ־4.9 מיליארד חביות בלבד - פער עצום מול ערב הסעודית (267.2 מיליארד), איראן (208.6 מיליארד) ואיחוד האמירויות (113 מיליארד).

חסרון המשאבים מתקזז עם יתרון גיאוגרפי משמעותי - סמיכותה של עומאן לכניסה מהים הערבי למפרץ עדן ולמפרץ עומאן. הסמיכות הזו מאפשרת לה לגוון את כלכלתה בקצב גבוה משכנותיה המפרציות. דוגמה בולטת לכך היא ההחלטה להקים בדוקאם את נמל החלל הראשון במזרח התיכון; מיקומו בקרבת קו המשווה נחשב לאידיאלי לשיגורים לחלל, בזכות היכולת לנצל היטב את מהירות הסיבוב של כדור הארץ.

תהליך הגיוון כבר ניכר בשטח. בינואר נפתח במוסקט מרכז פיננסי שנועד למשוך בנקים בינלאומיים מדובאי ומריאד, לצד השקעות עתק ב"דלק העתיד" - מימן ירוק. לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), יעד הייצור השנתי של עומאן (מיליון טונות) צפוי להוות כ־60% מכלל ההספק העולמי, ובכך למצב אותה כמעצמה בתחום.

המאמץ העומאני להפחתת התלות בנפט נושא פרי. ברבעון השלישי של 2025 צמח הסקטור שאינו נפט ב־2% - קצב גבוה יותר מענפי הנפט (1.9%) והגז (1.6%). המומנטום החיובי הוביל את סוכנות פיץ' להעלות את דירוג האשראי של עומאן ל־BBB, עם תחזית צמיחה שנתית של 4%. במקביל, ב־S&P גלובל צופים צמיחה עקבית של כ־2% עד 2028, הודות להתחזקות סקטור השירותים.

חזון "עומאן 2040" של הסולטאן

האופטימיות הבינלאומית נשענת על חזון "עומאן 2040" שמכתיב הסולטאן היית'ם, לגיוון הכלכלה. בשבוע שעבר השיקה מנהלת ההשקעות העומאנית (OIA) 4 מיזמים בעלות כוללת של 2.4 מיליארד דולר, הצפויים לייצר כ־1,850 משרות במדינה. גולת הכותרת היא פרויקט סולאר בהשקעה של 1.8 מיליארד דולר, שיכלול את המפעל הגדול ביותר מחוץ לסין לייצור פוליסיליקון. יתר ההשקעות מופנות לבניית ספינת גרר שתשפר את טכנולוגיות המספנות המקומיות ותעמיק את השימוש של מוסקט במיקומה האסטרטגי; שדרוג תעשיית הכימיקלים; וגם לשיפור טכנולוגיות התעשייה הפטרוכימית המקומית, כדי שההפקה של הכנסות מהנפט תהיה מיטבית.

יואל גוז'נסקי, לשעבר בכיר במל"ל וכיום מכהן כראש תוכנית המפרץ ב־INSS, רואה בעומאן מדינה מופלאה: "עומאן חיה ונושמת את התיווך מאז המהפכה האסלאמית; הם זוכים לאמון רב מאיראן, אפילו יותר מקטאר". לדבריו, עומאן שמרה מאז ומתמיד על ריחוק יחסי מיתר מדינות המפרץ בשביל יכולת התיווך. "האיבאדים הם זרם מתון, והאמריקאים והבריטים מפעילים במדינה בסיסים צבאיים", הוא מוסיף.