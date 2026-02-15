המנכ"ל והמתווך שצפויים להרוויח עשרות מיליוני דולרים ממכירת צים

העסקה לרכישת צים צפויה להתבצע בפרמיה נדיבה על מחיר השוק של מניית החברה (35%). כך שבעלי המניות בחברה, שנכנסו להשקעה בשנים האחרונות, צפויים ליהנות וסביר להניח שהמשוכה של אישור אסיפת בעלי המניות לא תהווה מכשול לעסקה. הבוקר פורסם כי ענקית הספנות הגרמנית הפג לויד תרכוש ביחד עם קרן פימי ירכשו את צים . ההערכות הן שהעסקה תתבצע לפי שווי של לפחות 3 מיליארד דולר ויותר.

מי במרוויחים מהעסקה? המנכ"ל אלי גליקמן יכול אולי להיחשב כ"מפסיד" משום שהצעתו לרכוש את צים לא התקבלה, אך מצד שני כבעל מניות בעצמו, עם החזקה של 1.2% לפי הדיווח השנתי האחרון, הוא ייהנה מתמורה של קרוב ל-40 מיליון דולר. נוסף על כך גליקמן ויתר המנהלים הבכירים בחברה ייהנו מהאצת הבשלת התגמול ההוני שלהם. גליקמן, שמוביל את צים קרוב לעשור, נהנה לאורך השנים מתגמולים בעלות כוללת של עשרות מיליוני דולרים.

מאז מימשה קנון של עידן עופר את יתרת מניותיה בצים, בסוף 2024, בעלי המניות בחברה הם בעיקר משקיעי ריטייל קטנים ולא גופים מוסדיים. אשתקד הפך גוף ההשקעות האמריקאי Renaissance Technologies Holdings מארה"ב לזמן קצר לבעל עניין בחברה, ובנובמבר ירדה להחזקה של 3.2% ששווה במונחי העסקה במעל 100 מיליון דולר.

עוד בעלי מניות שדיווחו על החזקתם בנובמבר הם קבוצת בעלי מניות ישראלים שפעלו באופן אקטיביסטי מול הדירקטוריון (והגיעו להסכם פשרה) - בית ההשקעות מור דיווח על החזקה של 2.9% (בשווי של קרוב כ-100 מיליון דולר), קרן הגידור רידינג קפיטל של צחי אברהם (1%), אלון גונן (0.8%) ומורי ארקין (0.26%). מכיוון שהם כבר לא נחשבים אקטיביסטיים הם לא מחויבים לדווח אם מכרו את המניות מאז.

עוד מרוויח בולט מהעסקה, במידה ותושלם, סאמר חאג' יחיא, לשעבר יו"ר בנק לאומי, שתיווך בעסקה, ועשוי לגזור קופון של מעל 10 מיליון דולר.

לצד עובדי צים המתנגדים למכירת החברה, מי שממצב עצמו כאחד המפסידים מהעסקה, הוא ראש עיריית חיפה יונה יהב, שמטה צים נמצא בעירו. יהב דרש מממשלת ישראל לעצור את המהלך ולמנוע את המכירה. לדבריו "מדובר בחברה שיש לקיומה משמעות אסטרטגית לכלכלתה ולביטחונה של מדינת ישראל, המעסיקה אלפי עובדים - חלק גדול מהם מתגורר בחיפה. העברת הבעלות שלה לידיים זרות עלולה להוביל לפיטוריהם".