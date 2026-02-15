חברות הביטוח שלטו גם בינואר: מה עשו החיסכונות שלכם?

אחרי שנה חלומית, גם בתחילת שנת 2026 החוסכים הישראלים נהנו מביצועים חזקים בפנסיה ובגמל. זאת, הודות לזינוק במדדים המובילים בשוק המקומי לצד המשך עליות שערים בשווקי המניות מעבר לים. הללו, סידרו לכל הגופים ובמיוחד לחברות הביטוח, חודש חלומי נוסף.

במסלולים הכלליים נהנו החוסכים מתשואה ממוצעת של 2.1%, ובמסלולי המניות מתשואה כפולה של כ-4.2% בממוצע. מנגד, החוסכים במסלולי ה-S&P 500 סבלו מתשואה שלילית של 1.3%, למרות עלייה של 1.8% במדד בחודש החולף. ברקע, המשך השחיקה של הדולר בכ-3.3% מול השקל בחודש החולף.

התשואות החזקות מגיעות אחרי עוד חודש חזק בשווקי המניות בהובלת השוק המקומי ובאיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בארץ. כך, במהלך חודש ינואר מדד ת"א 35 עלה ב-9.6% בעוד מדד ת"א 90 עלה ב-5.6% ומדד ת"א 125 עלה ב-8.7%. מגמה חיובית נרשמה גם מעבר לים, כאשר מדד הדאו עלה ב-2.1%, מדד ה-S&P 500 עלה ב-1.8% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.9%, אך זו כאמור הושפעה לרעה בתיקי החוסכים מהייסוף בשקל.

חברות הביטוח בראש

המגמה מהשנה החולפת נמשכה אל תוך שנת 2026, כשגם בחודש ינואר היו אלה חברות הביטוח את ראש טבלת התשואות. ברקע, ההטיה של חברות הביטוח ביחס לבתי ההשקעות, לשוק המקומי שעלה גם החודש בחדות, כמו גם החשיפה שלהן למט"ח, שהושפע גם בחודש מהמשך התחזקות השקל מול הדולר, בשיעור של 0.6%.

מי שהובילו את הרשימה הן חברות הביטוח כלל, שגם הייתה שיאנית התשואה אשתקד, והראל שרשמו במסלול הכללי תשואה של כ-2.7% ו-2.4% בהתאמה. אחריהן ברשימה ניתן למצוא את חברות הביטוח מנורה (2.3%) ומגדל (2.2%) שהחשיפה הגבוה שלהן לשוק המקומי באה לידי ביטוי בתשואות גבוהות במהלך החודש החולף. מבין בתי ההשקעות בלט לטובה מור שהשיא למשקיעים תשואה של 2.1% במסלול הכללי.

מנגד, בתי ההשקעות אלטשולר שחם וילין לפידות המשיכו לשלם את מחיר החשיפה המוגברת לחו"ל, שהביאה אותם להציג ביצועי חסר ביחס לענף גם החודש. כך, את חודש ינואר סיימה ילין לפידות עם תשואה של כ-1.4%, בעוד אלטשולר הציגה תשואה של כ-1.7%. מי שעוד בלט בתחתית הטבלה הוא בית ההשקעות אנליסט שרשם תשואה של 1.7% גם הוא.

פערים גדולים אף יותר בין הגופים נרשמו במסלול המנייתי, שגם אותו הובילו כלל והראל עם תשואה של כ-5.4% ו-5.1%. עוד בלטו לטובה מגדל (4.7%), מור (4.7%) ומנורה (4.6%), שנהנו כולן מהגאות המתמשכת בשווקים. מנגד, גם באפיק המנייתי ילין לפידות הציגו תשואה מאכזבת של כ-2.8%, בעוד אלטשולר הציגה תשואה של כ-2.9%, ביחס לתשואה ענפית ממוצעת של 4.3%.

גם את מסלול הפנסיה לבני 50 ומטה הובילו כלל והראל בחודש הראשון של השנה עם תשואה של 2.9% ו-3%. עם זאת, את הפסגה כבש מור שהציג עלייה של כ-3% בתיק הל החוסכים. בתחתית נמצאים אלטשולר שחם (1.9%) ואינפיניטי עם תשואה של 2% בלבד, ביחס לממוצע ענפי של כ-2.6%.

למרות העליות: חודש שלילי ב-S&P 500

חודש ינואר היה המשך ישיר של השנה שעברה גם בכל הקשור למסלולים העוקבים אחר מדד ה-S&P 500. המשך מגמת ההתחזקות של השקל, שעלה בחודש החולף בכ-3.3% מול הדולר המשיכה לשחוק את התשואות במסלול העוקבים אחרי המדד. כך, בזמן שמדד הדגל האמריקאי עלה בכ-1.8% החוסכים במסלולים העוקבים אחריו ספגו תשואה שלילית של 1.7%.

השחיקה בתשואה במסלול העוקב אחר המדד, שהפך בשנים האחרונות לחביב המשקיעים והחוסכים הישראלים, מתחזקת בעיקר לנוכח הביצועים של המסלולים האחרים. כך, בעוד במסלול הכללי והמנייתי נהנו החוסכים בשנה האחרונה מתשואות חסרות תקדים של כ-16% ו-27% בהתאמה, מסלול ה-S&P 500 השיא תשואה אפסית.

במבט ארוך טווח, בשלוש השנים האחרונות השיא המסלול העוקב אחרי המדד האמריקאי תשואה משמעותית של כ-57%, גבוה מהמוצע במסלול הכללי (42%), אך נמוך בהרבה מהתשואה במלול המנייתי (77.5%) באותה התקופה.