מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש ינואר 2026, בהשוואה לחודש דצמבר 2025.

ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2026 לעומת ינואר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.8% - וכך ירד מתחת לאמצע יעד היציבות של בנק ישראל, לראשונה מאז יולי 2021. הנתון של היום נמוך מעט מקונצנזוס הכלכלנים, שצפו ירידה חודשית של 0.2%, שתשקף קצב אינפלציה שנתי של 1.9%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: הלבשה והנעלה, שירד ב-3.9%; תחבורה, שירד ב-2.8%; תרבות ובידור, שירד ב-0.7%; ושירותי דיור בבעלות הדיירים, שירד ב-0.2%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: שונות, שעלה ב-2.4%; ירקות ופירות טריים, שעלה ב-0.8%; בריאות, שעלה ב-0.7%; תחזוקת הדירה, שעלה ב-0.6%; ושכר דירה, שעלה ב-0.3%.

העלייה במחירי הדירות נמשכת

מחירי הדירות עלו ב־0.8% בחודשים נובמבר-דצמבר 2025, כך לפי נתוני הלמ"ס. בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן, בדצמבר 2024, מדובר בעלייה מתונה יותר, של 0.4%. נזכיר כי מדובר בחודש שני ברציפות בו מחירי הדיור עולים, כאשר בחודש הקודם מחירי הדיור עלו ב-0.7%, וקטעו רצף ירידות מחירים של שמונה חודשים.

בפילוח למחוזות, בניגוד לחודש שעבר, אז מחוז ירושלים הוביל את עליות המחירים, הפעם תורה של תל אביב להציג את העלייה החודשית הגבוהה ביותר, כאשר מחירי הדיור עלו ב-2% בקצב חודשי. בין החודשים מרץ 2025 לאוקטובר 2025, מדד מחירי הדירות במחוז תל אביב ירד ברציפות, בשיעור מצטבר של 7.8%. מאז, נראה שהמחירים בעיר חוזרים לעלות, אך העלייה הנוכחית היא המשמעותית ביותר במחוז זה, זה זמן רב.

מדד מחירי הדירות בנובמבר-דצמבר 2025 / צילום: למ''ס

גם בראייה שנתית, נראה כי ירידת המחירים במחוז תל אביב מתחילה להאט כאשר החודש נרשמה ירידה של 1.9% בקצב שנתי במחירי הדיור, לעומת ירידה שנתית של 2.8% במחירי הדירות בעיר בחודש הקודם.

ירושלים רשמה עלייה מתונה יותר של 0.4% בקצב חודשי, אך בסיכום שנתי, היא עדיין מובילה את העלייה הגבוהה ביותר של מחירי הדיור, שעלו ב-9.6%. במחוז הדרום, נרשמה עליית מחירים של 1% בקצב חודשי ועלייה שנתית של 1.4%. במחוז צפון, נרשמה עלייה חודשית של 0.4% ועלייה שנתית של 4.8%, במחוז חיפה נרשמה עלייה מתונה של 0.3% בקצב חודשי ובראייה שנתית המחירים עלו ב-0.7%. ובמחוז מרכז המחירים נותרו ללא שינוי בקצב חודשי, אך ירדו ב-3.1% בקצב שנתי.

גם מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.9% בקצב חודשי, בהמשך לעלייה של 1% בחודש שעבר. כאשר מפחיתים מ"מאגר" העסקאות את הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי (במסגרת תוכנית "דירה בהנחה" ודומותיה), מגיעים לעלייה של 0.7%. עוד עולה מהנתונים כי מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית ירד מ-42.1% בתקופה הקודמת (אוקטובר - נובמבר 2025) ל-36.7% בתקופה הנוכחית.

שכר דירה לפי קבוצות שוכרים

לפי נתוני הלמ"ס, בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר), נרשמה עלייה של 6.0%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת, מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש ינואר 2026 ב-0.1% והגיע ל-101.3 נקודות לעומת 101.2 נקודות בחודש קודם. מדד מחירי תשומה בבנייה ללא צמודי קרקע עלה ב-0.1%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.2%.

ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2026 לעומת ינואר 2025), עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-2.5%, בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-5.0% וחומרים ומוצרים ב-0.9%. מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש ינואר 2026 ב-0.2%. מבין החומרים והמוצרים, ירדו במיוחד מחירי פרופילים מפלדה (ב-4.2%), שיש (ב-1.5%) וברזל לבנייה (ב-1.4%). מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.6% בחודש ינואר 2026.