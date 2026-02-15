עסקה ייחודית בכרמיאל: בית נמכר ב־5 מיליון שקל

העסקה: קוטג' חד־משפחתי ברחוב חן בכרמיאל נמכר ב־5 מיליון שקל.

מדובר בקוטג' שנבנה ב־1980 ושופץ מאז, והוא נמצא בשכונה המערבית, באזור הצופה על כביש 85 (עכו־צפת) ועל מסילת הברזל. הקוטג' נבנה על מגרש משופע בצלע הר, ובסך הכול שטח המבנה הוא 280 מ"ר. שטח החלקה עומד על 536 מ"ר. הנכס נמצא זמן ארוך יחסית על המדף, וב־2024 הוצע למכירה במחיר מקורי של 5.8 מיליון שקל.

שוק היוקרה בכרמיאל: בשנים האחרונות מבוצעות בעיר כ־600 עסקאות בשנה בממוצע, מהן כ־20 במחירים של 3 מיליון שקל ויותר. אלא שב־2025 נרשמו כמעט 40 עסקאות במחיר של 3 מיליון שקל ויותר, מה שמעיד על התפתחות בפלח זה. מה שמאיץ את ההתפתחות הם פרויקטים חדשים של צמודי קרקע, לרוב קוטג'ים דו־משפחתיים, שמוקמים בהר כרמי במערב העיר, ובגבעת מכוש במזרחה.

עד לשנים האחרונות, השוק היוקרתי בעיר כלל אך ורק בתים צמודי קרקע. אולם בעקבות הבנייה החדשה, נוספו לתחום הזה גם דירות בבנייה רוויה, כמו דופלקסים, פנטהאוזים ודירות גן, אם כי מספרן עדיין לא גדול.

כשעולים מדרגה בתוך תחום היוקרה הכרמיאלי, לבתים שנמכרים ב־4 מיליון שקל ויותר, מדובר כבר ברמת מחיר שהחלה להתעצב רק ב־2023. בשלוש השנים האחרונות נרשמו ברשות המסים 14 עסקאות במחירים כאלה, כולן קוטג'ים.

ואילו רף ה־5 מיליון שקל - הוא שיא כל השיאים בעיר הצפונית, שנשבר בשנה שעברה, שבה שלוש עסקאות בלבד עמדו בו: העסקה המנותחת ועוד שתי עסקאות על בתים צמודי קרקע. בפברואר נמכר ברחוב נקר בית בשטח של 212 מ"ר בן כ־10 שנים ב־5 מיליון שקל, בעסקה היקרה ביותר שבוצעה בעיר אי־פעם, ובאוגוסט האחרון נמכר קוטג' דו־משפחתי חדש ברחוב חוחית ב־5 מיליון שקל. בניגוד לעסקה הקודמת, שהתאפיינה במבנה גדול, הקוטג' הזה משתרע על 150 מ"ר, שזה שטח מקובל בקוטג'ים דו־משפחתיים.

המחירים הגבוהים של צמודי הקרקע בשנה שעברה, והדירות בבנייה רוויה שנוספות לרשימת היוקרה, מצביעים על כך שהביקוש לדירות יוקרה בעיר אולי לא גדול במונחים של אזור המרכז, אך בהחלט כזה שתורם להתפתחות הנדל"ן היוקרתי בעיר.

המחיר: ב־2023 נמכר קוטג' בשטח של 340 מ"ר ב־4.4 מיליון שקל וקוטג' קטן יותר ב־3.3 מיליון שקל. חלוף הזמן, נדירות של בתים פרטיים כה גדולים, על מגרשים בשטחים כאלה, יכולים להסביר את המחיר הגבוה.

דבר המתווך: "מדובר במחיר סביר ביותר, שמביא לידי ביטוי את עליות המחירים שנרשמו בעיר בשנים האחרונות", אומר אהרון איציקזון מרי/מקס כרמיאל. "קרקע לבניית צמוד קרקע בכרמיאל עולה 2־2.1 מיליון שקל, כך שבקלות מגיעים ל־4 מיליון שקל לבית בנוי. לדוגמה, מכרנו בשכונת מכוש בית בן 30 שדורש שיפוץ יסודי ב־4.05 מיליון שקל; הקבלן סולם יעקב מוכר בתים דו־משפחתיים קטנים ברחוב חוחית ביותר מ־4 מיליון שקל.

"לעומת זה, המגרש ברחוב חן הוא מגרש כפול בשטח, עם בית הרבה יותר גדול, שגם עבר בתקופה האחרונה שיפוץ מטורף, כך שהוא יכול להיחשב לבית חדש. לאור כל זה, 5 מיליון שקל אינו מחיר מופרז".