"אנשים מחכים לירידת מחיר נוספת": בכמה נמכרה דירת 5 חדרים בצפת?

ברחוב ויצמן בצפת נמכרה דירת 5 חדרים בשטח של 120 מ"ר עם מרפסת בשטח של כ־20 מ"ר תמורת 1.96 מיליון שקל. הדירה נמצאת בקומה ראשונה בבניין רכבת ישן.

המחיר המבוקש של הדירה עמד על 1.98 מיליון שקל והדירה עמדה כשלושה חודשים על המדף.

המוכרים הם משפחה חרדית שגרה בדירה והקונים הם משפחה חרדית מהאזור.

● עקפה את תל אביב: העיר שהובילה בהיקף המכירות ב-2025, וגם במספר הדירות על המדף

● שפל של שני עשורים: בשנה שעברה נמכרו פחות מ-85 אלף דירות

"אווירת המלחמה עוד לא עזבה"

לדברי המתווכת תמר לוין מרי/מקס צפת, "מדובר באזור מאוד מבוקש בדרום העיר, שהפך בשנים האחרונות לאזור חרדי. הדירה הייתה מאוד אטרקטיבית גם בגלל שקשה למצוא באזור הזה דירה בגדול הזה.

הבניין ברחוב ויצמן בצפת / צילום: ציפי בורשטיין

"יש כרגע בעיר עסקאות, יש תנועה, אבל אווירת המלחמה עוד לא עזבה את העיר. בכלל הצפון כרגע מאוד רגוע מבחינת הביקוש - הפוך ממה שהיה פה ב־2021 וב־2022. התחושה היא שאנשים מחכים על הגדר כרגע לראות מה יהיה.

"צריך פוש חזק של השקעה ממשלתית בצפון כדי שלא נאבד אותו. לתחושתי הממשלה כרגע משקיעה יותר בדרום הארץ וביישובי העוטף - ופחות משקיעה בצפון.

"אנשים חושבים שהמחירים עוד לא הגיעו לתחתית. הם ראו שהמחירים ירדו והם מחכים לירידה נוספת. גם ירידת הריבית עוד לא ממש משמעותית - הכל עדיין יקר כרגע: גם המשכנתא וגם המחיה באופן כללי".

דירות יד שנייה שנמכרו

בת ים

ברחוב הגדוד העברי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 8 מתוך 14, נמכרה ב־2.68 מיליון שקל.

ברחוב חלמית בצפון העיר, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־2.08 מיליון שקל.

ברחוב בר יהודה במרכז העיר, דירת 2.5 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־1.62 מיליון שקל.

ברחוב כ"ט בנובמבר בקרית באבוב, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, נמכרה ב־2.05 מיליון שקל.

טירת כרמל

ברחוב הגל בשכונת נוף ים, דירת 5 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 5 מתוך 17, עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.22 מיליון שקל.

ברחוב השחף בשכונת נוף ים, דירת 5 חדרים, 136 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.79 מיליון שקל.

ברחוב אצ"ל, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה

ב-1.14 מיליון שקל.

רמת גן

ברחוב מורדי הגטאות בשכונת הגפן, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 10 מתוך 22, עם חניה כפולה ומעלית, נמכרה ב־3.75 מיליון שקל.

ברחוב הלפיד בנחלת גנים, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־2.72 מיליון שקל.

ברחוב ארלוזורוב סמוך לבורסה ליהלומים, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 18 מתוך 55, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־4.93 מיליון שקל.

ברחוב האשל במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9,

עם חניה, נמכרה ב־2.65 מיליון שקל.

עפולה

ברחוב יצחק שדה, דירת 3 חדרים, 58 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4,

נמכרה ב־800 אלף שקל.

ברחוב מאפו, דירת 2 חדרים, 35 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, נמכרה

ב־425 אלף שקל.

ברובע יזרעאל, דירת 4 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם חניה,

נמכרה ב־1.34 מיליון שקל.

ברחוב ספיר, דירת 6 חדרים, 191 מ"ר, בקומה 10 מתוך 10, עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.57 מיליון שקל.

קצרין

ברחוב יבנאל, בית בן 3 חדרים, 94 מ"ר, נמכר ב־800 אלף שקל.

ברחוב חופית, בית בן 7 חדרים, 150 מ"ר, נמכר ב־1.1 מיליון שקל.

במשעול גבתון, בית בן 4 חדרים, 94 מ"ר, נמכר ב־1.6 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה