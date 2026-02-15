נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט להסיט מהים הקריבי למרחב הים התיכון את נושאת המטוסים האמריקאית המתקדמת ביותר ג'רלד פורד במקביל למשא ומתן בנושא הגרעין עם איראן. בעקבות זאת, נשאלות השאלות כיצד עובדת מכונת המלחמה הזו? מהו מחירה? ועד כמה יקר להפעיל נושאת מטוסים? גלובס עושה סדר.

מה מחירה ומה היקף כוח האדם והאמצעים?

הג'רלד פורד היא ספינת המלחמה היקרה ביותר אי פעם, שתג מחירה כ־13.3 מיליארד דולר. את הפרויקט העניקו למספנות "ניופורט" ב־2008.

כוח האדם בנושאת המטוסים עומד על כ־4,500 איש, כ־20% פחות מזה שבסדרת נימיץ המיושנת יותר, כדי להגביר יעילות. בעת גיבוש התוכנית, מע' הביטחון האמריקאית דרשה חיסכון של ארבעה מיליארד דולר בתפעול נושאות מטוסים מסדרת פורד ביחס לנימיץ, והפחתת קרוב ל־700 איש ממצבת כוח האדם היא חלק מכך. בג'רלד פורד מוצבים כ־75 כלי טיס, בהם מטוסי F-18 תוצרת בואינג ומסוקים.

כמה נושאות מטוסים מפעילה ארה"ב?

ארה"ב מפעילה בסך הכול 11 נושאות מטוסים, ביניהן עשר מסדרת נימיץ ונושאת המטוסים ג'רלד פורד - הראשונה מסדרת פורד. נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שכבר פרוסה במזה"ת, נכנסה לשירות ב־1989 והאחרונה מסדרת נימיץ, ג'ורג' בוש, מובצעה ב־2009.

נושאת המטוסים ג'רלד פורד עלות | כ־13.3 מיליארד דולר

כוח אדם | כ־4,500 איש

אמצעים | כ־75 כלי טיס

מהירות | עד 30 קשר (56 קמ"ש)

מספר נושאות המטוסים שמפעילה

ארה"ב | 11

פריסת הכוחות במזרח התיכון | כ־40 אלף חיילים אמריקאים

עלות תפעול קבוצת תקיפה של נושאת מטוסים | 8-6 מיליון דולר ליום

עד כמה הפריסה האמריקאית במרחב משמעותית?

כ־40 אלף חיילים אמריקאים פרוסים ברחבי המזה"ת בימים אלה. ברמת האמצעים בולטת נושאת המטוסים אברהם לינקולן. שמונה משחתות פרוסות בים האדום, בים הערבי ובמזרח הים התיכון, וכן פרוסות גם צוללות. פריסת המטוסים האמריקאיים במרחב עשויה להקשות על מערך ההגנה האווירית האיראני.

בין השאר, מטוסי F-15 בבסיס מוואפק סלטי בירדן; מל"טים בבסיס אל־דאפרה באיחוד האמירויות; ושפע אמצעים בבסיס חיל האוויר האמריקאי הגדול ביותר מחוץ לארה"ב: אל־עודייד שבקטאר.

איך עובדת נושאת המטוסים?

נושאת המטוסים מונעת באמצעות שני כורים גרעיניים המאפשרים לה להגיע למהירות של כ־30 קשר (56 קמ"ש), על אף אורכה הרב (337 מטר) ורוחבה[. בהתחשב גם במשקל הדחק (משקל המים שגוף הספינה דוחק) המקסימלי שלה, זוהי מהירות גבוהה למדי.

מהי העלות השנתית של הפריסה?

עלות תפעול שנתית ממוצעת של נושאת מטוסים מוערכת, לפי "דיפנס פידס", בכ־1.18 מיליארד דולר. עלות התפעול השנתית של מערך כלי הטיס בנושאת המטוסים עומד על כ־910 מיליון דולר. על כן, באתר בדיפנס פידס העריכו כי עלות תפעול קבוצת תקיפה של נושאת מטוסים עומדת על 8-6 מיליון דולר ליום.

מה מייחד את ג'רלד פורד?

ג'רלד פורד היא נושאת מטוסים שנכנסה לשירות ב־2017, כחלק מסדרה שמיועדת להחליף את סדרת נימיץ, שהושקה ב־1975. בזכות שורת חידושים, היא בעלת יכולות התקיפה העוצמתיות ביותר מבין נושאות המטוסים. המרכזית שבהן היא שימוש בקטפולטה (התקן להזנקת כלי טיס לאוויר) אלקטרומגנטית.

בסדרת נימיץ התבצעו ההמראות בעזרת לחץ קיטור להזנקת המטוסים - דבר שדרש טעינה מחודשת ושחק את המטוסים. לעומת זאת, הקטפולטה מזניקה מטוסים בהתאם למשקלם ופחות פוגעת בהם. כך קצב ההמראות המקסימלי מג'רלד פורד גבוה ב־25% עד 33% מזה האופייני לסדרת נימיץ.

מה משך הפעילות השגרתי של נושאת מטוסים?

פריסת קבוצת תקיפה שגרתית של נושאת מטוסים נמשכת כשבעה חודשים, בשל הצורך בתחזוקה שוטפת ורענון הצוותים. עם זאת, הפריסה הנוכחית של ג'רלד פורד עשויה לשבור שיאים: קבוצת התקיפה יצאה לפעילות בחודש יוני. באוקטובר הוסטה מהים התיכון למרחב הקריבי, שם פעלה בזירה של ונצואלה החל מנובמבר ואף השתתפה במבצע למעצר נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו. כעת, מסיטים אותה בחזרה למזה"ת, ואם היא תישאר לצד נושאת המטוסים אברהם לינקולן עד אמצע אפריל - יישבר שיא הפעילות הרצופה של נושאת מטוסים מאז מלחמת וייטנאם. כך לפי אתר USNI.

מה התקציב שמוקצה לפיתוח מערך נושאות המטוסים?

בבקשת התקציב ל־2026 ביקש הצי האמריקאי כ־3.43 מיליארד דולר למימון רכש מוקדם ועלויות השלמה לנושאות מטוסים מסדרת פורד. אחד מהנימוקים המרכזיים של הצי הוא הרצון של טראמפ בפיתוח תעשיית המספנות האמריקאית, ובניית נושאות מטוסים בהיקף נרחב בארה"ב תספק ידע ומקורות פרנסה לרבים.

האם שליחתה היא תרגיל משא ומתן?

"איני חושב שזהו תרגיל. באופן תקדימי, שתי המדינות שהבסיסים שבהן היו אמורים לשמש גיבוי להמראה ונחיתה של טיסות, סעודיה וקטאר, לא מוכנות שיתקפו משטחן", אומר ד"ר קובי ברדה, חוקר יחסי ישראל־ארה"ב ומרצה בביה"ס ללימודים רב־תחומיים HIT חולון. "כרגע צריך לטפל בבעיה. האפשרות הסבירה ביותר היא תקיפות אוויריות, ההמונים יצאו לרחובות, בתקווה שתהיה התפרקות של משטר האייתוללות. זאת אומרת שנדרשת פעילות עצימה לאורך זמן. אומנם יש תהייה אם זה יקרה או לא, אבל הדעת אומרת שצריך כלים".