ניו יורק

עיריית ניו יורק "זרקה" חברת רחפנים שעובדת עם ישראל

עיריית ניו יורק החליטה שלא לחדש את חוזה השכירות של חברת הרחפנים Easy Aerial במבנה שבבעלותה • לפי ה"ניו יורק פוסט", החברה סיפקה אמצעים לישראל לפעילות באזור גבול רצועת עזה • דוברת המתחם הכחישה ואמרה כי אי־חידוש הסכם השכירות נבע "מסיבות עסקיות"

דין שמואל אלמס 18:56
זוהרן ממדאני / צילום: Reuters, Derek French
זוהרן ממדאני / צילום: Reuters, Derek French

עיריית ניו יורק בהובלת ראש העיר זוהרן ממדאני "זרקה" מבניין בבעלותה את חברת הרחפנים "איזי אריאל" (Easy Aerial), שלפי "ניו יורק פוסט" סיפקה לישראל אמצעים לפעילות במרחב הגבול ברצועת עזה.

לינקולן רסטלר דמוקרט וחבר מועצה בעיריית ניו יורק פרסם ב-X (טוויטר, לשעבר) כי חברת Brooklyn Navy Yard Development שמנהלת מתחם תעשייה בבניין בבעלות עיריית ניו יורק, בחרה שלא לחדש את חוזה השכירות עם חברת הרחפנים.

"להרחיק חברות שעובדות עם ישראל"

חברת איזי אריאל הייתה נתונה במשך תקופה ארוכה להפגנות של ארגון אנטי־ישראלי מקומי, שדרש להרחיק מהמתחם בגודל כ־300 דונם חברות שעובדות עם ישראל. חבר מועצת מדינת ניו יורק קלמן ייגר אמר כי מדובר בהחלטה טיפשית. "לרדוף אחרי מקומות עבודה טובים בניו יורק בגלל שמר ממדאני וחבריו שונאי יהודים, זה כנראה לא תוכנית פיתוח כלכלית טובה במיוחד", עקץ ייגר.

הפגיעה בחברת הרחפנים היא כזו שלא בהכרח תשפיע על ישראל, שהרי מדובר בספקית גם של חיל האוויר האמריקאי וסוכנויות פדרליות נוספות. למשל, הרחפנים של החברה משמשים לניטור פעילויות חשודות בגבול ארה"ב-מקסיקו. אולם, כאמור, זה לא מנע מעיריית ניו יורק להוביל מהלך אנטי־ישראלי שעשוי לפגוע דווקא בעובדים מקומיים.

לפניית ניו יורק פוסט בתגובה לנושא, דוברת המתחם, קלייר הולמס, השיבה כי אי־חידוש הסכם השכירות עם איזי אריאל, נבע "מסיבות עסקיות". לדבריה, המהלך "קשור לעניינים תפעוליים והתאמה למתאם. בדומה לכל בעל בית, אנחנו מעריכים חידושי שכירויות על בסיס עמידה בתנאי השכירות ומדיניות הקמפוס".