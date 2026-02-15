חברה ביטחונית בדרך לבורסה בת"א. יצרנית הכוונות סמארט שוטר הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO). על פי ההערכות היא תנסה לגייס כ-200 מיליון שקל לפי שווי של כ-700 מיליון שקל (לפני הכסף).

במסגרת המהלך, אותו מובילה פירמת הבנקאות להשקעות רוסאריו, תבקש סמארט שוטר לנצל את העניין הגובר בחברות ביטחוניות כדי לרשום את מניותיה למסחר בבורסה בת"א. רוב כספי הגיוס צפויים להיכנס לקופת החברה, בעוד חלק קטן יוזרם לכיסם של מייסדי החברה, מיכל מור, המשמשת כמנכ"לית החברה ואבשלום ארליך (סמנכ"ל טכנולוגיות), שימכרו חלק ממניותיהם במסגרת ההנפקה.

בעלת המניות הגדולה בחברה היא שותפות קנדית (Smart Shooter Limited Partnership), שהשקיעה בה לפני למעלה מעשור. השותפות, שנמצאת בשליטתו של איש העסקים הקנדי מאיר גניוויש, מחזיקה כיום כ-23% מהחברה. מייסדי החברה, מור וארליך מחזיקים בכ-13% וכ-6% בהתאמה. מלבדם, בעלת המניות הגדולה היא חברת הביטוח הפניקס המחזיקה בכ-21% מהמניות. לצידם מחזיקים במניות החברה גם איש העסקים היהודי־צ'יליאני אלחנדרו ויינשטיין (10%) וחברת הביטוח הכשרה (6%).

מערכות בקרת ירי של סמארט שוטר על נשק / צילום: סמארט שוטר

שם בולט נוסף שנמנה עם בעלי המניות הוא האלוף במילואים ניצן אלון, שעמד במהלך המלחמה בראש מפקדת השבויים והנעדרים המשמש כדירקטור בחברה ומחזיק מניות בהיקף של כ-0.6%. חבר דירקטוריון נוסף הוא ד"ר אברהם מזור, לשעבר בכיר ברפא"ל (1%) וגליה ברטוב (6%).

ההכנסות זינקו ההפסד הצטמצם

סמארט שוטר, שהוקמה בשנת 2011 על-ידי מיכל מור ואבשלום ארליך, שני יוצאי רפא"ל, עוסקת בפיתוח ומכירת מערכות בקרת אש אלקטרו-אופטיות. לאורך השנים פיתחה החברה טכנולוגיית SMASH, המאפשרת יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות, סטטיות ונעות, בלי תלות ברמת הכשירות והניסיון של המשתמש . מוצר הדגל שלה הוא כוונת "פגיון" שבמהלך מלחמת "חרבות ברזל" נעשה בה בין היתר שימוש נגד רחפנים תוקפים.

את תשעת החודשים הראשונים של 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-20.8 מיליון דולר, גידול של כ-241% ביחס לתקופה המקבילה ב-2024. בשורה התחתונה רשמה החברה קיטון בהפסד הנקי שעמד על כ-332 אלף דולר לעומת כ-6.7 מיליון דולר אשתקד. נכון לתחילת חודש פברואר 2026 לחברה צבר הזמנות בהיקף של כ-35.2 מיליון דולר.

מרבית הכנסות החברה הגיעו מאירופה (40% מההכנסות) וישראל (36%) בעיקר ממפא"ת. אך לחברה לקוחות גם בצפון אמריקה (20%) ומדינות נוספות ברחבי העולם, בדגש על מדינות הסכמי אברהם. בשנתיים האחרונות (2023-2024) היוו ההכנסות מלקוחות ישראלים יותר ממחצית מההזמנות, בעיקר בשל הביקוש למוצריה בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

תמורת ההנפקה צפויה לשמש אותה להשקעה בביסוס והרחבה של מערך השיווק, המכירות והשירות (6-4 מיליון דולר) והשקעה של סכום דומה בהקמת מערך תמיכה ותחזוקה בינלאומי. בנוסף היא תקדם השקעה בהכפלת מערך הייצור בישראל והקמת מערכי הרכבות ותחזוקה בארה"ב, אירופה ואסיה פאסיפיק (10-8 מיליון דולר) והשקעה במו"פ(4-5 מיליון דולר).