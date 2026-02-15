הישראלית שנכנסה לרשימת המניות המומלצות של אופנהיימר

לאחר מסחר במגמה שלילית בוול סטריט ביום חמישי, ביום שישי נרשמה מגמה מעורבת. בסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, המדדים המובילים ירדו בשיעורים שבין 1.2% (במדד דאו ג'ונס) ועד 2.3% (במדד נאסד"ק).

אלה המניות הישראליות ובעלות הזיקה לישראל שבלטו במסחר:

מניית רדוור עלתה לאחר שהחברה הודיעה שתרכוש מניות של עצמה

מניית רדוור קפצה ביום שישי ב-5.8%, לאחר שהחברה הודיעה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות, שתגיע עד ל-80 מיליון דולר. במחיר המניה הנוכחי של החברה בנאסד"ק (27.92 דולר), מדובר על רכישה של עד כ-6.5% מהון המניות של החברה.

רדוור, המנוהלת על־ידי רועי זיסאפל, מספקת פתרונות אבטחה והעברת אפליקציות לסביבות ענן, והיא נסחרת כיום לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר, אחרי שהמניה שלה עלתה ב-15.9% מתחילת שנת 2026. בשבוע שעבר, החברה פרסמה גם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025, אשר עקפו את תחזיות האנליסטים. רדוור צמחה בשנה החולפת ב-10% להכנסות של 302 מיליון דולר, הציגה רווח נקי של 20.3 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 51.5 מיליון דולר. בסוף השנה, היו לרדוור בקופה 461 מיליון דולר, אחרי שייצרה במהלך 2025 סכום של כ-50 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, שלושה אנליסטים מסקרים את מניית רדוור: אחד מהם חיובי ושניים נייטרליים. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה הוא 31 דולר, ומשקף פרמיה של 11% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

אורמת: האם האפסייד מתחום הדאטה סנטרים כבר מגולם במחיר?

מניית אורמת הגיעה לפני כשבועיים לשיא של כמעט 130 דולר, אך נחלשה מאז בכ-9% וכיום היא נסחרת במחיר מניה של כ-118.2 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של כ-7.2 מיליארד דולר. אורמת, בניהולו של דורון בלשר, נסחרת בבורסת ניו יורק, והיא עוסקת בתחום האנרגיה הגאותרמית - מקימה ומפעילה תחנות כוח - ובתחום אגירת האנרגיה. השיא אליו זינקה המניה לאחרונה הגיע על רקע הביקושים הבלתי־נגמרים לחשמל בעקבות התפתחות ה-AI: דאטה סנטרים רבים מוקמים ודורשים אנרגיה, ואורמת היא בין החברות שנהנות מכך. לאחרונה, היא הודיעה על חוזה למכירת חשמל ל-20 שנה עם חברת Switch, מתחום הדאטה סנטרים, חוזה שייכנס לתוקף בעוד ארבע שנים ומוערך ב-200 מיליון דולר.

האנליסט ג'וליאן דומולין-סמית' מבנק ההשקעות ג'פריס הוריד בשבוע שעבר את המלצתו למניה מ"קנייה" ל"החזק", ובמקביל העלה ב-5 דולר את מחיר היעד למניה, ל-130 דולר. המחיר הנוכחי משקף פרמיה של כ-10% על המחיר הנוכחי בניו יורק. דומולין-סמית' כתב שהוא "שורי" על התחום הגאותרמי, לאור החוזים ארוכי־הטווח ומגמות הביקוש בארה"ב, "אך לגבי אורמת, אנחנו חושבים שרוב האפסייד בתחום הדאטה סנטרים כבר מגולם במחיר".

לעומת זאת, באופנהיימר הכניסו בשבוע שעבר את אורמת לרשימת המניות הישראליות המומלצות שלהם, וממליצים על המניה ב"תשואת יתר" במחיר יעד של 136 דולר (פרמיה של 15.1%). לדבריהם, "פעילות אורמת נהנית מהביקוש הגובר לחשמל בארה"ב, לאור האצה בצריכת חשמל לדאטה סנטרים ועליית מחירים בחוזי חשמל ארוכי־טווח, במקביל למעמדה המוביל בשוק האנרגיה הגיאותרמית ונראות גבוהה, לצד תזרים מזומנים חזק".

אורמת תפרסם את הדוחות שלה לרבעון הרביעי ולשנת 2025 המלאה ב-25 בפברואר.

אודיוקודס נסחרת סביב רמות שפל של מעל שנתיים

בשבוע שעבר, נפלה מניית אודיוקודס לשפל של למעלה משנתיים, אך ביום שישי, המניה התאוששה מעט מרמות השפל. בסיום שבוע המסחר, מניית אודיוקודס ננעלה במחיר של 7.33 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של 210 מיליון דולר.

אודיוקודס, בניהולו של שבתאי אדלרסברג, מספקת פתרונות תקשורת לארגונים. בתקופת הקורונה (קיץ 2020), על רקע המעבר לעבודה מרחוק והצורך בפתרונות מהסוג שאודיוקודס מספקת, המניה זינקה לשיא, שממנו היא ירדה מאז ב-83.6%.

אודיוקודס פרסמה את הדוחות הכספיים שלה ל-2025 בתחילת החודש. הכנסות החברה צמחו ב-2025 ב-1.4% ל-246 מיליון דולר, היא רשמה רווח נקי של 9 מיליון דולר לפי כללי GAAP ושל 18.1 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP. תחזית החברה ל-2026 היא לצמיחה של 0.6%-3.8% - להכנסות של 247-255 מיליון דולר, עם רווח נקי Non-GAAP של 60-75 סנט למניה, לעומת 61 סנט ב-2025. אחרי פרסום הדוחות, באופנהיימר הורידו את מחיר היעד למניה מ-12 ל-10 דולר ונותרו בהמלצת "תשואת יתר". בבנק ההשקעות כתבו כי מנועי הצמיחה שלה (Conversational AI) לא מצליחים עדיין לחפות על הדעיכה בפעילות הליבה המסורתית, והמניה נסחרת בחסר ביחס לשוק. להערכתם, אודיוקודס מהווה הזדמנות "ערך" בראייה ארוכת־טווח.

לאחרונה, פורסם דיווח לפיו Senvest Management, שהחזיקה קודם ב-7.1% ממניות אודיוקודס, ירדה להחזקה של 3.8% בחברה בסוף 2025. בעלת מניות שהגדילה את ההחזקה בסוף השנה היא ווליו בייס מישראל, שהחזיקה ב-10.4% לעומת 8.3% בדיווח קודם.