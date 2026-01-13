מנוע צמיחה חדש לאורמת: חשמל לחוות שרתים במאות מיליוני דולרים

הביקוש הגובר לחשמל עבור דאטה סנטרים (חוות שרתים) על רקע התפתחות הבינה המלאכותית, מייצר מנוע צמיחה עבור חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת , וכעת היא מדווחת על חוזה ראשון בתחום, שייכנס לתוקף בעוד ארבע שנים, ברבעון הראשון של 2030. המניה מטפסת כעת במעל 6% במסחר בתל אביב.

מדובר בחוזה למכירת חשמל ל-20 שנה עם Switch, חברה פרטית בתחום הדאטה סנטרים ל-AI, ענן וארגונים. במסגרתו, אורמת תספק לסוויץ' 13 מגה־וואט של אנרגיה מתחנת הכוח הגיאותרמית שלה, Salt Wells שבנבאדה, ארה"ב. החוזה כולל אופציה להרחבת ההספק על־ידי הוספה של 7 מגה־וואט נוספים, באמצעות מתקן סולארי.

אורמת היא חברת אנרגיה מתחדשת, הפעילה בעיקר בתחום הגאותרמי, וזאת באמצעות שני מגזרים: מגזר החשמל שבו היא מקימה תחנות כוח ומפעילה אותן בבעלותה, ומגזר המוצרים שבו היא מקימה תחנות כוח עבור אחרים, כשבמקביל היא פועלת בתחום אגירת האנרגיה.

מנכ"ל אורמת, דורון בלשר, אמר לגלובס כי "סוויץ' היא חברה גדולה בתחום הדאטה סנטרס. היא חיפשה אנרגיה מתחדשת, ומה שמיוחד הוא שהיא רצתה ודאות, לכן היא הסתכלה על תחנות קיימות שמסיימות חוזים ויש ודאות מלאה שהתחנה עובדת. החוזה הוא ראשון ומהווה פלטפורמה גם לתחנות עתידיות".

ניתן להעריך את היקף החוזה על פני כל התקופה ביותר מ-200 מיליון דולר, ונראה שהוא רק הראשון בתחום. באורמת מזהים פוטנציאל להסכם של למעלה מ-100 מגה־וואט נוספים במסגרת דומה, כשהכוונה היא לתחנות פעילות של אורמת שעובדות כיום ומסיימות חוזים בשנים הבאות.

לדברי בלשר, "מבחינת אורמת, היקף שוק הדאטה סנטרים שמוקמים הוא עצום. העלייה בביקוש לחשמל בארה"ב מאוד גבוהה, ומבחינתנו השוק כמעט אין־סופי. כל חשמל שאני יודע לייצר, אני יכול למכור. אם לא היינו חותמים עם סוויץ', היינו חותמים עם חברה אחרת בתחום. העובדה שדאטה סנטרים חותמים היום על חוזה לעוד ארבע שנים, מצביעה על הביקוש שלהם לאנרגיה, ועל החשש שלא תהיה להם מספיק".

המניה טיפסה 80% בשנה האחרונה

אחד המקורות המדוברים ביותר לחשמל עבור דאטה סנטרים הוא האנרגיה הגרעינית, והממשל האמריקאי דוחף מאוד לבניית כורים כאלה. עם זאת, מדובר בתהליך שדורש אישורים מצד רשויות שונות ולוקח זמן רב, ובכל מקרה סביר להניח שהחשמל יגיע מעוד סוגי אנרגיה, כמו הגיאותרמית של אורמת.

לפי תחזית אורמת, היא אמורה לסכם את שנת 2025 עם הכנסות של 960-980 מיליון דולר ועם EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 575-593 מיליון דולר, תוצאות שמשקפות צמיחה של 9.1%-11.4% בהכנסות ושל 4.5%-7.7% ב-EBITDA לעומת 2024.

אורמת נסחרת במקביל בבורסות ניו יורק ותל אביב בשווי שוק של 7.2 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 80% במניה בשנה האחרונה. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 11 אנליסטים מסקרים את המניה, שמונה מהם חיוביים והיתר נייטרליים. מחיר היעד הממוצע הוא 123 דולר, פרמיה צנועה של 3.3% על מחיר השוק הנוכחי.