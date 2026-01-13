"להתעלם מהסקטור הזה זה מסוכן": המניות האלה הפכו למנוע של ת"א

מניות חברות מקומיות הפועלות בתחום הביטחוני הניבו בשנים האחרונות תשואות של מאות אחוזים ואף יותר למשקיעים, בעקבות המלחמות באוקראינה ובישראל שהובילו לגידול משמעותי בהכנסות ובצבר ההזמנות שלהן. על רקע זה השיקה הבורסה בנומבר האחרון מדד מניות העוקב אחר ביצועי החברות הביטחוניות. השקת המדד, "ת"א ביטחוניות", התעכבה במשך תקופה, משום שבבורסה הסבירו כי קיים מחסור בחברות נסחרות שירכיבו אותו, סוגיה שנפתרה בעקבות מספר הנפקות ראשוניות שבוצעו בה אשתקד.

בשוק היו מי שהטילו ספק באשר להצלחת המדד, הכולל 19 חברות, לאחר התשואות האדירות שהניבו מניות המרכיבות אותו בשנים קודמות. בפועל, קצת יותר מחודשיים לאחר ההשקה, מדובר עד כה הצלחה מסחררת. המדד שהושק ב־6 בנובמבר, "זכה" לקבלת פנים צוננת בתל אביב והציג תשואת חסר. למעשה, חודש אחרי ההשקה הוא ירד בכמעט 5%. אבל מאז, המגמה התהפכה ובחודש האחרון הוא זינק בכמעט 40%, משלים עלייה כוללת של יותר מ־30% מאז שהחל להיסחר - פי שניים מהתשואה של מדד הדגל ת"א 35.

אגב, במקביל להשקת המדד הביטחוני השיקה הבורסה שני מדדים נוספים - תשתיות ונדל"ן 35. הללו מציגים מאז השקתם ועד היום תשואת חסר על ת"א של 12%־13%.

העלייה של המדד הביטחוני בחודש האחרון מיוחסת להסלמה הגיאו־פוליטית בזירות שונות בעולם, שבראשן כמובן איראן וונצואלה. אבל גם רצף עסקאות וחוזי ענק הקפיצו את חברות הענף. מניית אלביט , החברה הביטחונית הגדולה בבורסה, זינקה 35% בחודש האחרון והוסיפה כמעט 27 מיליארד שקל לשווייה (שחצה את רף ה־100 מיליארד שקל). מניית החברה הביטחונית השנייה בגודלה, נקסט ויז'ן , עלתה ב־68% - תוספת של 9 מיליארד שקל לשווי נוכחי של 22 מיליארד שקל. ואילו מניית ארית תעשיות טסה ב־46% לשווי של 6.5 מיליארד שקל.

עליות חדות אף יותר רשמו בחודש האחרון מניותיהן של חברות הטכנולוגיה הביטחונית עין שלישית (128%) אר פי אופטיקל (99%), אירודרום (90%) ואימאג'סט (62%).

"סקפטים נפלו למלכודת"

כאמור, את השקת מדד ת"א ביטחוניות ליוותה סקפטיות מצד משקיעים מוסדיים, שסברו כי הוא יוצא לדרך לאחר שרוב עליות כבר הגיע לידי מיצוי. מניותיהן של יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן ויצרנית המרעומים ארית תעשיות זינקו באלפי אחוזים מתחילת המלחמה בעזה ובטרם הושק המדד, ומניות ביטחוניות רבות אחרות עלו במאות אחוזים באותה תקופה.

בפועל, טרנד העליות הוא כה חזק, עד שהשוק הפך לסלחני גם כאשר התנהלות החברות מאכזבת אותו. כך, חברת ארית יצאה בתחילת דצמבר במהלך להנפקת החברה הבת רשף טכנולוגיות בבורסה, מהלך שהוביל לקריסת המניה בכ־20% ומחיקת מיליארד שקל משוויה בשל הערכת המשקיעים כי המהלך יפגע בשווי החברה. עם זאת, בשבועיים האחרונים זינקה מניית ארית ב־56% ושווי השוק שלה מתקרב ל־6.5 מיליארד שקל - גבוה בכ־1.5 מיליארד שקל משוויה ערב ההחלטה על ההנפקה הציבורית של רשף, שבוטלה והוחלפה בהנפקה פרטית.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה בת"א, טוען כי פעילות הסקטור הביטחוני מצדיקה את העליות: "כל הסקפטיים למיניהם שאמרו שמוקדם או מאוחר מדי לצאת עם המדד הזה", הוא אומר, "נפלו במלכודת הקלאסית של כיוון השווקים. בסוף כשיש טרנד שמגובה בבסיס כלכלי קשה מאוד לתזמן אותו.

"מה שקרה בחודשים האחרונים בתחום הביטחוני בעולם, שמשתרשר גם לישראל, זה משהו שאף אחד לא ידע לתמחר אותו. כיום המיצוב התחרותי של החברות הביטחוניות בישראל הוא טוב. יש להן לקוח מבית (משרד הביטחון) שצמא יותר מתמיד לטכנולוגיה וחימושים. זו פוזיציה שהיא מצוינת והמשקיעים מבינים את זה, המניות רצות קדימה לא על בסיס המידע שקיים מלפני חצי שנה אלא לפי מה שזורם (בהזמנות לחברות) מדי יום".

"עקף את ענף הנדל"ן"

מנהל הקרנות היחיד שהשיק קרן נאמנות המתמקדת במניות של חברות ביטחוניות בת"א הוא אי.בי.אי. הקרן הושקה בספטמבר האחרון, דשדשה בשלושת חודשי הפעילות הראשונים שלה, אך המריאה בחודש האחרון ב־33%. כששאלנו את אייל גורן, משנה למנכ"ל אי.בי.אי קרנות נאמנות האם יש עוד מקום לעליות הוא השיב: "המניות האלה יקרות. אבל אמרתי גם לפני שלושה חודשים שמי שלא רצה לקנות כי הן יקרות (אז) יכול לפספס עלייה נוספת. בפועל הוא פספס עלייה של עשרות אחוזים. זה הפך לסקטור משמעותי בבורסה הישראלית. בת"א-35 משקל החברות הביטחוניות גבוה כיום ממשקל מניות הנדל"ן. לפני ארבע שנים זה לא היה המצב. אי אפשר להתעלם ממנו. אפשר להגיד שהוא לא צריך להיות נניח 10% מהתיק אלא רק 5%. אבל להיות ב־0% חשיפה זה סיכון יותר גדול".

עופר בן־שימול, מנהל הפמילי אופיס של בית ההשקעות אם.אס.רוק, מצנן את ההתלבות: "המניות הביטחוניות נהנו מעליות שערים מאוד משמעותיות בשנתיים האחרונות ולכן הן מתומחרות גבוה ולא צריך לצפות מהן לאפסייד מאוד גדול. ההמלצה שלי נוטה יותר לכיוון של 'החזק' (Hold). השוק כבר יודע לתמחר את צבר ההזמנות של מרבית החברות ולכן לא צפוי 'שוס' שיקפיץ את המניות בעוד 20% משום מקום".