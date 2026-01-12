חברת הנפט והגז הקנדית אינפליי (InPlay Oil) בדרך לבורסה בת"א. החברה, שמוחזקת בידי קבוצת דלק (33%) תגייס בתקופה קרובה חוב אשר יסייעו לה למחזר חובות ישנים ולתמוך בפעילותה.

על פי ההערכות, במסגרת המהלך אותו מובילה חברת החיתום אוריון, תבקש אינפליי להנפיק אג"ח בסכום של 200-300 מיליון שקל. תמורת ההנפקה צפויה לשמש לצורך מחזור חוב קיים, ובעיקר לפירעון הלוואות במסגרת אשראי מתחדשת (Revolving credit) וכן לתמוך בפעילותה השוטפת של אינפליי.

עם השלמת המהלך צפויה אינפליי לרשום את מניותיה למסחר בת"א במסגרת רישום כפול, במקביל לבורסה בטורונטו שם מניותיה נסחרות כיום לפי שווי של כ-352 מיליון דולר קנדי (800 מיליון שקל).

המהלך של החברה הקנדית בבורסה בת"א מגיע לאחר שבחודש אוגוסט האחרון חתמה קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס, על הסכם לרכישת שליש (כ-33%) ממניותיה, תמורת כ-67 מיליון דולר ולפי שווי חברה של כ-200 מיליון דולר. כתוצאה מהמהלך הכירה דלק ברווח הזדמנותי של כ-64 מיליון שקל במסגרת דוחותיה לרבעון השלישי של 2025. בנוסף, מינתה דלק שני דירקטורים מטעמה בהנהלת החברה, אודי ארז, יו"ר הדירקטוריון של קבוצת דלק ותמיר פוליקר המכהן כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה.

פעילותה של אינפליי, כוללת קידוח, הפקה ומכירת נפט וגז מבארות ביבשה (Onshore) במחוז אלברטה שבקנדה. נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה אינפליי מפיקה בממוצע כ-18.7 אלף חביות ליום, עם היקף רזרבות מוערך ( ברמת 2 P), של כ-126 מיליון חביות. את שנת 2025 צפתה אינפליי כי תסיים עם EBITDAX (רווח תפעולי תזרימי) בטווח שבין 168-186 מיליון דולר קנדי. בנוסף, לחברה יתרת הפסדי מס של כ-710 מיליון דולר קנדי ומדיניות חלוקת דיבידנד של כ-30 מיליון דולר קנדי בשנה, המחולק באופן יחסי על פני חודשי השנה.

תשובה ישחזר את הצלחת איתקה?

בקבוצת דלק הסבירו מוקדם יותר השנה, כי זיהו את קנדה כמדינה יציבה וחזקה להשקעות, בין היתר בשל החולשה היחסית של המטבע המקומי מחד, והתשתיות המתקדמות מאידך. על כן, הם החליטו לרכוש את אינפליי, כפלטפורמה באמצעותה יוכלו להרחיב את הפעילות שלהם בטריטוריה החדשה. בתוך כך, מאז הרכישה בשנה שעברה, עלתה מניית אינפליי בכ-27% והיא נסחרת כיום כאמור לפי שווי של כ-352 מיליון דולר קנדי.

בין כה ובין כה, עבור דלק זו לא הפעם הראשונה שבה היא רוכשת חברה קנדית במטרה להתרחב בתחום חיפושי הנפט. בסוף שנת 2016 רכשה דלק 20% ממניות חברת הנפט והגז איתקה, הפועלת בים הצפוני. בהמשך, רכשה דלק את השליטה בחברה ומחקה את מניותיה מהמסחר בטורנטו.

תחת דלק התרחבה פעילות איתקה בצורה משמעותית, בין היתר הודות לרכישת נכסים של ענקית האנרגיה שברון, לצד חברות נוספות הפועלות באזור. במהלך השנה שעברה השלימה דלק מהלך משמעותי כשאיתקה השלימה מיזוג עם ענקית האנרגיה האיטלקית Eni, מהלך שהביא אותה להכיר ברבעון השלישי של 2025 ברווח עתק של 2.7 מיליארד שקל. איתקה נסחרת כיום בבורסת לונדון בשווי של 2.7 מיליארד דולר ליש"ט לאחר עלייה של 25% במניה בשנה האחרונה.

מלבד איתקה, נכסיה העיקריים של דלק כוללים החזקה בשותפות ניו-מד , המחזיקה במאגר הגז לוויתן, שליטה בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט (40%) שנרכשה בסוף יולי האחרון תמורת 1.3 מיליארד שקל, וכן בחברת הבנייה והקרקעות מהדרין. בשנה האחרונה קפצה מניית דלק ביותר מ-70% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-14.8 מיליארד שקל כאשר חלקו של בעל השליטה תשובה עומד על כ-50% מהמניות (בשווי של 7.5 מיליארד שקל).