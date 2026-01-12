למרות איומי ארגנטינה: נאוויטס מחפשים עוד נפט באיי פוקלנד

לאחר שהתקבלה החלטת ההשקעה הסופית במאגר "סי ליון" באיי פוקלנד, ולמרות לחץ ארגנטינאי על ממשלת ישראל, חברת נאוויטס הישראלית פונה לחפש נפט נוסף באזורים הסמוכים למאגר הקיים שלה בדרום האוקיינוס האטלנטי. מדובר בחריגה משמעותית מהאסטרטגיה הרגילה שלה, לפתח מאגרי נפט מוכחים בלבד (נאוויטס כמעט ולא עסקה באקספלורציה עד כה), אך הפיתוי של מציאת מאגר נפט נוסף בסמוך לתשתית הקיימת הוא לא קטן בכלל.

נאוויטס חתמו על מזכר הבנות לא מחייב עם חברת JHI, שהיא הבעלים של רישיון חיפוש הסמוך למאגר סי ליון הקיים. במסגרת הסכם צפוי זה, נאוויטס תרכוש 65% מהבלוק, אותו שיעור בעלות שהיא מחזיקה בו גם בסי ליון. נאוויטס תשלם בעד בעלות זו סכום "לא מהותי", ועיקר ההוצאה שלה יהיה מימון של הוצאות החיפוש עצמן. הוצאה זו תועמד כהלוואה לשותפות, וההחזר יגיע מהרווחים שיהיו בעתיד מהפקת נפט ממאגר חדש - אם זה יימצא.

סקירה סייסמית תלת-מימדית כבר נעשתה בבלוק הרישיון, שלכאורה מוכיחה פוטנציאל, וזו הבדיקה המשמעותית שיש לעשות לפני קידוחי אקספלורציה של ממש. אחת הבעיות ברישיון היא שתוקפו עומד לפוג בסוף שנת 2026, אך נאוויטס מתכוונים לבקש יחד עם JHI הארכה נוספת של הרישיון. כניסת נאוויטס תקל על בקשה כזאת, שכן כעת יש את המימון הנדרש לקידוחים בפועל.

טריטוריה בריטית הנתבעת על ידי ארגנטינה

חיפוש נפט זה הוא פעולה יוצאת דופן באסטרטגיה העסקית של נאוויטס, בראשות גדעון תדמור, שנוהגת לקנות מאגרי נפט מוכחים אך לא מפותחים, וכך להימנע מהפעילות הרת-הסיכון של חיפוש נפט פעיל, פעולה שפעמים רבות מסתיימת במפח נפש והפסד כספי. רק פעם אחת בלבד לפני כן נאוויטס חיפשה נפט, בארה"ב, מה שלא הצליח. אך כעת ישנה הזדמנות ייחודית, שכן אם יתגלה עוד מאגר נפט - יהיה ניתן לחבר אותו בקלות לתשתית שנאוויטס ממילא בונה בסי ליון הסמוך, מה שיהפוך אותו לרווחי במיוחד.

איי פוקלנד הם טריטוריה בריטית שמעבר לים, והם נתבעים על ידי ארגנטינה, שאף פלשה אליהם ב-1982, ונהדפה צבאית על ידי בריטניה. למרות משאלי עם שקבעו ברוב גדול שהאיים יישארו טריטוריה בריטית, בארגנטינה מעולם לא ויתרו על תביעתם. לפני מספר חודשים, ארגנטינה מחתה רשמית על הסקירה החברתית-כלכלית והסביבתית שנאוויטס עשתה באיי פוקלנד לקראת פיתוח מאגר סי ליון, אך בפועל - יש מעט שהיא יכולה לעשות כדי למנוע זאת. כשבאה לחפש נפט נוסף באזור, נאוויטס הדגישה את הבעלות הבריטית בהודעתה לבורסה: "איי פוקלנד הינם Overseas British Territory וממשלת איי פוקלנד הינה הגורם המוסמך לפי דין להענקת הרישיונות ולאישור תוכנית הפיתוח של פרויקט סי ליון".

למרות היחסים המצוינים שיש לישראל מול נשיא ארגנטינה חבייר מיליי, הוא החליט לעכב לאחרונה את העברת השגרירות הארגנטינאית לירושלים, בניגוד למה שהבטיח בכנסת. זאת כמחאה על השתתפות החברה הישראלית בקידוחי נפט באיים שארגנטינה רואה כשלהם ואף קוראת להם "המלווינס". לפני מספר שבועות, שר החוץ גדעון סער, נאלץ להוציא הבהרה שנאוויטס היא חברה פרטית שאין לה קשר לממשלת ישראל ובכל מקרה "אנו מצטערים על התחושות הקשות שנגרמו לארגנטינה בהקשר הזה. ישראל מקווה שהסכסוך בין ארגנטינה לבריטניה ייפתר באמצעות דיאלוג בין הצדדים ובדרכי שלום". שר החוץ של ארגנטינה בירך על ההצהרה, אך נראה שהעניין לא הסתיים בכך. ישראל וארגנטינה נמצאות בשיח בנושא, אך לפי שעה לא נראה שיש הצעות קונקרטיות מעבר לכך.