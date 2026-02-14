דולר שקל "הדולר בדרך לפחות משלושה שקלים, וזה יקרה מהר משחושבים" אסף זגריזק 12.02.2026 המלצות אנליסטים מנהל ההשקעות שמסביר: כך אפשר לנצח ירידות חדות נתנאל אריאל 10.02.2026 הבורסה בת"א שוב שוברת שיאים: הכוחות שמזניקים את הבורסה בת"א נתנאל אריאל 11.02.2026 מומחים כותבים שוקלים להשקיע בשוק האג"ח? צבי סטפק מסביר ממה צריך להיזהר צבי סטפק 12.02.2026 קרן העושר הנורבגית | בדיקת גלובס קרן העושר הנורבגית הימרה נגד ישראל. זה עלה לה ביוקר איתן גרסטנפלד 10.02.2026 נושאים הקשורים לכתבה דולר שקלהשקעותהמלצות אנליסטיםהבורסה בת"אוול סטריטמדד S&P 500מניות