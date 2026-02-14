ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות האם ומתי הדולר יחליף קידומת - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock

30 שנה לא היה דבר כזה: האם ומתי הדולר יחליף קידומת - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

שער הדולר מתקרב לקידומת חדשה: "קשה להצדיק התערבות מצד בנק ישראל" • הבורסה בת"א שוב שוברת שיאים, אלו הכוחות שמזניקים אותה • הפספוס של קרן ההשקעות הגדולה בעולם שהלכה נגד ישראל • ומתי שוק האג"ח עדיף על השקעה במניות ואיפה טמונה בו מלכודת

שער הדולר מתקרב לקידומת חדשה - בנק ישראל לא צפוי להתערב / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock, UNSPLASH
דולר שקל

"הדולר בדרך לפחות משלושה שקלים, וזה יקרה מהר משחושבים"
אסף זגריזק 12.02.2026
רונן חורי, מנהל דסק בחדר עסקאות ני''ע זרים בבינלאומי / צילום: מעיין חיים כחלון
המלצות אנליסטים

מנהל ההשקעות שמסביר: כך אפשר לנצח ירידות חדות
נתנאל אריאל 10.02.2026
מדד ת''א שובר שיא חדש / צילום: Shutterstock
הבורסה בת"א

שוב שוברת שיאים: הכוחות שמזניקים את הבורסה בת"א
נתנאל אריאל 11.02.2026
צוללים לשוק האג''ח / צילום: AI
מומחים כותבים

שוקלים להשקיע בשוק האג"ח? צבי סטפק מסביר ממה צריך להיזהר
צבי סטפק 12.02.2026
ניקולאי טנגן, מנכ''ל קרן העושר הנורבגית / צילום: Reuters, Matt Rourke
קרן העושר הנורבגית | בדיקת גלובס

קרן העושר הנורבגית הימרה נגד ישראל. זה עלה לה ביוקר
איתן גרסטנפלד 10.02.2026