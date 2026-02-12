באביב שעבר, המוטו היה "למכור את אמריקה". כעת הטרנד הלוהט של וול סטריט הוא לקנות בכל מקום אחר.

לאחר שנים של הימורים גדולים במיוחד על החברות האמריקאיות הגדולות ביותר, משקיעים מעבירים יותר כסף לשווקים בינלאומיים. הם מהמרים על כך שהיתרון המשמעותי של אמריקה על פני שאר העולם יצטמצם. במשך שנים, אומרים מנהלי השקעות, התפיסה הרווחת הייתה שאין מה לחפש מעבר לשוק המניות האמריקאי. כעת היא מתחילה להשתנות.

● WSJ | איך אפשר להזניק תשואה כשוול סטריט קופצנית: חפשו השקעות "משעממות"

● "תהדקו חגורות": בנק ההשקעות שמזהה סכנה מיוחדת בשווקים

מכים את מדדי וול סטריט

האופטימיות של המשקיעים זכתה לחיזוק מצידן של כמה התפתחויות מחוץ לארה"ב - החל מתמריץ פיסקלי ביפן ועד לבום של הוצאות צבאיות אירופיות. חלק מהסוחרים פשוט מחפשים עסקאות טובות יותר במקום המניות היקרות המוצעות בארה"ב. אחרים מקווים לגוון את ההשקעות שלהם מעבר למדדים המקומיים המרכזיים, הנשלטים על ידי קומץ חברות בתעשיית הטכנולוגיה.

"כרגע, אנחנו נמצאים בשוק שורי עולמי", אמר קית' לרנר, מנהל השקעות ראשי ב־Trust Advisory Services. "זה כבר לא רק סיפור אמריקאי".

מספר מדדים גלובליים עקפו את המדדים המרכזיים בארה"ב בשנת 2026 עד כה, לרבות מדד Stoxx Europe 600, מדד Kospi הקוריאני ומדד MSCI Emerging Markets Index. ביום ב', מדד ניקיי 225 ביפן רשם שיא חדש, לאחר ניצחונה המוחץ של ראשת הממשלה סאנה טקאיצ'י בבחירות בזק לפרלמנט.

ובשנה שעברה, מדד MSCI העולמי פרט לארה"ב זינק ב־29% במונחים דולריים, רשם את הביצועים הטובים ביותר שהשיג במהלך יותר מעשור, וניצח את העלייה של 16% במדד S&P 500.

"נראה שעברנו נקודת מפנה", אמר אלכס גיליאנו, מנהל ההשקעות הראשי ב־Resonate Wealth Partners ברידג'ווד, ניו ג'רזי. גיליאנו הקצה השנה יותר כספים למניות באירופה וביפן. אחת הסיבות לכך היא התמחורים הנמוכים יותר. "נראה שיש דרכים רבות להרוויח בשוק הבינלאומי".

הדולר היווה טריגר

המעבר למדינות מחוץ לארה"ב מואץ. משקיעים הזרימו בינואר 51.6 מיליארד דולר נטו לקרנות סל בינלאומיות, על פי נתוני מורנינגסטאר דיירקט. יצויין כי הזרמות הכספים החודשיות זינקו מאז סוף 2024.

משקיעים מהללים מעת לעת את הפיזור הגלובלי, אם כי מניות במקומות אחרים על הגלובוס שקעו במשך שנים, בשעה שמניות אמריקאיות הצליחו להתקדם באופן עקבי. למרות ירידות חדות במניות הטכנולוגיה, שטלטלו את השווקים בימי הסחר האחרונים - מניות אמריקאיות עדיין הגיעו לשיאים חדשים בשבוע האחרון, כאשר מדד דאו ג'ונס עבר את סף 50 אלף הנקודות בפעם הראשונה.

מייקל רוזן, מנהל ההשקעות הראשי ב־Angeles Investments, אמר כי הוא עדיין מאמין בעליונותן של חברות אמריקאיות. במשך רוב העשור האחרון, תיק ההשקעות שלו התרכז בשמות הטכנולוגיים הגדולים ביותר בארה"ב. אבל בשנה האחרונה, מציין רוזן, הוא הסיט חלק מן ההשקעה לתמהיל של מניות קטנות ומניות ערך ברחבי העולם, בדגש על אירופה וסין.

"עבורנו, מדובר בצעד גדול מאוד", אמר רוזן, שהחל לשקול את השינוי הזה באפריל האחרון, לדבריו, כאשר ערך הדולר ירד במהלך סערת המכסים שטלטלה את השווקים. "זה היה איתות לכך שהאווירה שאנחנו נמצאים בה היא שונה מאוד", הוא הוסיף, וציין כי מכסים בדרך כלל מחזקים מטבע של מדינה. "מבחינתי, זה שיקף מעין ירידה באמון בכלכלת ארה"ב ובשווקים האמריקאים".

היחלשות הדולר ממלאת תפקיד משמעותי באטרקטיביות הגוברת של השקעות בחו"ל. הדולר ירד בכ־10% ביחס לשיאים שרשם בשנת 2022, מה שהגדיל את התשואות על מניות זרות, באמצעות העלאת ערך הרווחים של חברות אלה יחסית לחברות אמריקאיות.

המגמה הזו צברה תאוצה מאז האביב שעבר, כאשר משקיעים גלובליים נפטרו ממניות אמריקאיות, מאג"ח ממשלתיות ומנכסים אחרים הנקובים בדולר - במסגרת טרנד ה"למכור את אמריקה", כפי שהוא כונה באותה תקופה.

להפחית חשיפה לארה"ב

אולם מנהלי השקעות מיהרו להזהיר כי גל קניית המניות הזרות האחרון אינו "למכור את אמריקה, חלק שני". הרוב עדיין מאמינים שארה"ב תוביל את שוקי המניות העולמיים כלפי מעלה - רק אולי לא בפער גדול, כפי שהיה בשנים האחרונות.

"אם עסקת 'למכור את אמריקה' הייתה מניבה לי תשואה של 16%, הייתי עושה את זה כל היום", אמר דון קלקני, מנהל השקעות ראשי בחברת Mercer Advisors, כשהוא התייחס לעלייה השנתית הדו־ספרתית של מדד S&P 500 בשנה שעברה. "אנחנו עדיין חושבים שארה"ב היא מאוד יוצאת דופן".

למרות זאת, כמו אחרים, גם לקלקני יש חששות לגבי עתיד השווקים בארה"ב, לרבות החוב הלאומי התופח והתנודתיות הפוליטית והכלכלית בארה"ב של ממשל טראמפ. "ישנן ראיות חזקות שתומכות - לאו דווקא בגישת 'למכור את אמריקה' - אלא בהפחתת החשיפה לארה"ב ואימוץ של חלוקה מאוזנת יותר בין השווקים", אמר.

משקיעים גם מתחילים לוותר לאחרונה על מניות מובילות בשוק האמריקאי. לאחר שלוש שנים רצופות של תשואות שוברות קופות עבור מניות אמריקאיות - שהונעו, בעיקר, על ידי פריחת ההשקעות בבינה מלאכותית - סוחרים מתחילים לחפש את גל הרווחים הבא במקומות אחרים. מניות זרות אינן המרוויחות היחידות: גם מניות קטנות ומניות בלו צ'יפ השיגו ביצועים טובים משל מדדי ייחוס מרכזיים בשבועות האחרונים.

לא כולם בוול סטריט ממהרים לשלוח את כספם אל מעבר לגבולות ארה"ב. אבל קלקני אמר שהראייה הצרה של המשקיעים, של אדום־לבן־כחול, מתחילה להתרחב.

"רבים מהלקוחות שלנו פונים אלינו עכשיו ושואלים למה אנחנו לא מחזיקים יותר [מניות של חברות זרות]", אמר. "נראה שהדת החדשה של המשקיעים היא גיוון בינלאומי".