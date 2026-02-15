ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ועד העובדים בצים הודיע על שביתה בעקבות מכירת החברה

על רקע המגעים למכירת השליטה לקרן פימי והפג-לויד, ועד העובדים בצים הכריז על שביתת אזהרה והשבית את פעילות מטה החברה בישראל

שירי חביב ולדהורן 12:53
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים

ועד העובדים של חברת התובלה הימית צים משבית את פעילות מטה החברה בישראל, על רקע הדיווחים לפיהם החברה תימכר לידי קרן פימי והפג-לויד.

הישראלית שנכנסה לרשימת המניות המומלצות של אופנהיימר
ההשקעה החדשה של לאומי פרטנרס

יו"ר הוועד, אורן כספי, מסר לגלובס כי "אחרי ששבועיים מתעלמים ומתחמקים מאיתנו, הייתה לנו היום פגישה עם נציג הדירקטוריון והיועצים המשפטיים של הדירקטוריון. באנו ושמענו על מכירת החברה, והתרענו שסוגרים הסכמים בלי ועד העובדים. אמרו לנו שמתחייבים להעסיק את העובדים במשך שנה, ואחרי זה נראה, אבל לא מוכנים להתחייב. הרגשנו שעושים מאיתנו צחוק, הפגישה התפוצצה והודענו על שביתת אזהרה".

השביתה מגיעה לאחר שכבר הוכרז על צעדים ארגוניים.

החברה עצמה עדכנה כי "בעקבות הידיעות במדיה על מכירתה, החליט ועד עובדי החברה בישראל להשבית את פעילות מטה החברה בישראל. ההנהלה נמצאת בשיחות עם ועד עובדי החברה בישראל על מנת להימנע מהשפעה שלילית על פעילותה השוטפת של החברה". עוד נמסר כי "ממנכ"ל החברה והנהלתה נמסר כי הנהלת החברה מבינה את התחושות של עובדי החברה וכי טובתם עומדת לנגד עיניה". מנכ"ל צים הוא אלי גליקמן, שהצעות שלו לרכישת החברה לא התקבלו על-ידי הדירקטוריון בחודשים הקודמים.

ההסתדרות מסרה היום כי "ההסתדרות מגבה באופן מלא את ועד העובדים ואת ציבור העובדים של צים, עובדים מסורים שנותנים שירותים חיוניים כבר עשרות שנים ופועלים 24/7 לטובת המשק הישראלי. צים איננה עוד חברה במשק. מדובר בנכס אסטרטגי של מדינת ישראל, המהווה חוליה קריטית בביטחון הלאומי, ביציבות קווי האספקה וביכולת לקיים מסחר ימי גם בעת חירום. כל פגיעה ביציבות החברה או בעובדיה משמעה פגיעה באינטרס הלאומי של מדינת ישראל. ההסתדרות דורשת הבטחה לשמירה על מקומות העבודה בישראל, ומבהירה כי אין ולא תהיה שום קבלה למהלכים שמערערים את ביטחונם התעסוקתי של העובדים".

מדירקטוריון צים נמסר כי החברה נמצאת בדיאלוג מתמיד עם נציגות העובדים ומאמינה כי בסופו של דבר הצדדים יגיעו להסכמות.

צים מעסיקה קרוב ל-1,000 עובדים בישראל.