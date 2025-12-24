ועד העובדים בחברת התובלה הימית צים הודיע על סכסוך עבודה ויוכל לנקוט בהמשך צעדים ארגוניים, זאת על רקע המהלכים למכירת החברה. במכתב ששלחה ההסתדרות להנהלת החברה בראשות אלי גליקמן נכתב כי "הריני להודיעך כי נציגות העובדים הכריזה היום סכסוך עבודה", וכי לאור האמור, נציגות העובדים תחל בצעדים ארגוניים מ-9 בינואר.

יו"ר ועד עובדי צים, אורן כספי, אומר היום (ד') כי "זהו תחילתו של מאבק, ונחריף את הצעדים ככל שיידרש עד שנעצור את מכירת צים לידיים זרות".

בוועד מתנגדים למכירת צים לחברה זרה ומעלים את נושא הרציפות של אספקה ימית לישראל בשעת חירום; צים המשיכה להפליג לישראל לאורך כל המלחמה, בעוד שחברות אחרות הסיטו קווים. למדינת ישראל יש מניה מיוחדת בצים שמאפשרת למדינה לקבל החלטות, מה שיכול להקשות על מכירת צים לגורם שאינו ישראלי.

מאבק אחר שכבר הסתיים בצים היה מול קבוצת בעלי מניות שדרשה למנות שלושה דירקטורים מטעמה, והדירקטוריון התנגד לכך. בסופו של דבר המאבק הזה הסתיים בפשרה, ושניים משלושת המועמדים של בעלי המניות יצורפו לדירקטוריון צים.

נזכיר כע דירקטוריון צים, שבראשו עומד יאיר סרוסי, הודיע לאחרונה כי פתח בתהליך לבחינת חלופות אסטרטגיות במטרה להשיא ערך לבעלי המניות. השבוע דיווחה צים כי הדירקטוריון קיבל הצעות תחרותיות ממספר גורמים אסטרטגיים לרכישת החברה - הצעות שנבחנות כעת. לעומת זאת, הצעה מעודכנת של המנכ"ל גליקמן יחד עם איש העסקים רמי אונגר נדחתה, משום שלהערכת הדירקטוריון היא מעריכה בחסר משמעותי את החברה. בגלובס פורסם כי אחת החברות שמתעניינות ברכישת צים היא חברת התובלה הפג לויד.

צים נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי שוק של 2.5 מיליארד דולר אחרי עלייה של 69% תוך חודשיים וחצי.