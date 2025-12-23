מניית צים נסחרת בעליות במסחר המוקדם בניו יורק (ג'), על רקע עדכון שפרסמה בנוגע לרכישה אפשרית של החברה, המתנהלת ללא בעל שליטה. דירקטוריון חברת התובלה הימית פתח בתהליך בחינה אסטרטגית של חלופות, לאחר שקיבל לפני מספר חודשים הצעת רכישה מידי המנכ"ל אלי גליקמן יחד עם איש העסקים רמי אונגר. ההצעה נדחתה ונפתח תהליך, שבמסגרתו זכתה צים לעניין מצד מספר גורמים, וככל הידוע גם קיבלה הצעות מחייבות לרכישה.

● מאטליז בשוק הכרמל לשווי של מיליארדים: ההנפקות הגדולות של 2025

● בלעדי | חברה ביטחונית נוספת בדרך לתל אביב: רפאל רוצה להנפיק חברה בת בשווי של רבע מיליארד שקל

אתמול (ב'), לאחר סיום המסחר בוול סטריט, פרסמה צים דיווח ובו ציינה כי "דירקטוריון צים קיבל הצעות תחרותיות ממספר גורמים אסטרטגיים לרכישת כל מניות החברה, והוא בוחן את ההצעות תוך התמקדות בהשאת ערך משמעותי לבעלי המניות".

דירקטוריון צים: ההצעה מעריכה בחסר משמעותי את החברה

בתוך כך, גם גליקמן ואונגר שיפרו את הצעתם המקורית - אשר לפי ההערכות עמדה על מחיר של 20 דולר למניה (המשקף שווי של 2.4 מיליארד דולר לחברה), ודומה למחיר השוק הנוכחי - אך לפי הדיווח, "לאחר בחינה מדוקדקת, דירקטוריון צים הגיע למסקנה שההצעה מעריכה בחסר משמעותי את החברה, והודיע לקבוצה בהובלת ההנהלה כי ההצעה נדחית".

עוד נכתב בדיווח, כי תהליך הבחינה האסטרטגית נמצא בשלבים מתקדמים ונבחנות בו חלופות ליצירת ערך, כמו מכירת החברה, הקצאת הון ואפשרויות אחרות, "במטרה למקסם את הערך עבור בעלי המניות". ההודעה מסייגת כי אין ערובה לכך שתתקיים עסקה כלשהי בסופו של דבר.

נזכיר כי בגלובס נחשף שאחת החברות המתעניינות ברכישת צים, ושאף הגישה ככל הידוע הצעה לרכישתה, היא חברת התובלה הימית הפג לויד. דיווחים על כך שחברת ענק אחרת מתחום הספנות, MSC, מתעניינת גם היא בצים הוכחשו על-ידי MSC.

האפשרות של מכירת צים להפג לויד (ולחברה מתחרה בכלל) מעוררת התנגדות עזה מצד ועד העובדים של צים. אורן כספי, יו"ר הוועד, אמר לגלובס כי "לא ניתן להעביר את החברה לידיים זרות. אחרי 7 באוקטובר לשים את ביטחון המדינה בידיים זרות זו בכייה לדורות. אנחנו כוועד יוצאים למלחמת חורמה. זה לא עניין של כסף, אלא דרישה לשמור על נתיבים פתוחים ורציפות אספקה בשעת חירום. אנחנו עושים את העבודה של המדינה בנושא".

בוועד בוחנים הכרזת סכסוך עבודה ונפגשו בימים האחרונים עם שרת התחבורה מירי רגב וחברי כנסת, וצפויים להיפגש גם עם שר האוצר.

צים עמדה לאחרונה במוקד של מאבק אקטיביסטי כשקבוצת בעלי מניות מישראל, המחזיקים במצטבר ב-8% ממניות החברה, דרשו למנות שלושה דירקטורים מטעמם, ואילו דירקטוריון צים התנגד לכך. בשבוע שעבר הגיעו הצדדים לפשרה שכוללת את הרחבת הדירקטוריון וצירוף שניים משלושת הדירקטורים שהציעה קבוצת בעלי המניות.

צים הונפקה לראשונה לפני כמעט חמש שנים ובתקופה זו מנייתה הייתה תנודתית והגיבה בחדות לשינויים במחירי התובלה הימית. בשיא, על רקע שיבושי שרשרת האספקה בתקופת הקורונה, שווי צים זינק ל-10 מיליארד דולר ובשפל לפני שנתיים היא נסחרה בפחות ממיליארד דולר. כיום, אחרי זינוק של מעל 40% בשלושה חודשים, שווי החברה הוא 2.4 מיליארד דולר לאחר עלייה של כ-50% במניה בשלושת החודשים האחרונים.