ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הסכמות בין הנהלת צים למוסדיים: אלו הדירקטורים החדשים שימונו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
צים שירותי ספנות

הסכמות בין הנהלת צים למוסדיים: אלו הדירקטורים החדשים שימונו

לקראת אסיפת בעלי המניות שתתכנס בשבוע הבא דירקטוריון חברת הספנות הגיע להסכמות עם בעלי המניות האקטיביסטים • שניים מהמועמדים של בעלי המניות, רון הדסי ורן גריצשטיין, יזכו לתמיכת הדירקטוריון ואילו המועמדת השלישית, ד"ר קרן בר-חוה, תמונה כמשקיפה

איתן גרסטנפלד 08:06
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים

הסוף למריבות בין הנהלת צים לבעלי המניות? דירקטוריון חברת הספנות צים הודיע כי הגיע להסכמות עם קבוצת בעלי המניות הישראלים לקראת האסיפה השנתית. בתוך כך, ימונו לדירקטוריון החברה שניים מהמועמדים אותם דרשו למנות בעלי המניות האקטיביסטים - רון הדסי ורן גריצשטיין.

רשות ניירות ערך בוחנת מתן הקלות לסוכני ביטוח בייעוץ השקעות
חגיגת המימושים בת"א: שתי מנהלות בנאוויטס מכרו מניות ב־29 מיליון שקל

במסגרת ההסכמות אליהם הגיע דירקטוריון חברת הספנות, בהובלת היו"ר יאיר סרוסי, מול קבוצת בעלי המניות הכוללת את בית ההשקעות מור והקרנות האקטיביסטיות רידינג קפיטל בראשות צחי אברהם וספרטה 24 בראשות אלון גונן, אושרה רשימה מאוחדת של עשרה מועמדים לדירקטורים שיוצגו לבעלי המניות באסיפה השנתית.

על פי הודעת החברה, הרשימה כוללת את כל הדירקטורים המכהנים של החברה, ולצידם שניים מהמועמדים אותם הציעה קבוצת בעלי המניות - רון הדסי ורן גריצשטיין. בנוסף, ד"ר קרן בר-חוה, שזכתה גם היא לתמיכת בעלי המניות הסירה את מועמדותה לבחירה כדירקטורית ובמקום זה מונתה כמשקיפה בדירקטוריון. בתמורה, קבוצת בעלי המניות חזרה בה מההצהרות החריפות שפרסמה בעת האחרונה כנגד מנהלי החברה.