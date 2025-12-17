הסכמות בין הנהלת צים למוסדיים: אלו הדירקטורים החדשים שימונו

הסוף למריבות בין הנהלת צים לבעלי המניות? דירקטוריון חברת הספנות צים הודיע כי הגיע להסכמות עם קבוצת בעלי המניות הישראלים לקראת האסיפה השנתית. בתוך כך, ימונו לדירקטוריון החברה שניים מהמועמדים אותם דרשו למנות בעלי המניות האקטיביסטים - רון הדסי ורן גריצשטיין.

במסגרת ההסכמות אליהם הגיע דירקטוריון חברת הספנות, בהובלת היו"ר יאיר סרוסי, מול קבוצת בעלי המניות הכוללת את בית ההשקעות מור והקרנות האקטיביסטיות רידינג קפיטל בראשות צחי אברהם וספרטה 24 בראשות אלון גונן, אושרה רשימה מאוחדת של עשרה מועמדים לדירקטורים שיוצגו לבעלי המניות באסיפה השנתית.

על פי הודעת החברה, הרשימה כוללת את כל הדירקטורים המכהנים של החברה, ולצידם שניים מהמועמדים אותם הציעה קבוצת בעלי המניות - רון הדסי ורן גריצשטיין. בנוסף, ד"ר קרן בר-חוה, שזכתה גם היא לתמיכת בעלי המניות הסירה את מועמדותה לבחירה כדירקטורית ובמקום זה מונתה כמשקיפה בדירקטוריון. בתמורה, קבוצת בעלי המניות חזרה בה מההצהרות החריפות שפרסמה בעת האחרונה כנגד מנהלי החברה.