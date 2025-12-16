על רקע הזינוק בשווייה של שותפות הנפט והגז נאוויטס בשנים האחרונות, שתיים מהמנהלות הבכירות בה בחרו למכור יחידות השתתפות בהיקף כולל של 29 מיליון שקל. בכך, מצטרפות השתיים לשורה ארוכה של מנהלים בכירים בחברות נסחרות שמכרו במהלך השנה האחרונה חלק ממניותיהם. זאת כחלק מגל מימושים של בעלי עניין שטף את הבורסה המקומית נוכח מחירי השיא בהן נסחרות רבות מהחברות.

במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה מיטל הלל אברמוב המשמשת כסמנכ"לית ויועמ"שית של נאוויטס מאז שנת 2018, יחידות השתתפות בהיקף כולל של כ־17 מיליון שקל. אליה הצטרפה תמר רוזנברג, המשמשת בארבע השנים האחרונות כסמנכ"לית הכספים של נאוויטס, שמכרה יחידות בכ־11.5 מיליון שקל. השתיים קיבלו את היחידות כחלק מהנפקות של יחידות חסומות (RSU) אשר ביצעה השותפות לאורך הדרך והבשילו.

המכירה של השתיים מגיעה אחרי זינוק מטאורי במחיר יחידות ההשתתפות של נאוויטס בשנים האחרונות. כך, בשנה האחרונה קפץ שווייה של נאוויטס בכ־66% תוך שהיא משלימה זינוק של כ־870% ב־5 השנים האחרונות, אשר הביאו אותה לשווי של כ־13.5 מיליארד שקל. ברקע הזינוק המתמשך במחיר יחידות ההשתתפות של נאוויטס, תחילת הפקת הנפט בפרויקט הדגל של השותפות, שננדואה, שבמפרץ אמריקה (מפרץ מקסיקו). על רקע תחילת ההפקה, זינקו הכנסות נאויטס בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בכ־126% ועמדו על כ־133 מיליון דולר.

החזקות תדמור - 1.3 מיליארד שקל

לאורך השנים, הצמיחה בפעילות הסבה הון לבכירי השותפות ובראשם, היו"ר והמייסד גדעון תדמור, ששווי החזקותיו בנאוויטס (9.6% מהיחידות) קפצו לכ־1.3 מיליארד שקל. בנוסף, לפני כחודשיים אישרה אסיפת בעלי המניות להעניק לתדמור תגמול בעלות שנתית של עד 8.8 מיליון שקל, לעומת שכר בעלות של 6.6 מיליון שקל ב־2024.

כמו כן, על־פי סעיף מיוחד בהסכם השותפות של השותף הכללי של נאוויטס, תדמור ו־3 מייסדים נוספים צפויים ליהנות מ"תמלוג־על" בשיעור של 5% מהכנסותיה העתידיות של נאוויטס. סכום זה צפוי לעמוד החל מ־2026 על כ־200 מיליון שקל בשנה (מהם 125 מיליון שקל לתדמור). זאת בהתאם לתחזית החברה על כך שהכנסותיה השנתיות יגיעו ל־1.1 מיליארד דולר החל מ־2026. גם המנכ"ל עמית קורנהאוזר, שמחזיק ביחידות בשווי של כ־91 מיליון שקל, ייהנה מהצמיחה. הדירקטוריון ביקש להעלות את שכרו כך שעלותו השנתית תגיע לעד 7.3 מיליון שקל - יותר מכפול מבשנה שעברה.