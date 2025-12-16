מחירי הנפט בשפל של 4 שנים. אלה הסיבות

מחירי הנפט בשפל של 4 שנים. מחיר חבית נפט מסוג ברנט ירדה בימים ירד מתחת ל-60 דולר, דבר שנראה לאחרונה רק ב-2021, אז השוק התאושש ממשבר הקורונה.

על-פי חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, "הירידה במחירי הנפט בעולם מגיעה על רקע הערכות על התקדמות השיחות להפסקת המלחמה באוקראינה והאטה בכלכלת סין". גם מניות הגז והנפט הישראליות מציגות ירידה משמעותית.

על-פי סקירה של משרד האנרגיה האמריקאי, עוד לא הגענו לתחתית: מחירי הנפט צפויים לרדת לסביבות ה-55 דולר ברבעון הראשון של 2026 ולהישאר ברמה זו לאורך כל השנה.

הסיבה שהמחיר לא יירד אפילו יותר היא בשל בלימה צפויה של הייצור של OPEC (קרטל המדינות המייצאות נפט, בראשות ערב הסעודית), שהגביר בשנה האחרונה את ייצור הנפט כדי להשיג מחדש נתח שוק אבוד. גם הרחבת מאגר הנפט האסטרטגי של סין צפויה למתן את הירידה הצפויה במחירי הנפט.

ההשפעה של רוסיה

חלק מהירידה נובע מהשמועות על הסכם מתגבש בין רוסיה לאוקראינה. רוסיה, שפלשה לאוקראינה ב-2022, נמצאת תחת סנקציות כבדות, וקשה לה לשחרר נפט לשוק. הסרת הסנקציות מרוסיה כחלק מהסכם כולל תשחרר הרבה נפט לשוק. בין אם הדבר יקרה ובין אם לא, זה משפיע כבר כעת על המחירים בשוק.

אך רוסיה לא רק משפיעה על מחירי הנפט, אלא גם מושפעת מהם: על-פי דיווח ברויטרס, ההכנסות של תקציב המדינה הרוסי מנפט בדצמבר הקרוב צפויות להיות חצי מה שהן היו בדצמבר הקודם. זה נובע לא רק מהמחירים הנמוכים עצמם, אלא גם מהפער שרוסיה נאלצת לתת למי שקונה ממנה נפט, כפיצוי על הסנקציות המערביות שמוטלות על מי שעושה כן.

עבור שנת 2025, רוסיה מרוויחה כ-25% פחות על נפט מאשר ב-2024. זהו נתון משמעותי במיוחד בהתחשב בצורכי המלחמה הגוברים של רוסיה ובעובדה שמכירות הגז והנפט הן המקור העיקרי שלה למטבע חוץ.

בנוסף, ב-OPEC הגבירו בשנה האחרונה את ייצור הנפט, וסירבו לצמצם אותו משמעותית בחודשים האחרונים למרות ירידה משמעותית במחיר - זאת בעיקר כדי לקחת מחדש נתח שוק ממתחרותיהן.

סין מנצלת את הנפט הזול

גם הביקוש בסין נחשב חלש יחסית, למרות שממשלת סין תומכת בו באמצעות צבירה הולכת וגדלה של נפט. סין מנצלת את הנפט הזול כדי להגדיל את המלאים האסטרטגיים שלה, בהם היא תשתמש כאשר מחיר הנפט יהיה גבוה מדי עבור הביקוש הרב של הכלכלה התעשייתית שלה.

הדבר משפיע גם על חברות הגז והנפט הישראליות: מדד ת"א נפט וגז ירד בחודש האחרון בכ-7.7%, זאת בשל הירידה הצפויה של הרווחים של חברות נפט כמו נאוויטס, שאומנם התחילה לפתח מאגרי נפט משמעותיים במיוחד בחצי הכדור המערבי, אך המחירים ינגסו ברווחיה.

בנוסף, רבים מחוזי הגז הישראליים צמודים למחירי הנפט, מה שמצד אחד יפגע ברווחיהם, ומצד שני יקל על יצרני החשמל הפרטיים ועשוי אף להתגלגל לחשבון החשמל שלנו.