יצוא הנפט מוונצואלה צנח לאחר שארה"ב החרימה מכלית מול חופיה

המהלך האמריקאי נגד ונצואלה מתחיל לתת את אותותיו בשוק האנרגיה. לפי דיווחים בתקשורת העולמית, יצוא הנפט של המדינה הדרום אמריקאית צנח בימים האחרונים, לאחר שארה"ב החרימה מכלית נפט מול חופיה והודיעה על סנקציות חדשות נגד חברות ספנות הפועלות מול קראקס.

לפי נתונים ודיווחים של סוכנות הידיעות רויטרס, תנועת מכליות הנפט אל נמלי ונצואלה ומחוצה להם כמעט ונעצרה לחלוטין. איומים אמריקאיים בהחרמת כלי שיט נוספים הובילו לכך שמכליות עמוסות בכ־11 מיליון חביות של נפט ודלק נותרו תקועות במים הטריטוריאליים של ונצואלה, מחשש להמשיך להפליג ולהיחשף לפעולה אמריקאית.

החרמת המכלית, הראשונה מסוגה מאז הטלת הסנקציות האמריקאיות על ונצואלה בשנת 2019, מתרחשת במקביל להרחבת הנוכחות הצבאית של ארה"ב בים הקריבי. בוושינגטון מציגים את הצעדים כחלק מהמאבק בסחר בסמים, אך גורמים אזוריים ומומחים רבים מעריכים כי מדובר בהפעלת לחץ הולך וגובר על משטרו של הנשיא ניקולס מדורו, במטרה לערער את שליטתו במדינה.

לפי רויטרס, רק מכליות שנחכרו על ידי שברון האמריקאית הצליחו מאז האירוע לצאת מנמלי ונצואלה עם מטען נפט גולמי. לשברון אישור מיוחד מהממשל האמריקאי לפעול במדינה במסגרת מיזמים משותפים עם חברת הנפט הממשלתית PDVSA.

במקביל לאירועים בשטח, חזר הנשיא דונלד טראמפ והצהיר כי הצבא האמריקאי צפוי להרחיב את פעילותו ולבצע גם תקיפות קרקעיות נגד יעדים הקשורים לסחר בסמים באמריקה הלטינית. הממשל טוען שחלק משמעותי מהסמים המוברחים לארה"ב מגיעים דרך נתיבי מים. עם זאת, ארה"ב לא פרסמה ראיות פומביות המוכיחות כי כלי השיט שהותקפו עסקו בפועל בהברחת סמים.

סגנית נשיא ונצואלה: "זה שוד בוטה"

הרשויות בוונצואלה הגיבו בחריפות למהלך האמריקאי. סגנית הנשיא דלסי רודריגס הגישה ביום שישי תלונה רשמית לארגון הימאות הבינלאומי (IMO), שבה האשימה את ארה"ב ב"הפרה של חופש השיט בים הקריבי". רודריגס טענה בפני הארגון כי החרמת מטען הנפט הוונצואלני מהווה "שוד בוטה" ו"מעשה בלתי חוקי לפי המשפט הבינלאומי".

לדבריה, הצעדים של וושינגטון לא קשורים למאבק בסחר בסמים כפי שטוען הממשל, אלא מהווים חלק ממדיניות איומים ולחץ שמטרתה לפגוע בריבונות ונצואלה. רודריגס הדגישה כי ארצה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל הזירות הבינלאומיות נגד מה שהיא הגדירה כהפרת כללים בסיסיים של הסדר הימי העולמי.

במקביל להסלמה הדיפלומטית, החריף גם הטון מצד הבית הלבן. ביום שני אמר הנשיא טראמפ כי "ימיו של מדורו ספורים", ובמקביל שוב סירב לשלול אפשרות של פעולה קרקעית אמריקאית בשטח ונצואלה. קשה לדעת לאן הדברים הולכים מכאן אך האסטרטגיה האמריקאית נראית ברורה - חנק כלכלי קשה ואיום צבאי שנועד להקריס את המשטר מבפנים.