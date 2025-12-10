התקיפות האמריקאיות נגד משלוחי סמים מוונצואלה הפכו לשגרה, ובעולם תוהים אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכוון לתקוף בעומק המדינה והאם הנשיא ניקולס מדורו יוותר על כס השלטון. בישראל ניכר כי נשמר השקט בנושא, וניתן לשער שיש לה עניין בכך שהלחץ על משטר מדורו יגבר. זאת משום שוונצואלה משמשת מוקד נוח לפעילות של גורמים הקשורים לאיראן ולחיזבאללה באמריקה הלטינית.

ונצואלה היא מדינה בעלת פוטנציאל גדול בזכות עתודות הנפט הנרחבות ביותר בעולם שבתחומה, בהיקף הכפול מזה של ידידתה הקרובה איראן. עם זאת, בתקופת נשיאותו של מדורו, הידרדרה המדינה אל משבר עמוק. כך, למשל, התוצר של ונצואלה ב־2012 עמד על כ־372.6 מיליארד דולר, ואילו כיום הוא כ־79.9 מיליארד דולר. לעומת זאת, תעשיית הסמים שבה צמחה: לפי הערכת וושינגטון, מיוצאים מוונצואלה לאירופה ולארה"ב כ־500 טון קוקאין מדי שנה.

על כן, אחד מהצעדים הראשונים של טראמפ בקדנציה השנייה לנשיאותו הייתה הגדרת כמה קרטלי סמים כארגוני טרור, ובהם קרטל דה לוס סולס. לפי וושינגטון, מדורו הוא האדם המוביל אותו. הסחר הבינלאומי העצום בסמים מוונצואלה הביא את האמריקאים באוגוסט להכפיל את הפרס על ראשו ל־50 מיליון דולר ולשלוח לאזור כוח משימה גדול במיוחד.

באופן חריג, זוכת פרס נובל לשלום מריה מצ'אדו נעדרה מהטקס באוסלו מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה מריה קורינה מצ'אדו אשר זכתה בפרס הנובל לשלום - לא השתתפה בטקס הענקת הפרס. מי שקיבלה את הפרס במקום מצ'אדו, החיה במחתרת, היא בתה. מצ'אדו נראתה בפומבי פעם אחת בלבד מאז אוגוסט בשנה שעברה, בעיצומו של עימות מתוח עם הנשיא ניקולס מדורו. היא האשימה את מדורו בזיוף הבחירות ביולי 2024, בחירות שמהן נפסלה מלהתמודד. טענתה זכתה לתמיכת חלק גדול מהקהילה הבינלאומית. התובע הכללי של ונצואלה הזהיר כי אם תעזוב את המדינה כדי לקבל את הפרס, היא תיחשב "עבריינית נמלטת". מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה מריה מצ'אדו / צילום: ap, Ariana Cubillos בצל המשבר בוונצואלה בשעות שקדמו לטקס שהתקיים באוסלו, לא היה ברור אם מצ'אדו נמצאת בנורבגיה. אך דובר מכון נובל אריק אאשהיים אישר לבסוף לרשת AFP כי היא לא תגיע. "זו תהיה בתה, אנה קורינה מצ'אדו, שתקבל את הפרס בשמה", אמר מנהל מכון נובל כריסטיאן ברג הרפוויקן לרדיו הנורווגי NRK לפני הטקס. "בתה תישא את הנאום שמריה קורינה עצמה כתבה". עוד הוסיף גם כי הוא "פשוט" אינו יודע היכן מצ'אדו נמצאת. הטקס באוסלו חל בתקופה שבה ישנו ריכוז משמעותי של כוחות אמריקאיים בקריביים, ומתרחשות תקיפות נגד מה שמכונה בוושינגטון "סירות הברחת סמים". לפי נשיא ונצואלה מדורו, מטרת המבצע האמריקאי - שמצ’אדו טענה שהוא מוצדק - היא להפיל את הממשלה ולהשתלט על עתודות הנפט של ונצואלה. מאז שירדה למחתרת, ההופעה הציבורית היחידה של מצ'אדו הייתה ב־9 בינואר בקראקס, כאשר הפגינה נגד השבעתו של מדורו לכהונה שלישית. אריאל ויטמן קראו עוד

תפקיד מהותי לחיזבאללה

בארה"ב בפרט ובעולם המערבי בכלל מבינים כי בהיעדר סיוע מבחוץ, מדורו לא היה מסוגל לתפעל את הקרטל. בהתאם לכך, הגדירו ברשת פוקס ניוז את המתקפות האמריקאיות כ"קמפיין לנטרול אימפריית הסמים הצומחת של איראן וחיזבאללה בוונצואלה".

בריאן טאונסנד, סוכן DEA (המנהל האמריקאי לאכיפת הסמים), סיפר לערוץ האמריקאי כי תפקיד חיזבאללה במערך כמעט ולא נראה לעין, אך הוא מהותי. "הם מלבינים ומספקים רשתות שיעזרו לקרטלים להעביר כסף דרך המזרח התיכון. הם מקבלים נתח מהסחר בסמים, שמממן את פעילותם".

הפעילות של חיזבאללה באמריקה הלטינית אינה חדשה. זו החלה בשנות ה־90 דרך משולש הגבולות פרגוואי־ברזיל־ארגנטינה, והתגלתה לעיני כל עם הפיגוע נגד בניין ארגון הקהילות היהודיות בארגנטינה (AMIA) ביולי 1994. מי שאמונה על פעילות הטרור הבינלאומית של חיזבאללה מאז ועד היום היא יחידה 910. את היחידה ייסד עימאד מוע'נייה, שישראל חיסלה בדמשק ב־2008. כיום מפקדה הוא טלאל חמיה, שעל ראשו הציבה ארה"ב פרס בסך 7 מיליון דולר.

בפעילות הטרור של יחידה 910 מעורב תחום הסמים. על פי מכון המחקר האמריקאי "המועצה האטלנטית", מתוך יותר מ־2,000 אנשים וישויות שממשלת ארה"ב הגדירה עד 2020 כבכירים בינלאומיים בתחום הסמים, קרוב ל־200 היו אנשי חיזבאללה או כאלו שמקושרים לארגון הטרור השיעי. עם זאת, אין שום פעילות בינלאומית של חיזבאללה שלא מתבצעת בהסכמה של איראן או בשיתוף פעולה עימה. אחד מהביטויים המוכרים לכך הוא נוכחות איראן בוונצואלה בפרט ובאמריקה הלטינית בכלל - שבה היא מפעילה 11 שגרירויות.

הקשר לאיראן

על התעניינות איראן במרחב ניתן ללמוד בין היתר מערוץ היספאן TV, שמפעיל משטר האייתוללות בספרדית זה 14 שנה. המכנה המשותף העיקרי בין איראן לוונצואלה הוא היותן מבודדות במישור הבינלאומי. לכן הן מנהלות שגרה הכוללת פעולות משותפות להבאת הנפט שלהן לשוק העולמי, ולהחלפת מוצרי נפט.

בארגון AS/COA מציינים כי מקורות איראניים דיווחו שהסחר עם ונצואלה עמד על 3 מיליארד דולר ב־2023. עם זאת, שיתוף הפעולה הביטחוני בין משטר האייתוללות למדורו בהיבט הביטחוני הוא רחב יותר. שתי המדינות מגדירות את התנגדותן לארה"ב כ"אנטי־אימפריאליזם", ושתיהן תמכו בפלישת רוסיה לאוקראינה ב־2022.

מעמד מדורו בעיני משטר האייתוללות הוא חלק אינטגרלי מציר ההתנגדות. בכרזה שפרסמה בעבר לשכת המנהיג העליון עלי חמינאי, הוא הוצב ליד דמויות כמו נסראללה. לפני כשלוש שנים, בעת ביקור בטהרן, הגדיר מדורו את ונצואלה כחלק מציר ההתנגדות אשר "קיים בכל העולם".

חסות ביטחונית

האינטרסים של מדורו בקרבת איראן וחיזבאללה לא מסתכמים בכלכלה בלתי חוקית או בקשר מדיני, כי אם גם בחסות ביטחונית. קצינים מטעם משמרות המהפכה מוצבים בקראקס, ומשפיעים על המרחב. דבר זה ניכר ביוני 2022, כשנעצר בארגנטינה מטוס תובלה בבעלות ונצואלה שבו חמישה איראנים, מפקד ואנשי כוח קודס. ב"נשיונל סקיוריטי" דווח בשנה שעברה כי איראן הקימה בוונצואלה מתקני ייצור לחימושים משוטטים.

נוכחות משמרות המהפכה בוונצואלה מסכנת גם את ארה"ב. ב־2021, הצליחו הרשויות האמריקאיות לסכל מזימה לחטיפת העיתונאית האיראנית הגולה מסיח עלינג'אד מביתה בניו יורק והעברתה לוונצואלה ומשם לאיראן.

גם כיום, ארה"ב מודעת היטב לתועלות שמפיקים מדורו, איראן וחיזבאללה מהקשר ביניהם. "לאיראן, למשמרות המהפכה ולחיזבאללה יש נוכחות בדרום אמריקה", ציין מזכיר המדינה מרקו רוביו בראיון לרשת פוקס. "אחד המוקדים שלהם בוונצואלה - המקום שבו הם נעצו את דגלם בחצי הכדור שלנו, בשיתוף פעולה מלא ופתוח של המשטר".