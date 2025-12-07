בחודשים האחרונים הופכת ונצואלה לאחת הזירות המורכבות והנפיצות בעולם, על רקע הגברת הלחץ שמפעילה ארצות הברית על משטרו הרודני של ניקולס מדורו באמצעות סדרת מהלכים צבאיים, דיפלומטיים והצהרתיים.

הפריסה הצבאית האמריקאית באזור היא מהגדולות שנראו באמריקה הלטינית זה עשרות שנים. עם הגידול במספר התקיפות האוויריות נגד סירות החשודות בהברחת סמים מוונצואלה לארה"ב, גוברת התחושה כי האזור כולו מתקרב למערכה רחבה יותר.

לצד האיום הצבאי, דווח לאחרונה בניו יורק פוסט כי ממשל טראמפ בוחן מסלולים דיפלומטיים לא פחות דרמטיים, ובהם האפשרות שמדורו יגלה לאחת ממדינות המפרץ, ובראשן קטאר. אם יימצא פתרון בזירה הדיפלומטית ואם לא, ברור כי ונצואלה מתמודדת כיום עם אחד המשברים החמורים בתולדותיה: שילוב של לחץ חיצוני, התפוררות פנימית ותחושת אי ודאות עמוקה בקרב מיליוני אזרחים.

הנוכחות האמריקאית באזור אינה דומה לשום דבר שנראה בשנים האחרונות בדרום אמריקה. על פי דיווחים בתקשורת העולמית, פרסה ארצות הברית סמוך לחופי ונצואלה צי מלחמה הכולל את נושאת המטוסים הגדולה בעולם לצד משחתות, צוללות וכוחות מיוחדים. מדובר בהצבת כוח שמטרתה, על פי וושינגטון, להילחם בהברחות סמים; אך פרשנים רבים טוענים כי זהו רק הצידוק הרשמי.

שוקלים להציע למדורו "פרישה מכובדת"

ממשל טראמפ כבר ביצע לפחות 22 תקיפות שידועות לנו נגד סירות בשטחי הים הקריבי והאוקיינוס השקט מאז תחילת ספטמבר. לפחות 87 בני אדם נהרגו, על פי נתוני הממשל. לפי דיווח שעורר ביקורת קשה בקונגרס, באחת התקיפות הכוח האמריקאי ביצע פגיעה שנייה במטרה להרוג שני ניצולים.

בפועל, הצי האמריקאי מסוגל לבצע לא רק תקיפות נגד סוחרי סמים, אלא גם פעולות ממוקדות נגד מטרות בתוך ונצואלה עצמה. הנשיא טראמפ אף רמז בפומבי על תקיפות קרקעיות "בקרוב מאוד", אך נמנע מלחשוף מהיכן הן צפויות להגיע.

שליט ונצואלה מדורו מציג פרשנות הפוכה לחלוטין של האירועים. מבחינתו, ההסלמה האמריקאית אינה קשורה להברחות סמים, אלא לניסיון מוצהר של וושינגטון להביא להפלתו.

הוא אף טען לאחרונה כי ההגדרה של ארה"ב את ממשלו כ"ארגון טרור זר", מהלך חריג מאוד בזירה הבינלאומית, נועדה לתת לארה"ב הצדקה כמעט בלתי מוגבלת לפעול בתוך ונצואלה.

מדורו חזר ואמר בנאומים שונים שנתן לאחרונה כי מדובר ב"ניסיון קולוניאלי חדש" וכי "ארה"ב מכינה תשתית למתקפה קרקעית".

בינתיים, כדי לייצר הרתעה הכריז המשטר על גיוסם של 5,600 חיילים חדשים שהושבעו לצבא בטקס רחב היקף בקראקס. זהו אחד מגיוסי החירום הגדולים ביותר בשנים האחרונות. מטרתו, כך מודים גורמים בוונצואלה, להתמודד עם האפשרות של עימות ישיר.

במקביל לעימות הצבאי, גורמים בכירים בארה"ב דנים באפשרות להציע למדורו "יציאה מכובדת", כלומר, לעזוב את המדינה מרצון ולעבור למדינה בטוחה ועשירה. קטאר, מדינה עתירת משאבים המעורבת לעיתים קרובות בעסקאות בינלאומיות מורכבות, עלתה כאופציה מרכזית.

לפי גורמים שצוטטו בניו יורק פוסט ובכלי תקשורת נוספים, מזכיר המדינה מרקו רוביו דן ברעיון עם מדינות במפרץ. ההיגיון האמריקאי ברור, גלותו של מדורו עשויה להיות פתרון מהיר למשבר ללא שפיכות דמים.

לפי גורמים בוונצואלה, טראמפ אף שוחח עם מדורו לפני כשבוע והבהיר לו כי הגיע הזמן להתפטר, אך הנשיא הוונצואלי הגיב בהצעה להעביר את השלטון לסגניתו ולקבל חנינה רחבה. המו"מ בין הצדדים נע בין גלוי למוצנע, אך עדיין ללא תוצאות.

תושבי קראקס נוקטים אמצעי זהירות

על אף המהלכים הנרחבים, דבר אחד אינו ברור: מה בעצם ארה"ב מנסה לעשות? נראה כי אין קו אחיד בין ההצהרות טראמפ עצמו, הצבא, מחלקת המדינה והבית הלבן.

הדמוקרטים בקונגרס מצידם מטילים ספק ביכולת החוקתית של הנשיא לבצע מתקפות צבאיות ללא הכרזת מלחמה רשמית שעליה יצביע הקונגרס, בעיקר כאשר מדובר בפעולות החורגות בהרבה מגבולות "המלחמה בסמים". ואכן, בעקבות דיווחים מטרידים על אופי התקיפות, זומן בשבוע שעבר מפקד חיל הים שאחראי על המבצע לתדרוכים מסווגים בפני מחוקקים בקונגרס.

רשת CNN מדווחת כי תושבי קראקס חשים תחושת פחד שהולכת וגוברת מפני מתקפה. חלקם נוקטים אמצעי זהירות כמו הימנעות מאזורים הומי אדם, הכנת מלאי מזון ומים, בניית תוכניות חירום משפחתיות ועוד. עוד דווח ב־CNN כי בתי ספר פרטיים בקראקס דרשו מהורים להכין "ערכת חירום אישית" לכל ילד הכוללת מים, מזון יבש, סוללות, פנסים ותרופות.

באופן רשמי, מדובר בהיערכות לרעידות אדמה. באופן לא רשמי, הורים טוענים כי מדובר בהכנה לאפשרות של תקיפה אמריקאית או פריצה של כאוס פנימי.

הכלכלה המקומית

ומה לגבי הכלכלה המקומית? בעלי עסקים רבים מבצעים תרגילי תקשורת עם עובדים, מגבשים מסלולי מילוט ושומרים על מלאים כפולים של מוצרים.

לאחר שה־FAA, הרשות הרגולטורית בתחום התעופה בארה"ב, פרסמה אזהרה חמורה מפני "סיכון ממשי לטיסות באזור", חברות תעופה בינלאומיות רבות השעו את קוויהן לוונצואלה. המשטר בוונצואלה הגיב בכעס וביטל את רישיונות הפעילות של אותן חברות.

ונצואלה נמצאת היום בנקודה רגישה במיוחד. שליט המדינה אינו מעוניין לוותר על כוחו וארה"ב אינה מעוניינת לאפשר לו להמשיך להנהיג את המדינה שממנה מגיעה כמות גדולה של סמים ושל כנופיות פשע לתוך ארה"ב.

הימים והשבועות הקרובים ילמדו לאן מועדים פני הדברים: לקראת עימות צבאי, לוויתור מדורו על השלטון או לוויתור אמריקאי על השאיפה להחליפו כמנהיג ונצואלה.