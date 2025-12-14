ניצחה את סין וטורקיה: אלביט תספק מערכות נשק לפרו

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1"60 מיליון דולר": צבא פרו אישר את רכישת מערכות הארטילריה של אלביט

"צבא פרו אישר את רכישתם של שלוש מערכות ארטילריה רקטית מסוג PULS, שפותחו על ידי החברה הישראלית אלביט מערכות, במסגרת חוזה שנחתם עם מפעל הנשק והתחמושת של הצבא (FAME)", פורסם באתר החדשות הצבאי zona-militar. הרכישה נועדה "לחזק את יכולות הסיוע הארטילרי של הכוח היבשתי של פרו". אלביט זכתה לאחר שהתחרתה בשתי חברות מסין וטורקיה.

השלב הראשון בחוזה שנחתם ל-6 שנים "מייצג השקעה בהיקף של כ־60 מיליון דולר. החוזה כולל שלושה משגרי PULS, מספר לא מצוין של כלי רכב ייעודיים לפיקוד ושליטה, ציוד לסיור, לאיסוף מודיעין ולאספקת תחמושת, וכן מלאי של תחמושת מתקדמת", נכתב.

בנוסף נכתב כי, "ההסכם כולל ייצור, ייצור־משותף, הרכבה ומודרניזציה של מערכות ארטילריה, שילוב מטרות ומערכות פיקוד ושליטה (C4I), וכן תמיכה טכנית ושירות לאחר מכירה".

"מערכת השיגור הרקטית PULS מתאפיינת בגמישות מבצעית גבוהה. היא מותקנת על גבי משאיות טקטיות בתצורת 6×6 או 8×8 ומשתמשת בשני מכלי שיגור (pods) מתחלפים, המצוידים ברקטות מונחות GPS/INS", נכתב.

מתוך zona-militar.

2שנתיים אחרי: אמנסטי אינטרנשיונל מאשימה את חמאס בפשעי מלחמה

בדוח של 171 עמודים, ארגון זכויות האדם הבינלאומי אמנסטי האשים בסוף השבוע את ארגון הטרור חמאס "בפשעים נגד האנושות במהלך המתקפה על דרום ישראל ב-7 באוקטובר 2023, וכן בהתייחסות לחטופים שנחטפו באותו יום והועברו לעזה".

שנתיים אחרי ה-7 באוקטובר, הארגון מסר כי תיעד "מעשי זוועה שביצעו קבוצות חמושות פלסטיניות, ובהם רצח, כליאה, עינויים ואלימות מינית".

הדוח קבע כי "הקבוצות החמושות הפלסטיניות, ובמידה פחותה גם אזרחים בלתי־משויכים, ביצעו מעשים בלתי־אנושיים במסגרת 'מתקפה שיטתית שהופנתה נגד אוכלוסייה אזרחית', ובהם רצח, כליאה, היעלמות כפויה, עינויים, אונס וצורות אחרות של אלימות מינית".

בדוח "אמנסטי דוחה בחריפות את טענות חמאס שלפיהן לוחמיו כיוונו את המתקפה נגד מטרות צבאיות, וקובע כי 'הרוב המכריע של ההרוגים היו אזרחים, ורוב האתרים שהותקפו היו יישובים אזרחיים או מקומות אחרים שבהם התכנסו אזרחים".

הדוח תיאר כי המחבלים היו "לוחמים חמושים בכבדות, שנשאו רובים אוטומטיים, מקלעים, רימונים ומטולי רקטות, ביצעו מתקפות שיטתיות ומכוונות שכוונו נגד אזרחים".

אמנסטי מסרה כי תיעדה גם ראיות לכך שחלק מהנחטפים ב-7 באוקטובר "הוכפפו לאלימות פיזית ומינית, בין אם בישראל ובין אם בעזה. עם זאת, הארגון אמר כי לא הצליח להגיע למסקנות לגבי ההיקף והעוצמה של האלימות המינית".

מתוך הניו יורק טיימס מאת איזבל קרשנר.

3שיתוף הפעולה הצרפתי-אמריקאי שמנסה למנוע הסלמה בין ישראל ללבנון

המנגנון הבינלאומי לניטור וליישום (IMIM), שיתוף פעולה בין צרפת לאמריקה שהוקם ב-2024, עשוי כעת "למנוע הסלמה בין ישראל ללבנון", פורסם במכון המחקר The Washington Institute בניתוח של החוקרת סוהיר מדיני.

המנגנון האמריקאי-צרפתי ש"אמון על פיקוח על הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון" סייע בשנה שעברה "לעצור את המלחמה ויכול להציל את הפסקת האש גם בשנתה השנייה". זאת רק במידה ו-"וושינגטון, פריז ושותפים נוספים יהיו מעורבים באופן נחוש בהקלת תהליך הפירוק מנשק של חיזבאללה ובהקמת מסגרת לדיאלוג מתמשך בין ישראל ללבנון".

בפגישה האחרונה של הגוף "השתתפו נציגים אזרחיים משני הצדדים: סימון כראם, שגריר לבנון לשעבר בארצות הברית שהתנגד בפומבי לשליטת סוריה בארצו בשנות ה־90, ואורי רזניק, מנהל מדיניות החוץ הבכיר במועצה לביטחון לאומי של ישראל".

בפגישה, השאלה הקריטית שנותרה היא "קצב פירוק חיזבאללה מנשקו".

כעת, ללא התערבות של צד שלישי הסכנה היא "הסלמה ואף חזרה אפשרית למלחמה הן התרחישים הסבירים ביותר בחודשים הקרובים".

"אף שהרחבת הדיונים משפרת את אקלים המשא ומתן בטווח הקצר ואת הסיכויים להסכם שלום עתידי בין ישראל ללבנון, שני גורמים עלולים למוטט את פריצות הדרך הדיפלומטיות החדשות: איתותים מעורבים נוספים מצד לבנון בדבר 'הכלה' ולא 'פירוק' חיזבאללה מצפון לליטני, גישה שלא תעמוד בהתחייבויות ביירות לפי הסכם הפסקת האש; בנוסף הסלמה צבאית ישראלית בתגובה לפערים ביישום הלבנוני בשטח".

"המנגנון האמריקאי-צרפתי יכול לספק לכל הצדדים את המבנה והבהירות הדרושים כדי להתמודד עם אתגרים אלה ולהתקדם באופן נראה לעין לעבר פירוק מלא מנשק", נכתב.

מתוך The Washington Institute מאת סוהיר מדיני.