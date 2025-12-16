יזנקו ביותר מ-20% - שתי המניות הישראליות שקיבלו המלצה חיובית

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה שלילית, על רקע הירידות שנרשמו בוול סטריט אמש והסנטימנט השלילי בבורסות בעולם. החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים הבוקר, כאשר מדד הנאסד"ק מבוסס הטכנולוגיה ממשיך להוביל את הירידות ונחלש בכ-0.9%. באסיה, נרשמות הבוקר ירידות חדות: מדד הניקיי היפני יורד בכ-1.5%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-2%, מדד הקוספי נופל גם הוא בכ-2% ובורסת שנגחאי יורדת בכ-1%.

אתמול, הבורסה המקומית ננעלה בירידות שערים. מדד ת"א 35 נפל בכ-0.5%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1.3%. את הירידות הובילו מדד ת"א־נפט וגז, שירד בכ-2.5%, ומדדי הבנייה והנדל"ן, שנפלו בכ-1.7%. ברקע לירידות - דיווחים על מסרים חריפים שהועברו לישראל מצד ארה"ב, בעקבות חיסול בכיר חמאס ראא'ד סעד ברצועת עזה בסוף השבוע. אתמול בלילה, דווח כי הנשיא טראמפ אמר במענה לשאלת עיתונאי כי ארה"ב תבדוק האם ישראל הפרה בכך את הפסקת האש.

נוסף על כך, המגמה השלילית במדד ת"א־נפט וגז, שהוביל את הירידות בקרב המדדים הענפיים, באה על רקע הירידות במחירי הנפט בעולם, שירדו במעל 1% לשפל של כארבע שנים (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

המסחר ייפתח היום לאחר שאתמול, פורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר. המדד הצביע על ירידה של 0.5% באינפלציה בנובמבר, בהתאם לטווח הציפיות של הכלכלנים, כך שהאינפלציה עלתה בקצב שנתי של 2.4%. ירידות בולטות נרשמו בסעיף הטיסות (5.4%-), הירקות והפירות הטריים (4.1%-) ותרבות ובידור (2.5%-). מבחינת שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5% - ירידה בחודש השמיני ברציפות (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

עבור אלה שמצפים שהורדת הריבית האחרונה של בנק ישראל (בסוף נובמבר) יתרמו למניות הבנייה או הנדל"ן, ייתכן שמצפה אכזבה. במיטב מעריכים שלשוק הנדל"ן בישראל יהיה קשה להתאושש למרות סיום המלחמה ותהליך הורדת ריבית, בעיקר בגלל בעיית נגישות של מרבית הציבור לרכישת דירה. "המצב בשוק הנדל"ן הוא אחד הסיכונים הכלכליים העיקריים במבט ל-2026", כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של החברה. "ניסיון המדינות שכבר הורידו ריבית לא מעודד את שוק הנדל"ן המקומי", כתב.

"עם זאת, כדאי לבחון את הניסיון של המדינות האחרות שהתחילו להוריד ריבית עוד באמצע 2024. ברובן, קצב השינוי במדד מחירי הדירות המשיך לרדת, מה שיכול להעיד שהביקושים לא התחדשו משמעותית בתגובה להורדת ריבית". נקודה נוספת שכדאי לקחת בחשבון היא שמדדי המניות של חברות הנדל"ן בארה"ב, אירופה, קנדה ובריטניה המשיכו להציג תת ביצוע ביחס למדדים הכלליים גם אחרי שהריבית כבר התחילה לרדת, כך לפי מיטב.

סקירה של הבורסה מצביעה על התחזקות מחזורי המסחר והעמקת הנזילות בשוק המניות הישראלי בחודש נובמבר, עם שיא חודשי של 78.7 מיליארד שקל במחזור המסחר המצרפי ומחזור יומי ממוצע של 3.7 מיליארד שקל. לפי הסקירה, מניות הבנקים לאומי והפועלים נמצאות בצמרת מחזורי המסחר, ואחריהן טבע , אלביט מערכות , הפניקס ובנק דיסקונט . לדברי יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, "שוק המניות הישראלי הגיע לשלב חדש, בוגר, עמוק ונזיל יותר".

מניית החברה הביטחונית אר פי אופטיקל זינקה אתמול בכ-13%, לאחר שדיווחה על קבלת מכתב כוונות נוסף מלקוח ביטחוני מהותי בישראל להצטיידות ברכיבי מוצרים לטובת אספקה נוספת של מערכות אלקטרו-אופטיות מתוצרת החברה, המבוססות על טכנולוגיה של מצלמות בלתי מקוררות, בהיקף כולל של עד כ-15 מיליון דולר. האספקה של המוצרים מתוכננת לשנים 2027-2030. מתוך היקף ההזמנה הפוטנציאלית, החברה מדווחת על הזמנה ראשונה מחייבת להצטיידות ברכיבי המוצרים שלה בהיקף של כ-1 מיליון אירו מהלקוח. מכתב כוונות זה מתווסף למכתב כוונות שדווח עליו ביום ראשון. שני מכתבי הכוונות מסתכמים בהזמנות פוטנציאליות של 36 מיליון דולר.

אמש, וול סטריט ננעלה בירידות שערים, כאשר המשקיעים המשיכו במגמת הנסיגה שלהם ממניות הטכנולוגיה הגדולות לטובת מעבר לאזורים פחות יקרים של השוק. מדד הנאסד"ק נפל בכ-0.6%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.1%

מניית חברת השבבים ברודקום המשיכה במומנטום השלילי שלה משבוע שעבר ונפלה בכ-5.5%. המניה צנחה ביום שישי האחרון במעל 11% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות. החברה אמנם עקפה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, אך אכזבה את המשקיעים עם תחזית מכירות חלשה ביחס לציפיות, דבר שהצית מחדש את החששות סביב תמחור חברות הבינה מלאכותית (AI), והוביל לירידות בסקטור כולו.

גם ענקית מחשוב הענן אורקל , שחקנית AI מרכזית נוספת שפרסמה בשבוע שעבר תוצאות כספיות שאכזבו את המשקיעים, סיימה את היום בירידה של קרוב ל-3%. החברה דיווחה על הכנסות שנפלו מתחת לצפי האנליסטים וצנחה גם היא ביום שישי האחרון בכ-10%.

לצד ברודקום ואורקל, בין מניות הטכנולוגיה הבולטות שנסחרו בטריטוריה שלילית ניתן למצוא את אפל , אמזון , TSMC , מיקרוסופט , AMD , קורוויב ומיקרון . מנגד, טסלה , מטא ופלנטיר סיימו את היום בעליות.

דיוויד וגנר, ראש תחום מניות ב-Aptus Capital Advisors, אמר ל-CNBC אתמול כי "זה מרגיש כאילו כולם שונאים את המסחר ב-AI כרגע. אין ספק בכך. אבל אני רואה שהשוק ממשיך להיות מונהג על ידי הריכוזיות בשוק, כלומר, 'שבע המופלאות', בגלל עיקרון הליבה הזה שלדעתי השוק ממשיך לזלזל בו - המינוף התפעולי שיש לחברות האלה. כל עוד תהיה להן איזושהי צמיחה בהכנסות, החברות האלה ימשיכו להרחיב את שולי הרווח שלהן, והן יהיו יניבו תשואות חזקות בשנה הבאה".

מנגד, יונתן קרינסקי, אסטרטג טכני ראשי בבנק ההשקעות BTIG, כתב אתמול בהודעה למשקיעים שנדמה כי המסחר במניות ה-AI מתחיל להגיע לפסגה שלו. "קשה לומר שזו ה-פסגה, אבל בפרספקטיבה של הטווח־הבינוני, סל מניות ה-AI הציב 'שפל נמוך יותר' ו'שיא נמוך יותר' בחודשים האחרונים. זה הסמן המקדים לתהליך של הגעה לפסגה", כתב קרינסקי.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדד תל גוב־שקלי 10+ רשם אתמול עלייה של כ-0.3%. מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, כתב בסקירתו השבועית כי "אנו מעריכים אמנם כי מדד נובמבר עשוי להפתיע כלפי מטה, אך ממליצים לחזור ולהגדיל עתה את ההחזקה באג"ח הצמודות (בעיקר בטווחים הקצרים־בינוניים והבינוניים), היות והן מגלמות כבר ריביות ריאליות גבוהות, זאת בניגוד למגמה בתשואות בעקום השקלי". שפריר נותר בהמלצתו להחזיק את התיק המקומי במח"מ בינוני, אך ממליץ כאמור להגדיל את ההחזקה באג"ח הצמודות.

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות, כאשר המשקיעים דרוכים למספר נתוני מאקרו חשובים שצפויים להתפרסם השבוע, ביניהם דוח התעסוקה, שיפורסם מאוחר יותר היום, ומדד המחירים לצרכן, שיפורסם ביום חמישי. התשואה לעשר שנים ירדה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 4.18%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.5%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

שער הדולר נע הבוקר סביב כ־3.21 שקלים, והאירו סביב כ־3.765 שקלים. זאת, לאחר שביום שישי האחרון, שערו עמד לזמן מסוים על 3.19 שקלים - סביב שיא של ארבע שנים עבור השקל.

"עוצמתו של השקל מתחילה להטריד יצואנים", כך כותב אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, בסקירה השבועית שלו. לדבריו, לפי נתוני הלמ"ס הייצוא התעשייתי נמצא בקיפאון, ולפי סקר הערכת המגמות בעסקים ניכרת עלייה בציפיות להזמנות ייצוא בתעשייה. "האיום על יצוא מהתחזקות השקל מתחיל להיות מורגש בסקר עסקים", ציין זבז'ינסקי. "המשך המגמה הנוכחית יגביר לחץ על בנק ישראל שיצטרך להחליט האם לזרז הורדות ריבית ו/או לחזור לרכישות דולרים".

מחיר הזהב עלה אתמול לשיא חדש של כל הזמנים, ברמה של כ-4,373 דולר לאונקיה, אם כי בהמשך נסוג מעט. הבוקר, מחיר הזהב יורד ועומד על כ-4,310 דולר. השיא האחרון של המתכת היקרה בעת הנעילה נרשם ב-20 באוקטובר, אז מחירה עמד על 4,359 דולר לאונקיה. בגולדמן זאקס העריכו שמחיר הזהב יגיע ל־4,900 דולר בסוף 2026, עלייה של כ־13% לעומת המחיר הנוכחי.

מחירי הנפט נפלו אתמול במעל 1% והמשיכו במומנטום השלילי שלהם משבוע שעבר. זאת, בין היתר, על רקע המגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, שעלול להביא לעלייה בהיצע העולמי במידה שיוסרו הסנקציות על הנפט הרוסי. הירידות התאזנו מעט על־ידי המתחים המתגברים בין ונצואלה לארה"ב, לאחר שארה"ב השתלטתה על מכלית נפט בשטחה בשבוע שעבר והשיתה עליה סנקציות. ברויטרס דווח כי יצוא הנפט מוונצואלה ירד בחדות מאז האירוע. הבוקר, המחירים ממשיכים לרדת, והנפט נסחר בשפל של מעל ארבע שנים. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-56.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-60.1 דולר.

הביטקוין צנח אתמול בכ-4% ונסחר הבוקר סביב 86 אלף דולר. המטבע הקריפטוגרפי נמצא בשבועות האחרונים בקורלציה עם שווקי המניות, ונוטה לרשום ירידות כאשר המשקיעים נסוגים מנכסי מסוכנים יותר, כמו מניות הטכנולוגיה הגדולות. באמצע נובמבר, המטבע ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל ונסחר קצת מתחת לרף ה-81 אלף דולר. המטבע רחוק כעת במעל 30% משיא כל הזמנים שנרשם בינואר 2025, אז מחירו עמד על כ-126 אלף דולר.

4. מאקרו

כאמור, מדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול הצביע על ירידה של 0.5% באינפלציה בנובמבר, כאשר האינפלציה עלתה בקצב שנתי של 2.4%.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך, ציין כי "מדדי המחירים לחודשים דצמבר וינואר צפויים לנוע סביב האפס, וציפיות האינפלציה של האנליסטים שנה קדימה כבר מעט מתחת ל-2%. יהיה מעניין לראות מה תהיה החלטת הריבית של בנק ישראל, שכן העובדה שהפד הוריד שוב את הריבית בדצמבר, לצד סביבת אינפלציה נוחה המעוגנת היטב בטווח היעד והתמונה הפיסקלית המקומית המשתפרת - כל אלה מייצרים סביבה נוחה לבנק המרכזי להפחית את הריבית במשק פעם נוספת כבר ב-5 בינואר ולא להמתין ל-23 בפברואר, מועד ההחלטה השנייה לשנת 2026.

"המציאות המתהווה בשוק הדיור גם היא תומכת בהקלה מוניטרית. בהינתן סביבת האינפלציה החזויה במשק בשנה הקרובה והריבית הנוכחית במשק, המשק פועל בריבית ריאלית גבוהה יחסית של למעלה מ-2%, וקיימת גמישות גבוהה יחסית לשפר את התנאים המוניטריים לתועלת המשק, ובו בזמן לשמר ריבית ריאלית חיובית. השקל החזק צפוי ללוות אותנו עוד תקופה ארוכה ולספוח לחצים אינפלציוניים. ניתן להעריך כי חזרת חברות התעופה לישראל עם סיום המלחמה, ואפשרות להקמת בסיס מקומי של חברת התעופה וויז, יורידו את מחירי הטיסות בשנת 2026. השילוב של שקל חזק ומחירי טיסות נמוכים, לצד אלמנטים כמו שנת בחירות, הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי וקושי פוליטי להעלות מחירים של שירותי ממשלה בשל שנת בחירות, יכולים להביא את קצב עליית המחירים בשנת 2026 אל מתחת לציפיות השוק".

מנגד, מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, ציין כי לראייתו, "המדד אינו משנה מהותית את תמונת המדיניות מבחינת בנק ישראל. בהחלטת הריבית האחרונה, ציינו בהודעת הריבית כי 'האינפלציה השנתית צפויה לעלות בסוף השנה, ולאחר מכן לרדת ולהתייצב סביב מרכז היעד'. ואכן, לפי ממוצע החזאים, האינפלציה הייתה צפויה לרדת ל-2.4% במדד הנוכחי ולהאיץ מחדש במדד דצמבר לרמה של כ-2.7%. לכן, אנו מעריכים כי בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית ללא שינוי בינואר, ולהפחית שוב את הריבית בהחלטה שתתקיים בפברואר או במרץ".

יוני פנינג, אסטרטג ראשי במזרחי טפחות, התייחס גם הוא לנתונים. "מדד נובמבר רושם ירידה של 0.5% - נמוך מעט מהקונצנזוס, אבל בהחלט בתוך מנעד הציפיות. זה דוחק את האינפלציה השנתית לרמת 2.4% - שפל מאז נובמבר 2021.

"סעיף הטיסות כמובן האחראי העיקרי עם ירידה של כ-5.6%, אשר גורעת כ-0.27% מהמדד כולו. בנוסף לחדשה החיובית, להערכתנו, זה רחוק מלהיות סוף פסוק, לאור העלייה, עדיין, של הקטגוריה הזו, בייחוד במונחים שקליים... במבט קדימה, נזכיר כי דגימת מחירי הטיסות של הלמ"ס מתבצעת חודש, ארבעה ושבעה חודשים טרם מועד הטיסה עצמה, אשר באה לידי ביטוי במדד החודשי הרלוונטי. קרי, אם ניקח את תקופת נובמבר כבסיס להתייחסות כתקופת אחרי הפסקת האש, זו תבוא לידי ביטוי באופן מסוים רק עם פרסום מדד יוני 26'. ובמובן זה, צפויה תקופה ארוכה והדרגתית של תיקון מהקטגוריה הזו למדד.

"בהתאם לציפיותינו, גם מחירי המזון בלטו הפעם, עם עלייה של 0.4% - גבוה באופן ראוי לציון אפילו בשביל תקופת פוסט־קורונה. וגם די שונה ממה שראינו במדד בכללותו. כמובן שזה בא בניגוד בולט להתחזקות השקל במהלך החודש ובתקופה לפניו. בכלל, עם פרסום המדד הנוכחי, הרבה מהשפעת התיסוף בשקל כבר באה לידי ביטוי במדד הידוע, ואפילו ברמות השקל המתוספות הנוכחיות, נעריך שפוטנציאל ההתמתנות באינפלציה כתוצאה משער החליפין מוגבל לשברי אחוזים בודדים. אבל, וזה אבל די גדול, צריך לזכור שהנתון היום מסכם כעשרה חודשים של סביבת אינפלציה קרובה מאוד למרכז היעד. גם אם תהיה עוד השפעה אינפלציונית חד־פעמית כזו או אחרת, רוב הגורם "הדביק" שחששנו ממנו בתקופת האינפלציה העולמית של 2022, ובזו של תחילת המלחמה, כבר לא ממש איתנו.

"אחרי פרסום המדד, מיקוד פרסום הנתונים הכלכליים עובר לארה"ב, לקראת נתוני שוק התעסוקה, ומדד המחירים לצרכן, שיפורסם ביום חמישי. זה לא מעט בשביל שבוע אחד. אבל בהתחשב בעובדה שאנחנו רגע לפני חג המולד, וגם ככה הסיכויים להורדת ריבית בארה"ב בינואר הם לא גבוהים במיוחד, זה יהיה קצת מפתיע אם שני אלה יביאו לשינוי מהותי בשוק. אל מול זה, לאחר הורדת הריבית הניצית של בנק ישראל בנובמבר, גם הציפיות המקומיות להורדת ריבית בינואר נותרות נמוכות יחסית - סביבות 30%. אולי המדד הנמוך היום ידחוף את ההסתברות הזו מעט כלפי מעלה. מצד שני, כאשר הרבה מסיכוני האינפלציה נובעים מגורמים בציר הגיאופוליטי-פיסקאלי, נעריך שהשוק יעדיף עדיין לתמחר הסתברות גבוהה יותר להותרת הריבית על כנה".

בבית ההשקעות פסגות מתייחסים לדוח התעסוקה של נובמבר שצפוי להתפרסם בארה"ב היום, ומציינים שהוא יוצא דופן מכמה בחינות. בין היתר, בעקבות השבתת הממשל (אוקטובר־נובמבר) הדוח יכלול גם אומדן ראשון לתוספת המשרות באוקטובר, אך לא את נתוני האבטלה לחודש זה, שכן סקר משקי הבית לא נערך. שנית, הנתונים יושפעו מגורם חד־פעמי: סיום תשלום הפיצויים לעובדי ממשל שהתפטרו בתוכנית ההתייעלות של אילון מאסק.

"כעת כשתקופת הפיצויים הסתיימה, התוצאה הצפויה היא ירידה נטו של כ־60 אלף משרות באוקטובר", הם כותבים. "ירידה כזו נראית דרמטית, אבל היא משקפת בעיקר בירוקרטיה ולא האטה כלכלית. בנובמבר, כשרוב ההשפעה מאחורינו והשבתת הממשל הסתיימה, הצפי הוא לתוספת משרות צנועה של 50 אלף משרות". להערכתם, שוק העבודה נמצא במצב שהשוק אוהב: "לא מספיק חזק כדי להצית מחדש חששות אינפלציוניים, אבל לא מספיק חלש כדי לדרוש תגובה אגרסיבית מהפד".

5. תחזית

בנק ההשקעות ג'פריס מאמין שה־AI "עדיין באופנה" ומעריך כי "הריצה של חברות ציוד השבבים רק מתחילה". בהתאם, האנליסט בליין קרטיס מהבנק מעלה את ההמלצה ומחיר היעד למניית KLA ואת מחירי היעד לשתי מניות ציוד השבבים הישראליות, נובה וקמטק. מניית KLA הגיעה בשבוע שעבר לשיא ונחלשה ממנו ביום שישי כשירדה ב־4.2%. נובה איבדה 10.2% מאז השיא שנרשם באוקטובר וקמטק נחלשה בתקופה זו ב־12.7%.

מניית KLA הייתה מומלצת בהמלצת "החזק" וכעת מומלצת ב"קנייה", במחיר יעד של 1,500 דולר שמשקף פרמיה של 25.6%. "אנחנו הופכים ליותר ויותר אופטימיים", כתב האנליסט וציין שהמורכבות הגוברת של שבבים תמשיך להוביל את האינטנסיביות של תהליכי הבדיקה בייצור שלהם (שוק בו פועלות KLA, נובה וקמטק).

המלצותיו לנובה ולקמטק נותרו ללא שינוי, "קנייה", כשמחיר היעד של נובה עולה ב־30 דולר ל־390 דולר (פרמיה של 23.5%) ושל קמטק עולה ב־10 דולר ל־140 דולר (פרמיה של 25.1%). במקביל הוא ממליץ על מניות אנבידיה , אפלייד מטיריאלס , לאם ריסרץ' וברודקום בהמלצות "קנייה", כשברודקום היא הבחירה המועדפת על ג'פריס בתחום.