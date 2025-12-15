קצב האינפלציה בנובמבר - 2.4%; מחירי הדירות ירדו חודש שמיני ברצף

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בחודש נובמבר 2025, בהשוואה לחודש אוקטובר 2025. בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024), עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שירדו ב-4.1%, תרבות ובידור שירד ב-2.5%, תחבורה ותקשורת שירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית שירד ב-1.1%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף המזון, שעלה ב-0.4%.

מחירי הדירות ממשיכים לרדת

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.7%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש נובמבר 2025 ב-0.6% והגיע ל-101.1 נקודות לעומת 100.5 נקודות בחודש קודם. מתחילת השנה עלה מדד זה ב-5.0%.

מבחינת שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%. בפילוח לפי מחוזות, נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.4%), צפון (0.2%-), חיפה (0.6%-), מרכז (0.4%-), תל אביב (1.1%-) ודרום (2.1%-). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.4%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2024, עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.1%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: ירושלים (8.9%), צפון (5.5%), חיפה (1.2%) ודרום (0.5%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות תל-אביב (2.9%) ומרכז (2.7%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-2.0%.

ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.3%, בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-9.1% וחומרים ומוצרים ב-2.6%. מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש נובמבר 2025 ב-0.9%. מבין החומרים והמוצרים, עלו במיוחד מחירי בטון מובא (ב-6.3%), טיט ושליכט (ב-5.3%) ומוצרים למרחב מוגן (ב- 1.6%). מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.4% בחודש נובמבר 2025.

יוני פנינג, אסטרטג ראשי במזרחי טפחות, התייחס לנתונים. "מדד נובמבר רושם ירידה של 0.5% - נמוך מעט מהקונצנזוס, אבל בהחלט בתוך מנעד הציפיות. זה דוחק את האינפלציה השנתית לרמת 2.4% - שפל מאז נובמבר 2021.

"סעיף הטיסות כמובן האחראי העיקרי עם ירידה של כ-5.6%, אשר גורעת כ-0.27% מהמדד כולו. בנוסף לחדשה החיובית, להערכתנו, זה רחוק מלהיות סוף פסוק, לאור העלייה, עדיין, של הקטגוריה הזו, בייחוד במונחים שקליים... במבט קדימה, נזכיר כי דגימת מחירי הטיסות של הלמ"ס מתבצעת חודש, ארבעה ושבעה חודשים טרם מועד הטיסה עצמה, אשר באה לידי ביטוי במדד החודשי הרלוונטי. קרי, אם ניקח את תקופת נובמבר כבסיס להתייחסות כתקופת אחרי הפסקת האש, זו תבוא לידי ביטוי באופן מסוים רק עם פרסום מדד יוני 26'. ובמובן זה, צפויה תקופה ארוכה והדרגתית של תיקון מהקטגוריה הזו למדד.

"הירידה במחירי הדלקים הייתה כמובן צפויה. בדצמבר, נראה כמובן תיקון קטן כלפי מעלה. אבל עם המשך התיסוף בשקל, ירידה במחירי הנפט הגולמי, ומרווח זיקוק שהתמתן מעט, כנראה שנזכה להתמתנות נוספת בינואר.

"בהתאם לציפיותינו, גם מחירי המזון בלטו הפעם, עם עלייה של 0.4% - גבוה באופן ראוי לציון אפילו בשביל תקופת פוסט־קורונה. וגם די שונה ממה שראינו במדד היום בכללותו. כמובן שזה בא בניגוד בולט להתחזקות השקל במהלך החודש ובתקופה לפניו. בכלל, עם פרסום המדד הנוכחי, הרבה מהשפעת התיסוף בשקל כבר באה לידי ביטוי במדד הידוע, ואפילו ברמות השקל המתוספות הנוכחיות, נעריך שפוטנציאל ההתמתנות באינפלציה כתוצאה משער החליפין מוגבל לשברי אחוזים בודדים. אבל, וזה אבל די גדול, צריך לזכור שהנתון היום מסכם כעשרה חודשים של סביבת אינפלציה קרובה מאוד למרכז היעד. גם אם תהיה עוד השפעה אינפלציונית חד־פעמית כזו או אחרת, רוב הגורם "הדביק" שחששנו ממנו בתקופת האינפלציה העולמית של 2022, ובזו של תחילת המלחמה, כבר לא ממש איתנו.

"אחרי פרסום המדד היום, מיקוד פרסום הנתונים הכלכליים עובר לארה"ב, לקראת נתוני שוק התעסוקה, מחר, ומדד המחירים לצרכן, בחמישי. זה לא מעט בשביל שבוע אחד. אבל בהתחשב בעובדה שאנחנו רגע לפני חג המולד, וגם ככה הסיכויים להורדת ריבית בארה"ב בינואר הם לא גבוהים במיוחד, זה יהיה קצת מפתיע אם שני אלה יביאו לשינוי מהותי בשוק. אל מול זה, לאחר הורדת הריבית הניצית של בנק ישראל בנובמבר, גם הציפיות המקומיות להורדת ריבית בינואר נותרות נמוכות יחסית - סביבות 30%. אולי המדד הנמוך היום ידחוף את ההסתברות הזו מעט כלפי מעלה. מצד שני, כאשר הרבה מסיכוני האינפלציה נובעים מגורמים בציר הגיאופוליטי-פיסקאלי, נעריך שהשוק יעדיף עדיין לתמחר הסתברות גבוהה יותר להותרת הריבית על כנה".

גם מחירי ההלבשה בירידה

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-%0.6 בחודש נובמבר 2025 והגיע לרמה של 120.0 נקודות לעומת 120.7 נקודות בחודש הקודם.

המדד ללא דלקים ירד ב-0.1% בחודש נובמבר 2025 והגיע לרמה של 116.2 נקודות לעומת 116.3 נקודות בחודש הקודם.

החודש ירדו מחירי מוצרי הלבשה (ב-9.5%), מוצרי נפט מזוקק (ב-5.1%) ומוצרי מזון (ב-1.1%). לעומת זאת, עלו מוצרים על בסיס מינרליים אל-מתכתיים (ב-3.9%).

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.6% בחודש נובמבר 2025 והגיע לרמה של 103.7 נקודות לעומת 104.3 נקודות בחודש הקודם. ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024) ירד המדד ב-7.1%.

מדד המחירים של היצוא התעשייתי (כולל כרייה וחציבה) ירד ב-1.9% ברבעון השלישי של 2025 והגיע לרמה של 115.9 נקודות לעומת 118.2 נקודות ברבעון הקודם.

ברבעון השלישי של 2025 ירדו מחירי שירותי משפטים ב-4.0% ומחירי תכנות מחשבים, יעוץ בנושא מחשבים ושירותים נלווים ב-2.8%.