רשות ניירות ערך בוחנת מתן הקלות לסוכני ביטוח בייעוץ השקעות

"ועדת הארביטראז'" בראשות מנכ"ל האוצר אילן רום, המגבשת המלצות לרפורמה מקיפה במוצרי החיסכון, עתידה בקרוב לפרסם את מסקנותיה הסופיות בטרם תחילת הליך החקיקה.

המטרה העיקרית של הוועדה היא השוואת תנאי המיסוי והרגולציה בין כלל מוצרי החיסכון לטווח קצר ובינוני: קרנות נאמנות, קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון. כדי להשיג זאת, היא פועלת ליצירת פלטפורמה חדשה - חשבון השקעות מאוחד שבו הציבור יוכל לנהל את חסכונותיו.

במסגרת גיבוש ההמלצות, אחת השאלות המרכזיות הייתה מי יהיה רשאי לשווק את מוצרי החיסכון בפלטפורמה החדשה. ע"פ מסקנות הביניים שפורסמו באפריל, וכן ע"פ ההמלצות הסופיות המסתמנות, התשובה לכך היא הן סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסיים והן יועצי ההשקעות בבנקים.

התנאי יהיה החזקה של רישיון כפול: רישיון יועץ או משווק השקעות, ורישיון יועץ או משווק פנסיוני. התוצאה תהיה כניסה של סוכני הביטוח לעולם קרנות הנאמנות הענק שבו מנוהל סכום עתק של 757 מיליארד שקל, וגם לעולם ההפצה בבנקים אל תוך אפיקי החיסכון שהיו שמורים עד כה לסוכנים.

יועץ השקעות הוליסטי

ברקע זה, לגלובס נודע כי רשות ני"ע, בניהול עו"ד ספי זינגר, בוחנת בימים אלו צעדים להקלה על סוכני הביטוח בהוצאת רישיון ייעוץ או שיווק השקעות. הרעיון הוא שמי שהיו לצורך העניין יועצים פנסיוניים, יוכלו לקבל הקלות ולהפוך בנוסף ליועצי השקעות. או במקרה של משווקים פנסיוניים (המרוויחים את שכרם ממכירת מוצר ההשקעה ללקוח), יוכלו להפוך בקלות למשווקי השקעות.

הצעד יקל על סוכני הביטוח גם בכניסה לעולם שיווק ההשקעות, בעיקר בקרנות הנאמנות. בין גורמים בענף הסוכנים לרשות מתקיימות שיחות בנושא, וגורמים המעורים בפרטים מדווחים כי הכיוון חיובי. המטרה היא לקדם את חשבון ההשקעות החדש בהתאם לכוונתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

רשות ני"ע למעשה מקדמת מהלך רחב היקף, שתכליתו להוביל ליועץ השקעות הוליסטי. כאשר נדגיש כי לא מדובר במהלך רחב שדורש שינויי חקיקה, שכן תהליך כזה יהיה מורכב יותר הן מבחינת לוחות הזמנים והן מבחינת המהות. ההקלות הנבחנות מבוססות על מסגרת החקיקה הקיימת.

הרשות מקדמת הקלות מגוונות, כך שהסוכנים יזכו לפטורים רלוונטיים בבחינות של הרשות וכן גם בסטאז', כדי להשלים במהירות תהליך שיהפוך אותם למומחים בתחום ההשקעות. שם מנסים לייצר מעין שוק תיווך חוץ־בנקאי. זאת כי בשנים האחרונות הבנקים סגרו סניפים רבים והעלו את רף תיק ההשקעות לצורך קבלת ייעוץ.

ברשות רוצים להפוך את התהליך כך שעולם הייעוץ יתרחב לחלקים גדולים יותר של הציבור, בפרפרזה על מחשב לכל ילד, שיהיה יועץ השקעות לכל חייל (שכן גיל המינימום לפתיחת חשבון השקעות בני"ע הוא 18).

יש לציין שרשות ני"ע כבר פרסמה בשנים האחרונות הקלות במתן רישיון ייעוץ או שיווק השקעות. היא קבעה פטורים מבחינות או מהתמחות, כדי לקדם את המטרות האמורות. התוכנית הנוכחית היא ככל הידוע להתמקדות בהקלה על סוכני הביטוח או המשווקים הפנסיוניים בעולם הפמילי אופיס וסוכנויות הביטוח.

המאבקים שיגיעו לכנסת

כפי שנחשף בגלובס לאחרונה, אם לא יחול שינוי ברגע האחרון גם הבנקים יוכלו לנהל את חשבון ההשקעות החדש. בנושא זה הייתה מחלוקת בין גורמים שונים בוועדה, שכן הבנקים עדיין שולטים בכ־75% מסך חשבונות המסחר, חרף מגמת צמיחת חשבונות המסחר החדשים בשנים האחרונות. לאחר דוח הביניים לפני כחצי שנה, גורמים שונים העריכו שהבנקים יישארו בחוץ לפחות זמנית.

עוד סוגיה שצפויה להיכלל במסקנות הסופיות היא מגבלת גיל חדשה. בעוד שכיום ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה מגיל אפס וליהנות מהטבות המס הנלוות, מסתמן כי הגיל המינימלי להקמת חשבון ההשקעות החדש יהיה 18. גם תקרת הסכום שיזכה לפטור ממס תעמוד לדיון.

מבחינת האוצר, הרציונל לכך הוא שמירה על המסגרת הפיסקלית מצד אחד, וחלוקה אחרת של סך ההטבות מצד שני. נטען שחלוקת הטבת המס החדשה לא תשפיע על 90% מהציבור, ואין בעיה לבצע אותה, אלא רק על מי שיש להם עוד כספים רבים לחיסכון. מטרת העל של המהלך היא להקל על הציבור להעביר כסף מהעו"ש לאפיקים נושאי ריבית במערכת הפיננסית.

מהרשות נמסר: רשות ני"ע רואה חשיבות גדולה בהנגשת שוק ההון לציבור וזאת באמצעות גורמים בעלי רישיון השקעות (ייעוץ, שיווק וניהול תיקים). לכן, הרשות פועלת לקדם מתן רישיונות אלה, גם לגורמים העוסקים בתחומים משיקים, וזאת על סמך ידע וניסיון מוכח. הקלות אלה מפורסמות באתר הרשות. בטווח הארוך, הרשות רואה ערך בכך שהמתווכים הפיננסים יהיו בעלי רישיון הוליסטי וילוו את הציבור בהחלטותיו הפיננסיות, בהשקעות להשגת מטרותיו בטווח הקצר והארוך.