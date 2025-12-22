גל ההנפקות בבורסה בת"א הולך וצובר תאוצה. לגלובס נודע, כי החברה הביטחונית DSIT, שבשליטת רפאל, מבקשת לנצל את הגאות בשוק הביטחוני כדי לקדם הנפקה ראשונית לפי שווי של 250-200 מיליון שקל (לפני הכסף). מהלך במסגרתו היא צפויה לגייס סכום של כ-50 מיליון שקל אשר יוזרמו לקופת החברה.

DSIT פיתחה מערכת הגנה תת-ימית בעלת יכולת גילוי, סיווג ומעקב של איומים מתחת למים, החל מצוללנים וכלה בצוללות וספינות, המיועדת בין היתר להגנה על נכסים אסטרטגיים (כבלי תקשורת, צינורות, אסדות, נמלים וכו'). כמו כן, החברה, שקיימת כבר מעל שלושה עשורים, מספקת גם מערכות לוחמה נגד צוללות (ASW) ומערכות תקשורת תת-ימיות.

בחברה מחזיקה כאמור רפאל (50%), החברה הממשלתית לפיתוח וייצור אמצעי לחימה מתקדמים, יחד עם אנשי העסקים מני וסרמן ודניאל סידס. בשנת 2016 רכשה רפאל את השליטה ב-DSIT מידי חברת האנרגיה האמריקאית אקרון אנרג'י (Acorn Energy), לפי שווי של 15 מיליון דולר. שנתיים מאוחר יותר רכשו וסרמן וסידס את יתרת המניות לפי שווי דומה.

פרס הניחומים של המועמד לראש השב"כ

נשיא DSIT הוא האלוף במיל' אלי שרביט, מפקד חיל הים לשעבר. שמו של שרביט עלה לכותרות לאחר שבמרץ השנה הודיע ראש הממשלה נתניהו על מינויו לתפקיד ראש השב"כ, לאחר שהחל בתהליך של פיטורי ראש השב"כ דאז רונן בר. אלא שכעבור יום חזר בו נתניהו מהמינוי בעקבות לחצים בסביבתו, בעקבות השתתפותו של שרביט בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית בשנת 2023 ומועמדותו בוטלה.

לצד תפקידו ב-DSIT, שרביט מכהן כיו"ר חברת האנרגיה המתחדשת גולדן אנרג'י פאואר, שנכנסה בשנה האחרונה לבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי אינטרנט זהב. כיום, נסחרת החברה, העוסקת בין היתר בהפקת מימן מהשמש באמצעות חברת הבת קיודיסול, לפי שווי של כ-52 מיליון שקל, כשחלקו של שרביט עומד על כ-7 מיליון שקל (13% מהמניות) .

לצד שרביט הנהלת החברה כוללת שורה של אנשים בעלי ניסיון בתעשיות הביטחוניות ובחיל הים. מנכ"ל החברה הוא שמואל פרביאש, שלפני מינויו לתפקיד הנוכחי כיהן בתפקידים בכירים בחטיבת התקשוב והסייבר של אלביט מערכות .

זינוק של מעל 200% תוך שנה: תלך בעקבות אר.פי אופטיקל?

במידה והנפקת DSIT תושלם, היא צפויה להצטרף לשורה ארוכה של חברות שבחרו להנפיק את מניותיהן למסחר בעת האחרונה כחלק מגל ההנפקות הגובר בבורסה המקומית. כמו גם מהגאות במניות הביטחוניות בבורסה המקומית שחלקן נסקו במאות אחוזים מאז החלה המלחמה בין רוסיה-לאוקראינה וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה בישראל.

בהקשר זה, מנהלי החברה יקוו לשחזר את ההצלחה של החברת הביטחונית אר.פי אופטיקל, שבשליטת קרן הפרייבט אקוויטי מנור אוורגרין, אשר הונפקה בסוף חודש מאי האחרון. החברה, המייצרת מוצרים אופטיים ואלקטרו־אופטיים עבור התעשיות הביטחוניות, נהנתה גם היא בחודשים האחרונים מהגאות בסקטור הביטחוני, אשר הביאה לזינוק. מאז ההנפקה זינקה מניית החברה במעל 200% לשווי של כ-2.1 מיליארד שקל.

חברה ביטחונית נוספת שנהנתה מהגאות בשוק הביטחוני היא TSG, שהונפקה בשנה שעברה לפי שווי של 400 מיליון שקל. מאז ההנפקה זינקה מניית החברה, שנמצאת בשליטת התעשייה האווירית ופורמולה מערכות , בכמעט 180% והיא נסחרת כעת לפי שווי של מעל 1.4 מיליארד שקל.

מנגד, מי שנחלה פחות הצלחה עד כה היא חברת אקסון ויז'ן , שהונפקה בסוף חודש יולי, לפי שווי של כ־130 מיליון שקל (לפני הכסף), אך מאז המנייה ירדה ב-14% לשווי של 110 מיליון שקל.