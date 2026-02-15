בדרך לעסקת ענק בצים: אלה הזוכות במכרז

ענקית הספנות הגרמנית הפג לויד ביחד עם קרן פימי הן הזוכות במכרז לרכישת חברת הספנות צים . העסקה תתבצע כך שהחברה הגרמנית תרכוש את הפעילות הבינלאומית וקרן פימי את הפעילות הישראלית שבה יש למדינה מניית זהב. המתווך בעסקה הוא יו"ר בנק לאומי לשעבר סאמר חאג' יחיא.

צים נסחרת בניו יורק בשווי של 2.7 מיליארד דולר, וצפויה להמחק מהמסחר בניו יורק באמצעות מיזוג משולש הופכי. ההערכות הן שהעסקה תתבצע לפי שווי של לפחות 3 מיליארד דולר ויותר.

המגעים עם הפג לויד הגרמנית נחשפו לראשונה בגלובס. לאחר מכן צירפה החברה אליה את פימי כדי לנסות ולהתגבר על בעיות הרגולציה הישראליות.

קרן פימי קונה את צים, כולל המיתוג עם 16 אוניות בבעלות, חזקה פיננסית ועם קווים בעיקר לארה"ב, בים התיכון ובים השחור, הסכמי שיתוף פעולה עם הפג לויד ואחריות על "מניית הזהב" מול ישראל. עובדי המטה, והעובדים המשייטים בקווים הרלוונטיים (כמה מאות בסה"כ) ייקלטו. חברה שלא משייטת בין אוסטרליה וסין, תשמור על הזהות הישראלית של צים.

האפג לויד קונים את יתרת הפעילות של צים, אוניות חכורות לתקופות ארוכות, ולקוחות.

העובדים עשויים לפתוח בצעדי מחאה

בשעות הקרובות צפוי יו"ר ועד העובדים אורן כספי להיפגש עם דירקטוריון החברה, לאחר שהוא ואנשיו הופתעו לגלות על סגירת העסקה. בצל ההתפתחויות, העובדים עשויים לפתוח בקרוב בצעדי מחאה חריפים.

ראש עיריית חיפה יונה יהב מתנגד גם הוא לעסקת מכירה. בהודעה מטעמו נמסר: "חברת הספנות צים, שמקום מושבה בחיפה, אינה עוד חברה במשק הישראלי. מדובר בחברה שיש לקיומה משמעות אסטרטגית לכלכלתה ולביטחונה של מדינת ישראל, ובמעסיקה של אלפי עובדים - חלק גדול מהם מתגורר בחיפה. העברת הבעלות שלה לידיים זרות, גם אם בתווך נמצאת קרן השקעות ישראלית, היא בעייתית בלשון המעטה ופוגעת בביטחון הלאומי, ועלולה גם להוביל לפיטוריהם של אלפי עובדים. אני דורש מממשלת ישראל לעצור את המהלך ולמנוע את המכירה - לא ייתכן שבמדינת ישראל לא תהיה חברת ספנות בידיים ישראליות, זה חלק מהקיום הכלכלי והביטחוני שלה".

הפג לויד חולשת על 7.4% משוק ספינות המכולות העולמי, מה שמציב אותה במקום החמישי בעולם. לצורך ההשוואה, צים מדורגת תשיעית - עם 2.5%.

ענקיות ספנות התעניינו ברכישת החברה, לאחר שהמנכ"ל מאז 2017, אלי גליקמן, הגיש הצעה עם איל הספנות רמי אונגר, אבל דירקטוריון צים החליט לבחון גם חלופות אחרות. האפשרות לרכישת השליטה עלתה לאחר שבעל השליטה הקודם, עידן עופר, דרך חברת קנון, מכר את החזקותיו בצים.

בוועד העובדים של החברה התנגדו בעבר בחריפות למהלך, שמהווה צעד מעניין מצד החברה. במסגרת שורת הבעלים בחברה הגרמנית נמנות, בין השאר, קטאר החזקות (12.3%), זרוע של רשות ההשקעות הקטארית (QIA); וקרן העושר (PIF) הסעודית (10.2%).