ההשקעה החדשה של לאומי פרטנרס

לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, ממשיכה במסע הרכישות שלה ורוכשת 17% מחברת הנדל"ן אבני דרך, לפי שווי של 460 מיליון שקל אחרי הכסף.

● מעל מיליארד שקל בשלושה חודשים: עם מנכ"ל חדש, בלאומי פרטנרס קונים כמעט הכול

אבני דרך היא חברת ייזום ובנייה (יש להם גם זרוע ביצועית), הפועלת ברחבי הארץ. אחד מפרויקט הדגל שלה הוא פרויקט גדול של 1,800 יחידות דיור בעיר קצרין, במשותף עם חברת י.ד. ברזאני. עוד היא משווקת פרויקטים ברכסים, באופקים, בדימונה, בירושלים ובבאר יעקב.

לאומי פרטנרס השקיעה לאחרונה 145 מיליון שקל בחברת נדל"ן אחרת, יוסי אברהמי, לצד שורה של השקעות בחברות שאינן קשורות לנדל"ן: בשבוע שעבר הודיעה כי תרכוש 20% מדלק ישראל לפי שווי של כמיליארד שקל. נוסף לכך השקיעה 600 מיליון שקל בחברה פרטית של עופר ינאי שדרכה הוא מחזיק בשליטה בנופר אנרגיה; וכן העמידה חובה בגובה 60 מיליון שקל לקבוצת המסעדות נונו.