ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות ההשקעה החדשה של לאומי פרטנרס
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
לאומי פרטנרס | בלעדי

ההשקעה החדשה של לאומי פרטנרס

לאומי פרטנרס ממשיכה בגל ההשקעות: רוכשת 17% מחברת הנדל"ן אבני דרך לפי שווי של 460 מיליון שקל אחרי הכסף

הלית ינאי-לויזון 10:56
ויקטור וקרט, מנכ''ל לאומי פרטנרס / צילום: הגר בדר
ויקטור וקרט, מנכ''ל לאומי פרטנרס / צילום: הגר בדר

לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, ממשיכה במסע הרכישות שלה ורוכשת 17% מחברת הנדל"ן אבני דרך, לפי שווי של 460 מיליון שקל אחרי הכסף.

מעל מיליארד שקל בשלושה חודשים: עם מנכ"ל חדש, בלאומי פרטנרס קונים כמעט הכול

אבני דרך היא חברת ייזום ובנייה (יש להם גם זרוע ביצועית), הפועלת ברחבי הארץ. אחד מפרויקט הדגל שלה הוא פרויקט גדול של 1,800 יחידות דיור בעיר קצרין, במשותף עם חברת י.ד. ברזאני. עוד היא משווקת פרויקטים ברכסים, באופקים, בדימונה, בירושלים ובבאר יעקב.

לאומי פרטנרס השקיעה לאחרונה 145 מיליון שקל בחברת נדל"ן אחרת, יוסי אברהמי, לצד שורה של השקעות בחברות שאינן קשורות לנדל"ן: בשבוע שעבר הודיעה כי תרכוש 20% מדלק ישראל לפי שווי של כמיליארד שקל. נוסף לכך השקיעה 600 מיליון שקל בחברה פרטית של עופר ינאי שדרכה הוא מחזיק בשליטה בנופר אנרגיה; וכן העמידה חובה בגובה 60 מיליון שקל לקבוצת המסעדות נונו.