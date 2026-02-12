מספר שבועות לאחר שהודיעה שתרכוש את חברת הסלולר של הוט (הוט מובייל), דלק ישראל שבשליטת אבי לוי ואורי מנצור מכניסה את זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי , לאומי פרטנרס, בניהולו של ויקטור וקרט, כשותף (20%) לפי שווי של מיליארד שקל (אחרי הכסף), כך אישר גורם המקורב לעסקה.

לפי המתווה המגובש, לאומי פרטנרס צפוי להזרים מעל ל-200 מיליון שקל, לפי שווי של 850 מיליון שקל לדלק ישראל, חברה המפעילה בין היתר את תחנות "דלק" ברחבי הארץ.

לפני כחודש חתמה דלק ישראל על מזכר הבנות לפיו בכוונתה לרכוש את חברת הסלולר של הוט, שבניהולו של פטריק דרהי תמורת כ-1.9 מיליארד שקל. העסקה הנוכחית תאפשר לדלק ישראל לשפר את יכולות הנזילות שלה כדי להערך לביצוע העסקה. כמו כן, היא נעשית עם התחייבות של לוי ומנצור להוביל את דלק ישראל להנפקה בבורסה. עד היום פוצלה מדלק ישראל חברת הנכסים שלה, שמחזיקה בפועל בתחנות הדלק שאותן שוכרת דלק ישראל, לצד פעילויות נוספות, והיא הונפקה בבורסה בת"א ונסחרת בשווי שמתקרב ל-900 מיליון שקל כיום.

מבנה הבעלות בדלק ישראל כולל מעבר ללוי, שמחזיק בכ-40% ממנה דרך חברת להב אל.אר הציבורית שבשליטתו, ואורי מנצור שלו נתח של 35%, גם את קבוצת דלק של יצחק תשובה (25%). הצדדים צפויים להידלל בעקבות כניסת לאומי פרטנרס.

לוי רכש את השליטה בלהב אל.אר בתחילת שנת 2020, שהייתה אז חברת נדל"ן מניב זעירה. הוא הגדיר זאת כ"השתלטות באהבה". נכון להיום מדובר בחברה עם מגוון רחב של פעילויות (נדל"ן בארץ ובחו"ל, קמעונאות ואנרגיה) הנסחרת בשווי שמתקרב לשלושה מיליארד שקל, ורק בשנה החולפת הכפיל המניה את עצמה. כאשר לוי השתלט עליה השווי עמד על כ-100 מיליון שקל בלבד. לוי, המשמש כיו"ר החברה, מחזיק 43% מהמניות בשווי שוק שמתקרב ל-1.3 מיליארד שקל. וניכר שגם בגיל 71 הוא לא איבד מהתיאבון שלו לעסקאות גדולות נוספות.

זיהו הזדמנות

לוי שניהל בעברו את ענקית הקניונים מליסרון סיים את תפקידו ב-2019 ופנה לאתגר הבא בלהב אל.אר, עם שותפו שם איליק רוז'נסקי. החברה הרחיבה את פעילות הנדל"ן המניב שלה בגרמניה, כאשר בשנת 2020 בעת משבר הקורונה זיהתה הזדמנות. קבוצת דלק של תשובה עברה משבר נזילות חריף ולוי עם שותפו מנצור קנו את דלק ישראל. בשנה שעברה הנפיקו את חברת דלק נכסים, וגם בחנו את הנפקת דלק ישראל, המחזיקה ב-239 תחנות דלק ברחבי הארץ. כעת עם הכנסת לאומי פרטנרס, יש גם התחייבות להנפקת דלק ישראל.

ניכר כי גם במקרה של הוט מובייל מזהים נכון בקבוצה של לוי, הזדמנות חדשה. טייקון התקשורת פטריק דרהי נמצא בהליך מימוש נכסים מסיבי בחברת האחזקות שלו (אלטיס), ומכירת הוט מובייל היא עוד עסקה שתסייע לו בכך. הרכישה העתידית של חברת סלולר, תוכל לסייע לחזק את פעילות הקמעונאות בדלק ישראל, מהלך שלא ירד מהפרק בשנים האחרונות. בעבר היתה מחשבה למזג את החברה עם שופרסל, אך הוא לא יצא לדרך. וגם היתה התמודדות על דואר ישראל, שגם לא צלחה.