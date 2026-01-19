המרוץ לרכישת הוט מובייל: דלק ישראל מציעה 1.8 מיליארד שקל

המאבק לרכישת חברת הסלולר הוט מובייל מתקרב אל הישורת האחרונה. לאחר שאתמול בערב (א'), הגישה חברת הסלולר המתחרה פלאפון הצעה משופרת, הבוקר הודיעה גם דלק ישראל כי הגישה הצעה רשמית לרכישת מניות הוט מובייל לפי שווי כולל של 1.8 מיליארד שקל.

בדומה לפלאפון, גם בדלק הציבו לאלטיס, חברת האם של הוט, את יום חמישי הקרוב (22/1) כדד-ליין לחתימה על ההסכם. ברקע, בדלק מציינים כי הרכישה עשויה לסייע להם "להרחבת ויצירת פעילות צרכנית מהותית נוספת, אשר עשויה להשתלב עם פעילותה הקיימת בתחומי הקמעונאות, הצרכנות, האנרגיה והתפעול".

החברות שרוצות את הוט מובייל

ההצעה של דלק ישראל, שנמצאת בבעלות חברת להב הציבורית, איש העסקים אורי מנצור וקבוצת דלק (באמצעות דלק פטרוליום ), מגיעה כאמור לאחר שאתמול בערב העלתה חברת פלאפון את ההצעה לרכישת הוט מובייל ל-2.3 מיליארד שקל. מדובר בתוספת של 200 מיליון שקל, המותנית בתנאים נוספים וכן בקבלת בלעדיות לצורך הגעה להסכם סופי ומחייב.

מלבד דלק ופלאפון ישנן מתמודדות נוספות על רכישת הוט מובייל, ובראשן קבוצה בהובלת גיל שרון, יו"ר בזק לשעבר הכוללת שורה של גופים מוסדיים. מלבדן, גם חברות התקשורת והלולר הנוספות, פרטנר וסלקום, הגישו הצעות אך אלו התמקדו רק ברכישת הלקוחות העסקיים).

זאת, לאחר שבאפריל הקודם דווח כי בעלי הוט, איש העסקים פטריק דרהי, מחפש רוכש שישלם 2 מיליארד אירו על כל הקבוצה - אולם הייתה גם אפשרות להציע הצעה "חלקית" עבור אחת הזרועות: מובייל, אינטרנט וטלוויזיה.

בנובמבר האחרון הודיעה פלאפון על הגשת מסמך כוונות בלתי מחייב לרכישת הוט מובייל, וזמן קצר לאחר מכן חתמה עם הוט על מזכר עקרונות בלתי מחייב בעניין זה. בחברה האמינו אז כי מיזוג כזה אינו פוגע בתחרות, אלא להפך, בדומה למה שקרה אחרי שגולן טלקום יצאו מהשוק ב-2020. שני הצדדים הגיעו למה שמוגדר כ"שלבים מתקדמים של בדיקת נאותות ומשא-ומתן מתקדם בנוגע להסכם הסופי", אך בתום 60 הימים שהוגדרו למשא-ומתן בין הצדדים, לא נחתם ביניהם הסכם.