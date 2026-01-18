ההצעה החדשה של פלאפון להוט מובייל: 2.3 מיליארד שקל

חברת פלאפון מעלה את ההצעה לרכישת הוט מובייל מ-2.1 מיליארד שקל ל-2.3 מיליארד שקל, בכפוף להתאמות, ותוחמת את זמן התגובה של אלטיס אינטרנשיונל (בעלת הוט) עד יום חמישי הקרוב (22.1). מדובר בתוספת של 200 מיליון שקל, המותנית בתנאים נוספים וכן בקבלת בלעדיות לצורך הגעה להסכם סופי ומחייב.

● "שחקנית של מחיר": המכשול של פלאפון בדרך לרכישת הוט מובייל

● ניתוח| המפץ הגדול בשוק הסלולר: מה הוביל למחיר השיא של הוט מובייל?

המהלך של פלאפון, בהובלת המנכ"ל אילן סיגל, בא גם על רקע העובדה שישנן מתמודדות נוספות על רכישת הוט מובייל, ובהן דלק ישראל, קבוצה בהובלת גיל שרון וכן פרטנר וסלקום (שהציעו לרכוש רק את הלקוחות העסקיים). ככל הידוע, ההצעה של פלאפון היא הגבוהה ביותר.

נזכיר כי באפריל הקודם דווח כי בעלי הוט, איש העסקים פטריק דרהי, מחפש רוכש שישלם 2 מיליארד אירו על כל הקבוצה - אולם הייתה גם אפשרות להציע הצעה "חלקית" עבור אחת הזרועות: מובייל, אינטרנט וטלוויזיה.

וכך, בנובמבר הודיעה פלאפון על הגשת מסמך כוונות בלתי מחייב לרכישת הוט מובייל, וזמן קצר לאחר מכן חתמה עם הוט על מזכר עקרונות בלתי מחייב בעניין זה. בחברה האמינו אז כי מיזוג כזה אינו פוגע בתחרות, אלא להפך, בדומה למה שקרה אחרי שגולן טלקום יצאו מהשוק ב-2020.

שני הצדדים הגיעו למה שמוגדר כ"שלבים מתקדמים של בדיקת נאותות ומשא-ומתן מתקדם בנוגע להסכם הסופי", אך בתום 60 הימים שהוגדרו למשא-ומתן בין הצדדים, לא נחתם ביניהם הסכם.

פלאפון, שהיא חלק מקבוצת בזק וחברה-אחות ל-yes, מחזיקה בכ-2.6 מיליון מנויים, מתוכם כ-1.5 מיליון מנויים בדור 5. על־פי ההערכות, הוט מובייל מחזיקה בנתח שוק של כ־15% משוק הסלולר בישראל (1.5 מיליון מנויים), והיא עומדת למכירה משום שקבוצת אלטיס ממונפת מאוד ומעוניינת להפחית חובות. כאמור, הוט כולה הונחה על המדף, אך נראה כי עיקר העניין מרוכז בפעילות הסלולר שלה (הוט מובייל).

דרהי עלה לכותרות בחודש שעבר, לאחר שנודע כי אלטיס ארה"ב, גם היא חלק מהקבוצה שבבעלותו, תפסיק להשקיע בערוצי i24news - כולל זה הישראלי, והמושכות יעברו למשפחת דרהי באופן פרטי.