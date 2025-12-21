לפני שנה וחצי אמר פרנק מלול, יו"ר קבוצת החדשות i24NEWS, בראיון לגלובס כי תוך שנתיים הערוץ בעברית יהפוך ל"שחקן אמיתי שיאתגר את השוק". בערוץ, שהושק במהלך מלחמת "חרבות ברזל", חיכו לימים רגועים יותר כדי לבסס את פעילותו - אך למרות הפסקת האש בחודשים האחרונים, נתוני הרייטינג לא מעודדים.

● בוורנר ברדרס ממליצים לדירקטוריון לבחור בנטפליקס על פני פרמאונט

● המחיר של חבילת הספורט יעלה שוב? הדרישה החדשה של צ'רלטון

בשבוע שעבר נוספה לכך הודעה חריגה שיצאה ממנכ"לית הערוץ רונית גונן־עמית לעובדים: Altice US, החברה־האם שמחזיקה בערוצי i24NEWS, תפסיק להשקיע בערוץ - והמושכות יעברו למשפחת דרהי, שהיא בעלת השליטה בחברה.

בהודעה נכתב כי "חברת אופטימום (Altice US) החליטה למקד את פעילותה בארה"ב ולהפסיק את השקעותיה בערוץ... משפחת דרהי החליטה לקחת את המושכות להפעלת הערוצים, להמשיך את פעילותם ולשפר את מה שנדרש לשפר במטרה להמשיך ולהיות שחקן משמעותי בשוק המדיה".

הדברים הגיעו בהפתעה, גם למנהלים, ויצרו בלבול בקרב העובדים. מה צפוי כעת? כדי להשיב על כך יש להבין את התמונה הגלובלית המלאה.

הבעיות של Altice US

ב־2001 הקים פטריק דרהי, 61, את חברת התקשורת אלטיס והחל לרכוש באמצעותה חברות כבלים אירופיות. בהמשך התרחבה הקבוצה גם לפעילות בארה"ב. ב־2014 היא הונפקה לפי שווי של כ־6 מיליארד אירו, תוך זמן קצר השווי זינק יותר מפי שניים, אך בהמשך היא צנחה ב־80% בשל החשש ממינוף גבוה. ב־2017 הונפקה אלטיס ארה"ב.

ב־2021 רכש דרהי את מניות הציבור במחיר גבוה במקצת מזה שבו הונפקו, והפך את אלטיס לחברה פרטית. בשנים האחרונות כוללת אלטיס שלוש זרועות: הזרוע האמריקאית מתמחה בתחומי הטלקום; הזרוע בצרפת מחזיקה את מפעילת הטלקום הגדולה SFR; ואלטיס אינטרנשיונל מחזיקה בעסקים בפורטוגל, ובעבר גם הפעילות בישראל הייתה תחתיה.

בניגוד לזרועות האחרות, אלטיס ארה"ב - שכיום פועלת תחת השם Optimum Communications - נותרה ציבורית. לפי נתונים שפורסמו ב־2022, דרהי החזיק כ־28% מהמניות, וכעבור שנתיים דווח כי הוא מכר חלק ניכר מהחזקותיו בחברה, בשווי כולל של כ־20 מיליון דולר. לצד זאת, הוא מחזיק ב־Optimum Communications גם באמצעות חברת ההחזקות Next Alt.

שלוש הזרועות האלה מתמודדות עם חובות עצומים, כשבתקשורת העולמית תלו את האשמה בפרקטיקה בעייתית של הלוואות מרובות, ואז הפעלת לחצים על הנושים. סיבה נוספת להתעצמות החובות היא טקטיקת מיזוגים ורכישות. בכתבה ב"אקונומיסט" צוין כי החובות של אלטיס צמחו מ-2.2 מיליארד אירו ב־2013 ל-50 מיליארד אירו ב־2017. עוד נכתב כי באלטיס צרפת הצליח דרהי לבצע "תספורת" של 8.6 מיליארד דולר, וכך לשמר את השליטה בחברה.

בחודשים האחרונים נרשמו לא מעט סערות סביב אלטיס ארה"ב. רק בשבוע שעבר פורסם ב"פייננשל טיימס" כי JP מורגן מתמודד עם זעמם של משקיעים גדולים בבנק סביב קבוצת הטלקום של דרהי.

לפי הכתבה, אלטיס הייתה נואשת לפרוע אחת מההלוואות שלה, בשל העובדה שתנאי ההלוואה הגבילו את יכולתה לגייס חוב חדש. בנוסף, עבורה זו גם הזדמנות להעביר חלק מהביטחונות שהובטחו למלווים אחרים אל מחוץ להישג ידם. וכך אכן קרה: JP מורגן העניק לאלטיס בנובמבר הלוואה בסך 2 מיליארד דולר, ועם הכסף הזה היא פרעה את החוב.

המהלך הזה הוביל לפיצוץ בשוק, וכמה משקיעים אמרו ל"פייננשל טיימס" כי הם שוקלים את מערכת היחסים עם הבנק. אחד המנהלים הבכירים אמר לעיתון כי "JP מורגן חצה כאן גבול שאני לא יודע אם אי־פעם נחצה קודם לכן".

ואם זה לא מספיק, כמה שעות לאחר מכן הגישה Altice US תביעת הגבלים עסקיים נגד הנושים הגדולים ביותר שלה, בהם בלקרוק ו־JP מורגן, בטענה לקשירת קשר בניסיון לאלץ את החברה להכריז על פשיטת רגל. לפי הנתונים שפורסמו, לזרוע האמריקאית יש חובות בגובה של 26.5 מיליארד דולר, ואילו חוב אלטיס אינטרנשיונל, שפועלת גם בישראל, מוערך ב־34 מיליארד דולר.

על רקע כל הסערה הזו מגיעה הודעת ההנהלה של i24NEWS על יציאתה של אלטיס ארה"ב מהערוץ הישראלי, מה שמעלה את השאלה: האם החברה אכן מעדיפה להשקיע בארה"ב - או שהחובות והבעיות המשפטיות הגיעו לשיא?

לכך צריך להוסיף כי בשנה האחרונה, בין אם בגלל החובות ובין אם בגלל חקיקות התקשורת בישראל ובעיית הבעלויות הצולבות, דרהי מנסה להיפטר מהחזקותיו בקבוצת הוט. כרגע היא מוצעת למכירה חתיכות־חתיכות, אך לפי הערכות, הסכום הכולל המבוקש הוא עד 2 מיליארד אירו.

לדברי פרופ’ מרים שוורץ זיו מבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, ולשעבר עמיתת מחקר לממשל תאגידי בבית הספר למשפטים בהרווארד, "סביר שחברה במינוף גבוה, שנמצאת במצוקה תזרימית ומתקשה לגייס מימון חדש, תפעל לצמצום פעילויות שאינן בליבת העסק, במיוחד כשמדובר בפעילויות שמסבות לה הפסדים, כמו פעילות i24 בישראל.

"עם זאת, מאז שהכיוון של היפרדות אלטיס מ-i24news פורסם כבר לפני כמה ימים, מחיר המניה שלה ירד בכ־6%. כלומר, זה לא נתפס על־ידי השוק כמהלך שהופך את הסנטימנט כלפי אלטיס לחיובי".

גיוסים וקיצוצים

בעבר הביעו גורמים רבים בשוק חשש לגבי סיכויי הצלחתו של ערוץ חדשות בישראל, חשש הפוגש את נתוני הרייטינג של i24news. גם בתקופה האחרונה תוכניות הערוץ לא מצליחות לעקוף את ה־1% רייטינג. התוכנית השונה בנוף היא "קבינט שישי" עם נוה דרומי, שמשיגה כ־3% רייטינג (בעבר יותר מהערוצים 11 ו־13, וכיום בדומה ל-11).

ערוץ i24news, שמשדר מהאולפנים בנמל יפו, מעסיק כ־350 עובדים. בין אנשי התקשורת שגויסו בשנה וחצי האחרונות נמנים מירי מיכאלי, צבי יחזקאלי, נוה דרומי, שרון גל, מיכל רבינוביץ', ניב גלבוע, יוסי יהושע, דניאל רוט אבנרי ועוד. על־פי גורמים בכירים בשוק, חלק מהעובדים כבר בוחנים את דרכם בערוצים אחרים. התמונה הכללית היא של קולות מבולבלים ובעיקר חסרי ודאות.

לכך מצטרפת הודעת הוועד שלא סייעה להרגעת העובדים, ולפיה הנהלת הערוץ הודיעה לארגון העיתונאים והעיתונאיות כי בכוונתה לערוך קיצוצים משמעותיים בתקציב. בשלב זה עדיין לא ברור מה היקף הקיצוצים, אך המנכ"לית התחייבה לפגישת משא־ומתן עם ארגון העיתונאים והוועד לאור קולות המאבק המתגברים.

לכל הבעיות האלה בערוץ מצטרפת בעיית המודל העסקי הלא פתור. לערוץ יש הסכמים עם חברות מדיה, אך אפשרויות ההכנסות עדיין לא פוצחו בצורה אמיתית, וההכנסות מפרסום עדיין לא גבוהות מספיק.

החשש, שנשמע גם בתוך הערוץ, נובע בעיקר מריבוי גיוסי הטאלנטים בשכר גבוה מהממוצע בשוק. בהנהלה, מנגד, מנסים להרגיע ולהסביר כי הבחירה להעביר את הבעלות לידי דרהי מלמדת על אמון במותג. לפי ההסבר הזה, כך יהיה אפשר למקסם אפשרויות עסקיות בישראל ולייצר כאן קבוצת תקשורת גדולה.

מ-i24NEWS, פטריק דרהי ואלטיס לא התקבלה תגובה.