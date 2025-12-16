המחיר של חבילת הספורט יעלה שוב? הדרישה החדשה של צ'רלטון

לקוחות חברת הוט קיבלו הודעה על עליית מחירים בחבילת הספורט של ספורט1. בהודעה נכתב: "רצינו לעדכן שהחל מ-1.1.26 מחיר המחירון של חבילת ספורט1 יתעדכן מ-82.6 שקל ל-92.9 שקל לחודש". בשנים האחרונות הספקיות הודיעו עליית מחירים שוב ושוב, וברשת ישנה סערה על כך שהמחירים גבוהים מדי.

עד כה הייתה קיימת "חבילת To-Go", שכללה שני ערוצי צפייה במובייל בתשלום נוסף של 10 שקלים בחודש. למרות שהיו לקוחות שבחרו להצטרף אליה, אין נתונים המעידים על מידת הצלחתה.

צ'רלטון הודיעה באחרונה לספקיות על הסרת חבילת ה-To-Go ב-1 לינואר, והציבה בפניהן אפשרות בחירה: או שכלל הלקוחות יקבלו את כל ארבעת ערוצי החבילה במובייל, כאשר הספק יידרש לשלם תשלום נוסף על כל בסיס הלקוחות שלו - או שתישלל מכל לקוח האפשרות לצפות במובייל לחלוטין, גם אם ירצה. בנוסף השיקה צ'רלטון ערוץ חמישי, ספורט 6 (שנוסף משום שספורט 5 תפוס על-ידי RGE), המצטרף אף הוא לחבילת הספורט.

גורמים בשוק מסבירים כי מי שאחראי להעלאת המחירים היא צ'רלטון ולא הספקיות עצמן. הן רק מגלגלות זאת לצרכן. לגלובס נודע כי כלל הספקיות מנהלות משא-ומתן עם צ'רלטון על כך: הוט כבר הודיעה על עליית המחירים ולקיחת החבילה, אבל נראה כי הפלטפורמות האחרות עדיין לא החליטו מה הן יעשו, ונכון לעכשיו לא הודיעו על ביטול החבילה או שינוי במחירים ככל שיהיה. ספקי התוכן בישראל מספרים מזה שנים כי החברות מפסידות על שידורי הספורט, וכי כבר עכשיו מדובר בשוק הפסדי עבורם.

כמה זה עולה בחודש?

אלה מחירי הספורט בכלל הספקיות: בהוט המחיר החודשי עומד על 93 שקל, עם צפייה במובייל. ב-yes, שכאמור לא הודיעה על עליית מחירים, משלמים כ-90 שקל עבור החבילה החודשית וכ-100 שקל כולל שידור במובייל. בפרטנר המחיר הוא כ-80 שקל לחודש, ומי שבוחר לשלם גם על חבילת ה-To-Go מגיע ל-90 שקל. בסלקום מציעים חבילה חודשית ב-87 שקל, ועם חבילת ה-To-Go המחיר החודשי צומח ל-97 שקל.

במילים אחרות, חבילת המובייל המתומחרת כיום בכ-10 שקלים בחודש תהפוך לחלק אינטגרלי מהחבילה עבור כלל הלקוחות, או תבוטל כליל - זאת בהתאם להחלטת כל אחת מספקיות הטלוויזיה, וללא קשר לבחירת הלקוח.

השאלה המרכזית היא מה יעשו יתר הספקיות חוץ מהוט שכבר בחרה: האם יחליטו להטמיע באופן גורף את שידורי המובייל כחלק מהשירות שמציעה צ'רלטון - או שיבחרו לבטל כליל את אפשרות הצפייה במובייל.

מהוט נמסר בתגובה: "החל מ-1 בינואר יעודכן מחיר חבילת ספורט1 בעקבות התייקרות זכויות השידור מצד ספק התוכן. במסגרת העדכון, החבילה תתרחב ותכלול ערוץ ספורט חדש ללא תוספת תשלום, וכל חמשת הערוצים יהיו זמינים גם לצפייה בנייד באמצעות הוט Play".

מפרטנר נמסר: "הנושא בבדיקה". מצ'רלטון, סלקום ויס לא נמסרה תגובה.