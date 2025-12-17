חברת וורנר ברדרס דיסקברי ממליצה לבעלי המניות לדחות את הצעת המזומן של פרמאונט עבור רכישת כלל החברה, בטענה כי ההצעה של נטפליקס עדיפה עליה.

במכתב לבעלי המניות, וורנר כינתה את הצעתה של פרמאונט "אשליה", העלתה שוב חששות לגבי אמינות ההון המוצע על-ידי פרמאונט ואף הטילה ספק במבנה המחויבות של משפחת אליסון למימון העסקה.

נכון לכתיבת השורות האלה, מניות וורנר ברדרס ופרמאונט יורדות במסחר המאוחר בכ-2%-1%, ומניית נטפליקס עלתה במסחר המוקדם ב-1.6%.

נזכיר כי נטפליקס הציעה 27.75 דולר למניה במזומן ובמניות, מה שמוביל את השווי הכולל של העסקה ל-82.7 מיליארד דולר (שווי הון של 72 מיליארד דולר). לעומת זאת, פרמאונט הציעה 30 דולר למניה במזומן לגמרי, והשווי הכולל של העסקה עומד על 108.4 מיליארד דולר (שווי ההון הוא 74.4 מיליארד דולר). בהצעה של נטפליקס הציעו לרכוש רק את עסקי הסטרימינג והאולפנים, ולעמות זאת פרמאונט הציעה לרכוש את החברה, כולל חברות הכבלים. יתרה מכך, פרמאונט אמרה כי היא יכולה לשפר את העסקה אף יותר.

באשר למקורות מימון העסקה, נטפליקס גייסה 50 מיליארד דולר במימון חובות בעזרת הלוואות מ-Wells Fargo ,BNP ו-HSBC; פרמאונט גייסה הון עצמי באמצעות משפחת אליסון, שהיא מבעלי השליטה ו-RedBird Capital. לצד זאת נרשם מימון נוסף, התחייבויות חוב בהיקף של 54 מיליארד דולר על-ידי בנק אוף אמריקה, סיטיבנק, אפולו, קרנות של סעודיה, קטאר ואבו דאבי וגם Affinity Partners של קושנר.

"פערים, פירצות ומגבלות"

לטענת פרמאונט, ההצעה שלה עדיפה, כי סביר יותר שהיא תעבור על כל הדרישות הרגולטוריות, ואף ההצעה טובה יותר לבעלי המניות. על כך השיבו בוורנר במכתב לבעלי המניות כי משפחת אליסון משתמשת בנאמנות ניתנת לביטול כדי לממן את העסקה. לדבריהם, המסמכים שסופקו בנוגע להתחייבות "מכילים פערים, פירצות ומגבלות שמעמידים אתכם, בעלי המניות, ואת החברה שלנו בסיכון".

לעומת זאת, טענו בוורנר, מיזוג נטפליקס מגובה במלואו על-ידי חברה ציבורית עם שווי שוק של יותר מ-400 מיליארד דולר ומאזן בדירוג השקעה. "תנאי המיזוג עם נטפליקס עדיפים", צוין במכתב לבעלי המניות. "ההצעה של פרמאונט לא מספקת ערך מספק ומטילה עלויות וסיכונים משמעותיים רבים על החברה".

לפי וורנר, דירקטוריון החברה ניהל את המגעים עם כל הצדדים וקיים עשרות שיחות עם המנהלים ועם בני הזוג אליסון. החברה מסרה כי עלו חששות לגבי המימון וניתנו מספר הזדמנויות לשנות את העסקה.

סמואל די פיאצה, יו"ר דירקטוריון וורנר ברדרס דיסקברי, אמר ל-CNBC כי הדירקטוריון היה מעריך מעורבות רבה יותר מצד לארי אליסון, מייסד אורקל. "לא היינו בטוחים שאחד האנשים העשירים בעולם יהיה נוכח בסגירת העסקה. לעשות עסקה זה נהדר, לסגור עסקה זה טוב יותר".

עוד אמר די פיאצה כי "נטפליקס הגישה הצעה משכנעת והגיבה לבעיות התפעוליות שהדאיגו אותנו. לפרמאונט הייתה כל הזדמנות להתמודד עם מגוון רחב של בעיות, והם בחרו שלא לעשות את זה. זו לא הייתה בחירה קשה".