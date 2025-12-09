המאבק על אולפן הסרטים הפופולרי האחים וורנר דיסקברי (Warner Bros. Discovery) עולה שלב. כמה ימים לאחר ההכרזה של נטפליקס על עסקת הענק בסך 82.7 מיליארד דולר, חברת פרמאונט הגישה הצעה נגדית לרכישת כלל החברה, כולל ערוצי הכבלים.

ההצעה עומדת על 30 דולר למניה ומשקפת שווי כולל של 108.4 מיליארד דולר; הצעה שדירקטוריון WBD דחה רק בשבוע שעבר. לפי דיווח באתר אקסיוס, אחת השותפות להצעת הרכישה של פרמאונט היא קרן Affinity Partners, שבה חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ג'ארד קושנר הוא מנהל שותף.

רכישת אולפן התוכן המסיבי הזה תמצב את הזוכה במקום גבוה יותר מול המתחרים. מדובר בהימור מחושב על עתיד תעשיית הבידור, שכן הרוכשת תחזיק בבעלות מלאה על סטודיו גדול, ותגיע גם ללקוחות שרוצים לצפות בכותרים ותיקים - כמו הארי פוטר, הלוטוס הלבן, חברים, הסופרנוס, משחקי הכס ועוד רבים אחרים.

יו''ר ומנכ''ל פרמאונט דיוויד אליסון / צילום: ap, Evan Agostini

העסקאות שעל השולחן

בין שתי העסקאות המוצעות יש שני הבדלים מהותיים. ראשית, מבחינת היקף העסקה, עסקת נטפליקס נוגעת רק לשירותי הסטרימינג ועסקי האולפן עצמם. בהצעה הנגדית של פרמאונט, הרצון הוא לרכוש את החברה כולה. פרמאונט שואפת לכלול בעסקה גם רשתות הטלוויזיה כמו CNN ו־TNT Sports, בטענה ששימור החברה כמקשה אחת הוא אינטרס של בעלי המניות. לפי פרמאונט, רכישת WBD בשלמותה עדיפה על פיצול הנכסים בין רוכשים שונים.

שנית, הצעת נטפליקס עומדת על 27.75 דולר למניה, הן במזומן והן במניות. ההצעה הנגדית של פרמאונט כוללת 30 דולר למניה, במזומן בלבד. כלומר, שווי העסקה עבור בעלי המניות בנטפליקס עומד על 72 מיליארד דולר; בצירוף חובות, שווי העסקה הכולל הוא 82.7 מיליארד דולר. במקרה של פרמאונט, השווי הוא 74.4 מיליארד דולר עבור בעלי המניות, ובצירוף החובות שווי העסקה הוא 108.4 מיליארד דולר.

העסקה של נטפליקס עם WBD קיבלה את ברכת הדירקטוריון, ונטפליקס אף הכריזה עליה, אך נראה כי היא מעוררת חששות רגולטוריים נרחבים בשל איחוד שניים משירותי הסטרימינג הגדולים בעולם. טראמפ ציין כי שיקולי נתח שוק עלולים להוות "בעיה" לנטפליקס. יש הסבורים שגם עסקה כזו של פרמאונט יכולה לעורר הגבלים עסקיים, שכן המשמעות של עסקה כזו היא איחוד של אולפני הוליווד גדולים, חברות כבלים ורשתות חדשות שיושפעו מהעסקה.

דאג קרויץ, אנליסט ב־TD Cowen אמר ל־The Hollywood Reporter כי "קשה מאוד לטעון שהצעת נטפליקס טובה יותר מזו של פרמאונט, הן על בסיס המחיר ששולם והן על בסיס הסבירות להשלמת העסקה. להצעת פרמאונט יש יתרון כיוון שהיא במזומן בלבד. אנו סבורים שלפחות ברמה הפדרלית בארה"ב לפרמאונט יש סיכוי טוב יותר לקבל את אישור העסקה ע"י הרגולטורים בשל מערכת יחסים קרובה יותר עם ממשל טראמפ".

ג'ון ליבוביץ', לשעבר יו"ר ועדת הסחר הפדרלית בארה"ב, אמר לבלומברג כי "אם נתח השוק בסטרימינג הוא הרבה מעל 30%, הם צריכים לדאוג מזה. זה עשוי להפחית את התחרות ולהעלות מחירים".

באשר למקורות מימון העסקה, נטפליקס גייסה 50 מיליארד דולר במימון חובות בעזרת הלוואות מ־Wells Fargo ,BNP ו־HSBC; פרמאונט גייסה הון עצמי באמצעות משפחת אליסון שהיא מבעלי השליטה ו־RedBird Capital. לצד זאת, נרשם מימון נוסף, התחייבויות חוב בהיקף של 54 מיליארד דולר ע"י בנק אוף אמריקה, סיטיבנק, אפולו, קרנות של סעודיה, קטאר ואבו דאבי וגם Affinity Partners של קושנר.

למי יש סיכוי טוב יותר?

לפי המסמכים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית, נטפליקס תשלם קנס של 5.8 מיליארד דולר אם העסקה לא תאושר, ו־WBD תשלם 2.8 מיליארד דולר אם תבחר בהצעה חלופית. במקרה של פרמאונט, אם העסקה לא תצא לפועל היא תאלץ לשלם 5 מיליארד דולר ו־WBD תאלץ לשלם כ־2.9 מיליארד דולר.

מנכ''ל נטפליקס, טד סרנדוס / צילום: Kevin Wolf

לדברי אנליסטים ב-WBD אולי יעדיפו לבחור בנטפליקס ולא מסיבות כלכליות, אלא מתוך אמונה שנטפליקס תהיה מנהלת טובה יותר בטווח הארוך או מתוך עוינות למנהלי פרמאונט, כך מסביר קרויץ.

אורן רוזמן, שותף ומוביל תחום תקשורת, מדיה וספורט בדלויט ישראל מסביר מה כל אחת תרוויח: "נטפליקס תגן על המעמד שלה כמובילת שוק ותתרחב. אם היא לא תרכוש, המתחרות ימשיכו לנשוף בעורפה. מנגד, פרמאונט מנסה לקפוץ מדרגה בצל השליטה החדשה של משפחת אליסון, ועסקת וורנר יכולה לסייע בכך. מה שבטוח, הרכישה תקבע את מבנה שוק המדיה בשנים הקרובות".

"למי יש יותר סיכוי? זו שאלת ה־83 או ה־108 מיליארד דולר", אומר רוזמן, "הדירקטוריון המליץ על נטפליקס, יש הסכם חתום מולה ויש לה מבנה מדורג שמתאים לשינויים גלובליים - לכן יש נטייה לבחור בהצעה הראשונה. מנגד, ההצעה של פרמאונט גבוהה יותר, העסקה במזומן ולא במניות ויתרונה גבוה יותר גם מבחינת אישורים של רשות התחרות". הוא מוסיף גם כי "נטפליקס יכולה לשפר את הצעתה".

קרבה לממשל טראמפ

דיוויד אליסון, יו"ר ומנכ"ל פרמאונט סקיידאנס, אמר בריאיון ל־CNBC כי החברה נחושה להשלים את העסקה והדגיש: "אנחנו כאן כדי לסיים את מה שהתחלנו". לדבריו, פרמאונט היא זו שהביאה את WBD לשוק ולכן טבעי שתהיה הרוכשת המובילה.

נשיא ארה"ב הביע חששות מהעסקה. "לנטפליקס יש נתח שוק גדול מאוד", אמר השבוע טראמפ וציין שגודלן של שתי החברות יחד יכול להוות בעיה. טראמפ אף הוסיף כי הוא יהיה מעורב באופן אישי בהחלטה אם לאשר את העסקה, והדגיש שוב ושוב את גודל נתח השוק של נטפליקס. ברמה האישית, הנשיא ציין כי הוא מלא בהערכה למנכ"ל טד סרנדוס: "יש לי הרבה כבוד אליו. הוא אדם נהדר. הוא עשה אחת העבודות הגדולות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע".