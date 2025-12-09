לאחר שנאסר על אנבידיה לעשות כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הממשל יאפשר לחברה למכור את שבבי הבינה המלאכותית H200 ללקוחות מאושרים בסין ובמדינות נוספות, אך בתנאי חריג: 25% מהכנסות המכירה יועברו לממשל הפדרלי.

● הוא עבד 14 שנה אצל ג'נסן הואנג. ואז הוא הקים את "אנבידיה הסינית"

● 17.5 מיליארד דולר: השקעת הענק של מיקרוסופט בהודו

● אחרי 15 שנה: האסטרטג הוותיק בוול סטריט שמשנה כיוון לגבי "שבע המופלאות"

ברשת החברתית Truth Social כתב טראמפ כי נשיא סין שי ג'ינפינג הגיב בחיוב להצעה, והציג את המהלך ככזה שמחזק את שוק העבודה האמריקאי ומעודד ייצור מקומי. לדבריו, משרד המסחר נמצא בשלבי גיבוש סופיים של המתווה, שאמור לחול גם על חברות נוספות ובהן AMD ואינטל.

התגובה הסינית מסבכת את המצב

בשוק השבבים מזכירים כי רק באוגוסט הסכימו החברות אנבידיה ו־AMD להעביר לידי הממשל 15% מהמכירות לסין, בעוד בייג'ינג מצידה הזהירה חברות מקומיות מפני שימוש בשבב H20 שיועד במיוחד לשוק הסיני. נציין כי השבב H200 נחשב מתקדם יותר מ־H20, אך הוא אינו הדגם החזק ביותר של אנבידיה.

כעת, התגובה הסינית מסבכת את המצב. לפי דיווח של הפייננשל טיימס, הרגולטורים בסין נערכים להגביל את הגישה של חברות מקומיות לשבב H200, זאת כאמור למרות האישור שהעניק טראמפ לייצואו. לפי הדיווח, בממשל הסיני שוקלים להתיר שימוש רק בהיקף מוגבל ומבוקר, צעד שיטיל מגבלה נוספת על יכולתה של אנבידיה לפעול בשוק הסיני גם לאחר ההקלות האמריקאיות. מדובר בהמשך למאמץ רחב של בייג'ינג לצמצם תלות בטכנולוגיה אמריקאית, במיוחד במעבדי בינה מלאכותית מתקדמים, ולהחליש את כוחן של יצרניות אמריקאיות בשוק המקומי.

לאחר הדיווחים על ההקלות הצפויות, עלתה מניית אנבידיה במהלך המסחר, אך בהמשך מחקה חלק מהעליות כאשר התגובה הסינית ציננה את ההתלהבות.

קו חזית חדש במאבק על כלכלת AI

בחברה בירכו על החלטת טראמפ וטענו כי האפשרות למכור את השבב H200 ללקוחות בסין מייצרת איזון נכון בין שמירה על היתרון הטכנולוגי האמריקאי לבין הצורך להישאר תחרותיים בשוק העולמי. ענף השבבים ממשיך לעמוד במרכז העימות הטכנולוגי בין וושינגטון לבייג'ינג, ומסמן את קו החזית החדש במאבק על שליטה בכלכלת הבינה המלאכותית.

במקביל, לאחר פגישה בין טראמפ לשי ג'ינפינג בדרום קוריאה בחודש אוקטובר, מסרה וושינגטון כי הושגו הבנות שבמסגרתן סין תחדל מצעדי תגמול נגד יצרני שבבים אמריקאיים. טראמפ הוסיף כי בפגישה זו עלה באופן מפורש נושא יצוא שבבי אנבידיה לשוק הסיני, וכי ההתקדמות שם סללה את הדרך למהלך החריג שפורסם כעת.