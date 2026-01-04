ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גם דלק ישראל מביעה התעניינות ברכישתה של הוט מובייל
חברת דלק ישראל מביעה התעניינות ברכישת הוט מובייל, וזאת לאחר שפלאפון ופרטנר הגישו גם הן הצעות לרכישתה • בשלב זה, רכישה פוטנציאלית של הוט מובייל ע"י דלק ישראל עשויה להתבצע באופן בלעדי על-ידה, אך ייתכן כי היא תבחר לעשות זאת עם שותפים אסטרטגיים

שירי חביב ולדהורן 13:00
אבי לוי, יו''ר דלק ישראל / צילום: יח''צ
אבי לוי, יו''ר דלק ישראל / צילום: יח''צ

הסחורה החמה של שוק התקשורת, הוט מובייל, זוכה להתעניינות נוספת: גם דלק ישראל , שבשליטת להב אל.אר ואורי מנצור, מתעניינת ברכישתה. בכך היא מצטרפת לעוד שני גופים לפחות שהביעו עניין ברכישה - חברת פלאפון, שאף חתמה על מזכר עקרונות לא מחייב לרכישה ב-2.1 מיליארד שקל; וקבוצה בראשות גיל שרון, שלפי דיווחים הציעה 1.4 מיליארד שקל. במקביל, פרטנר הציעה לרכוש מידי הוט מובייל רק את הלקוחות העסקיים.

דלק ישראל מפעילה תחנות דלק ורשת חנויות נוחות, וממנה פוצלה בעבר דלק ישראל נכסים, שנסחרת בבורסה בשווי של 913 מיליון שקל לאחר שהונפקה בקיץ האחרון. דלק ישראל מבקשת להתרחב ולבנות פעילות צרכנית מהותית נוספת. בעבר פורסם כי היא התמודדה על רכישת השליטה בשופרסל ובמכרז לרכישת הדואר, אך בשניהם לא זכתה. להב אל.אר , שהיא החברה-האם של דלק נכסים, נסחרת בשווי קרוב ל-2.4 מיליארד שקל.

החברה מזהה בהוט מובייל ובענף התקשורת הזדמנות סינרגטית - לדוגמה, היא תוכל למכור ציוד קצה כמו מכשירים סלולריים ברשת חנויות הנוחות שלה, המונה 220 חנויות, וכן תוכל למנף את פעילות מועדון הלקוחות שיש לה.

בשלב זה עוד לא הוצעה הצעה רשמית מדלק ישראל להוט, אך החברה נכנסה לחדר המידע שהקימה הוט לצורך המכירה ובוחנת את המידע עם יועציה. ככל הנראה היא תוכל להגיש הצעה בטווח המחירים שהציעו גורמים אחרים להוט. אף שההצעה הגבוהה ביותר בשלב זה הגיעה מכיוון פלאפון, רבים בשוק מעריכים כי היא תתקשה לקבל את אישור הרגולטור למיזוג עם מתחרה בשוק.

בשלב זה, רכישה פוטנציאלית של הוט מובייל על-ידי דלק ישראל עשויה להתבצע באופן בלעדי על-ידה, אך ייתכן כי היא תבחר לעשות זאת עם שותפים אסטרטגיים.