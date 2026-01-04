לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל: יצחק תשובה רוכש 27% ממדיקל סנטר

יצחק תשובה, מבעלי דלק וישראכרט, צפוי לרכוש כ-27% מרשת מדיקל סנטר לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל. המניות ירכשו מידי יאיר לנדאו, כיום בעל השליטה בבית החולים הפרטי לצד קופת חולים כללית, וכן מבעלת המניות כלל ביטוח. כך, לאחר העסקה כללית תהיה בעלת המניות הגדולה בבית החולים עם 40%, תשובה ולנדאו יחזיקו כל אחד ב-27%, וכלל ביטוח תחזיק 6%.

מלבד רכישת המניות תשובה צפוי להמשיך להשקיע ברשת בתי החולים, ולהקים לפחות בית חולים אחד נוסף, כאשר גורמים המקורבים לעסקה מעריכים כי הכיוון הוא התרחבות גם לפריפריה.

הקשר בין קופות החולים לבתי החולים מתהדק

העסקה הזו היא חלק ממערך שינויים בבעלות על בתי חולים פרטיים וציבוריים בישראל, כאשר בתי חולים רבים יותר פועלים להתנהל כרשת בפריסה ארצית, והקשר בין קופות החולים לבין בתי החולים הפרטיים והציבוריים מתהדק.

היסטורית, כללית הייתה בעלת רשת בתי חולים ציבוריים, והחל מ-2008 גם בעלת מניות גדולה במדיקל סנטר, שפעילותו קטנה יחסית וממוקדת בשוק הפרטי. מכבי הייתה בעלת רשת אסותא הפרטית שבהדרגה העבירה אליה יותר מפעילותה הציבורית, ואילו ללאומית ומאוחדת לא היו בתי חולים. בשנים האחרונות, מכבי הקימה את אסותא אשדוד הציבורי ולאומית ומאוחדת זכו בבעלות על בית החולים הציבורי החדש בנגב, שיוקם בפועל על ידי שיבא.

לפני שבוע פרסמנו כאן את החזון של רשת בתי החולים החדשה מדיקה, בבעלות קופות החולים לאומית ומאוחדת וחברות הביטוח הפניקס והראל, יחד עם קבוצת משקיעים בהובלת איש העסקים צביקה בארינבוים. רשת זו, שכבר מכילה ארבעה מרכזים רפואיים בתל אביב, חיפה ועפולה, מכוונת לפריסה ארצית.

ברקע, הרפורמה שהגבילה את שירותי הבריאות הפרטיים מבתי החולים הציבוריים, ובמקביל אפשרה לקופות החולים לרכוש שירותים מבתי החולים הפרטיים. כך למשל, רשת מדיקה חשפה כי מחצית מהכנסותיה הן פרטיות וכמחצית מגיעות מטפסי 17 מקופות החולים.

כעת לכל קופות החולים יש קשר לבתי חולים פרטיים וציבוריים. בתוך כך, גם לשלוש חברות ביטוח חזקות בשוק ביטוחי הבריאות (מהן גם הפניקס, שהייתה בבעלות יצחק תשובה בעבר) יש אחזקה בבית חולים פרטי. נוסיף על כך כי בתי החולים הציבוריים הגדולים מנסים גם הם להתרחב לפעילויות בקהילה וחדרי מיון קדמיים גדולים כדי להתרחב לפעילות בפריסה ארצית, וכן מתחילים להציע שירותי אשפוז בית, הנוגסים בפעילות בקהילה. כלומר - מדובר בתחרות נמרצת של כולם בכולם על השגת נתח שוק בתחום השירות הרפואי.

הזדמנות להרחיב שירותים לאזורים נוספים

מנקודת המבט של הכללית, היא כבר נמצאת בפריסה ארצית עם בתי החולים שלה, כך שהצרכים שלה כבר מסופקים, ואת המטופלים שלה בטפסי 17 היא מעדיפה בדרך כלל לשלוח לבתי החולים שלה. מאידך, הרחבה של מדיקל סנטר יכולה לאפשר לה להרחיב את היצע הטיפולים שלה בתחומים ספציפיים באזורי ביקוש, בלי לבצע את מלוא ההשקעה בתשתיות על חשבונה.

מקורבים לעסקה מסרו כי מנקודת המבט של המשקיעים האחרים ברשת, ניכרת הזדמנות בהבאת שירותי בריאות פרטיים לגמרי לאזורים נוספים בארץ, שם ההיצע של שירותים אלה נמוך.

הרצליה מדיקל סנטר (HMC), 1982, פועל על שטח של כ־9,000 מ"ר בהרצליה ומבצע 26 אלף ניתוחים בשנה. בבעלות בית החולים רישיון רחב לפעול בכל התחומים הניתוחיים. ב-2016, כלל רכשה כ-10% מבית החולים, לפי שווי של 700 מיליון שקל.

את תשובה ייצגו עורכי הדין אמנון אפשטיין, רון אבלסקי ומיכל גזית מולכו ממשרד ERM, ואת לנדאו ייצגו עורכי הדין יצחק נרקיס וסיוון נרקיס קרמר ממשרד פירון.