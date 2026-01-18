בעשור הקודם שמה של זהבית כהן עלה לא פעם לכותרות העיתונים הכלכליים עד שכונתה באותן השנים "האישה הראשונה של שוק ההון". היא הובילה אז את ההשקעות בענקית המזון תנובה ובית ההשקעות הגדול בישראל פסגות, ובהמשך הקימה קרן שגייסה כחצי מיליארד דולר.

אבל בשנים האחרונות, לאחר שורה של סערות מתוקשרות בהן נקשר שמה של כהן, היא התרחקה מאור הזרקורים ובחרה להתמקד בניהולה של קרן ההשקעות AMI (אייפקס ישראל) שאותה הקימה לפני כעשור. זו, הניבה מאז היווסדה תשואה שנתית ממוצעת (IRR) של 38% - הנחשבת לגבוהה מאוד.

כעת שב ועולה שמה של כהן לכותרות, לאחר אקזיט מוצלח במיוחד שביצעה הקרן שהיא מובילה ברשת המוצרים המוזלים לבית מקס סטוק, עם תשואה פנומנלית של פי 8 על ההשקעה. בד בבד, היא לקחה חלק פעיל בעסקה לרכישת אתר המכירות יד2 בידי קרן ההשקעות הבריטית אייפקס פרטנרס (Apax Partners), שבה כהן שותפה, תמורת 3.1 מיליארד שקל - במה שהיה לעסקה הגדולה אי פעם עבור אתר אינטרנט בישראל.

"מעולם לא הפסיקה לעבוד"

על אף ששמה כבר לא מככב תדיר במדורי העיתונים, בשוק מספרים, כי כהן "מעולם לא הפסיקה לעבוד". בתחילת שנת 2024, במהלך המלחמה, השלימה קרן AMI (אמי) גיוס קרן שנייה בהיקף של כ־600 מיליון דולר, משורה של גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים.

כמו הקרן הראשונה, גם אמי 2 שלה שמה ליעד השקעה ורכישת שליטה בחברות בינוניות בתחומי הטכנולוגיה, השירותים, הבריאות, האינטרנט והצרכנות בישראל.

מאז השקת הקרן, התמקדה אמי 2 בהשקעות בתחום מעט מפתיע - חיות מחמד. במסגרתו, היא השקיעה בבית החולים הווטרינרי "חוות דעת", ברשתות המזון והמוצרים עבור חיות מחמד "זו ארץ" ו"ג'ונגל", וב־4 חדרי מיון לבעלי חיים.

זהבית כהן אישי: בת 62, אמא ל-4

מקצועי: שותפה בקרן אייפקס העולמית ומנהלת קרן אמי. לשעבר יו"ר תנובה, ומשנה למנכ"ל פסגות

עוד משהו: נשואה לחיים כהן, לשעבר מנכ"ל כלל ביטוחי אשראי, ואחיו של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר

המיעוט היחסי של השקעות שביצעה הקרן השנייה עד כה, עשוי להיות מוסבר בהיותה חלק מקבוצת קרנות אייפקס. "יכול להיות שבגלל המלחמה קיבלה מסרים מהמשקיעים הזרים, ובמיוחד מאייפקס, שכדאי להמתין עם השקעות בישראל", אומר גורם בשוק.

זאת, למרות שבשנים האחרונות נקשר שמם של כהן ואייפקס עם נסיונות רכישה של מספר חברות בולטות במשק שלא יצאו לפועל: הדואר, חברת מוצרי הפלסטיק כתר, סלקום, חברת כרטיסי האשראי כאל וחברת המשקאות מי עדן.

2 עסקאות גדולות בחודשיים

כך או כך, בעת האחרונה חזרה כאמור כהן לשוק עם שתי עסקאות משמעותיות. בחודש שעבר רכשה אייפקס העולמית את אתר המכירות האינטרנטית יד2 תמורת 3.1 מיליארד שקל (950 מיליון דולר) - העסקה הגדולה אי־פעם למכירת אתר אינטרנט בישראל. לגלובס נודע כי קרן אמי 2 לקחה חלק בהשקעה בסכום של עשרות מיליוני דולרים.

כהן, שלצד ניהול קרן אמי משמשת כאחת ממספר שותפי הון בקרן אייפקס (ומתוגמלת על הצלחותיה), אומר מקורב לעסקה, לקחה חלק פעיל בבדיקת הנאותות של יד2 ובבחינת היבטים הרגולטוריים של העסקה. בדרך לרכישה, גברה אייפקס, על שורה של גופי השקעה גדולים כולל קרנות ההשקעה בלקסטון ו־CVC.

בשבוע האחרון, חתמה אמי 2 על עסקה נוספת, הפעם לרכישת מחצית ממניות חברת השילוח HFD תמורת 120 מיליון שקל. במה שצפוי להפוך לעסקה המשמעותית הראשונה של הקרן מחוץ לנישת החיות, לאחר שכאמור השלימה את גיוס הכספים לפני כמעט שנתיים ועד היום השקיעה כרבע מהכספים.

הצלחות מסחררות לצד כישלונות

בד בבד עם ביצוע העסקאות בקרן השנייה, השלימה קרן אמי הראשונה בשבוע שעבר אקזיט מוצלח ברשת הדיסקאונט מקס סטוק. את מניות השליטה ברשת (55%) רכשה אמי בשנת 2017, מידי המנכ"ל והמייסד אורי מקס (שמכר גם הוא מניות בשבוע שעבר) ואיש העסקים אבן נוימן, תמורת 170 מיליון שקל.

במסגרת הנפקת מקס סטוק בת"א לפני כחמש שנים, אשר בוצעה לפי שווי של כ־1.7 מיליארד שקל, מכרה הקרן מניות בהיקף של כ־385 מיליון שקל. יחד עם מימושים שביצעה בשנה האחרונה (כ־620 מיליון שקל) ושווי ההחזקות שנותרו לה, הניבה לה ההשקעה במקס סטוק רווח של מעל מיליארד שקל - תשואה של כמעט פי 8 על ההשקעה שביצעה לפני פחות מעשור.

ההצלחה הגדולה ביותר של הקרן הראשונה של אמי הגיעה דווקא מהשקעה בחברת האי־קומרס הישראלית גלובל־אי. בשנת 2018 השקיעה אמי כ־20 מיליון דולר בחברה המספקת פתרונות טכנולוגיים עבור מסחר מקוון. כעבור שלוש שנים, בשנת 2021, בעיצומו של גל ההנפקות, השלימה גלובל-אי הנפקה מוצלחת בנאסד"ק לפי שווי של 3.5 מיליארד דולר. במסגרת ההנפקה, ובשנים שלאחר מכן מכרה אמי את כלל מניותיה תמורת סכום של כ-729 מיליון דולר, החזר של פי 35 על ההשקעה המקורית.

"זהבית הוכיחה שהיא יודעת להשיא ערך במגוון תחומים, זה לא משנה אם זו חברת טכנולוגיה או חברה שמוכרת מוצרים זולים מסין. בשתי החברות היא ביצעה פעולות השבחה משמעותיות שהביאו את החברות למה שהן היום. היא אחת מהדמויות הבודדות בשוק הישראלי שיודעת לעשות כמעט כל עסקה, וגם להשביח את החברות שהיא עובדת איתן", מספר אדם בסביבתה.

לצד ההצלחות הגדולות ידעה הקרן של כהן גם כישלונות ואכזבות, גם אם מדובר בסכומים קטנים יחסית. בראשן, בחברת ההסעדה המוסדית שולץ, שאת השליטה בה (80%) היא רכשה בשנת 2015, לפי שווי חברה של כ־200 מיליון שקל.

כעבור 6 שנים מכרה אמי את החברה לבנו של המייסד תמורת סכום מזערי של כמה מיליונים בודדים שמחק כמעט את כל השקעתה. בדרך, נקלעה שולץ למשבר חוב, שנבע בין היתר ממגפת הקורונה שפגעה בעסקיה, אשר הביא אותה להיטלטל בין בתי משפט. בד בבד, נקלעה כהן לעימות מתוקשר עם שני בניו של מייסד החברה ומנהליה, שהגישו בתחילת שנת 2017 תביעה נגד הקרן אמי בטענה שהושפלו ופוטרו ללא מכתבי פיטורים וללא פיצויים.

מכה תדמיתית נוספת ספגה הקרן בניסיון ההנפקה של קבוצת אתרי האינטרנט זאפ, שנרכשה על ידי אמי בשנת 2015 תמורת 150 מיליון שקל. כעבור שלוש שנים ניסתה כהן להנפיק את זאפ לפי שווי של 700 מיליון שקל, כשעל פי הדיווחים בקרן כיוונו לשווי גבוה אף יותר. אלא שבסופו של דבר ההנפקה בוטלה, לאחר שהמוסדיים הישראלים לא ששו להשתתף בה לפי השווי המבקש. בסופו של דבר נמכרה זאפ כעבור שנתיים וחצי לחברת ההחזקות פורמולה מערכות תמורת 300 מיליון שקל, והניבה תשואה של פי 2 על ההשקעה.

"הפיקה לקחים מסערת הקוטג' להוריד פרופיל"

זהבית כהן (62), החלה את דרכה המקצועית דווקא מעבר לים, תחילה כרו"ח בפירמת קופרס אנד לייברנד ובהמשך כבנקאית השקעות בצ'ייס מנהטן. היא נשואה לחיים כהן, לשעבר מנכ"ל כלל ביטוח אשראי ודן אנד ברדסטריט (אחיו של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר).

לאחר 16 שנה בארה"ב, חזרה כהן ארצה בשנת 1998 והצטרפה לחברת ההחזקות אי.די.בי, שנשלטה באותה עת בידי משפחת רקנאטי, ובהמשך ע"י נוחי דנקנר, תחילה כסמנכ"לית כספים ואח"כ כמשנה למנכ"ל.

בשנת 2006 היא מונתה למנהלת קרן ההשקעות אייפקס פרטנרס בישראל ולשותפה בפירמה הבינלאומית שהקים איש העסקים היהודי בריטי רונלד כהן. בתקופתה ביצעה הקרן רכישות של חברות ענק בישראל, שנהנו מדומיננטיות בשוק המקומי, ושאותן פעלה להשביח, גם באמצעות העלאת מחירים: בזק, תנובה ובבית ההשקעות פסגות.

בשנת 2010 השלימו אייפקס ושותפיה (חיים סבן ומורי ארקין) את מכירת החזקותיהם בחברת התקשורת בזק ברווח נאה (השקעה שבוצעה לפני כניסתה של כהן לתפקיד). המניות נמכרו לידי שאול אלוביץ' תמורת כ־6.5 מיליארד שקל, וברווח של כ־300% על ההשקעה, חמש שנים לאחר שהמניות נרכשו מידי המדינה.

את עיקר תהילתה בתקופת אייפקס קנתה כהן הודות לרכישת השליטה בענקית המזון תנובה. בשנת 2008 רכשה אייפקס יחד עם חברת ההשקעות מבטח שמיר את מניות השליטה בענקית החלב המקומית מידי הקיבוצים והמושבים, לפי שווי של קרוב ל־4 מיליארד שקל. בשנת 2015 השלימו אייפקס וכהן אקזיט מוצלח, כשמכרו את החזקותיהם בתנובה לחברת ברייטפוד הסינית, לפי שווי יותר מכפול.

אלא שלמרות ההצלחה העסקית, התקופה של כהן בתנובה תיזכר בעיקר בשל "מחאת הקוטג'". כהן, שכיהנה כיו"ר החברה וניצבה בחזית התקשורתית מול החרם הצרכני שפרץ בשנת 2011, ספגה את מירב החיצים הציבוריים ותמונתה ושמה הפכו להיות מזוהים עם המאבק הציבורי המתוקשר נגד יוקר המחייה.

קוטג' של תנובה / צילום: גלובס

בתחילת המחאה הצהירה כהן, כי למרות הלחץ הציבורי תנובה לא תוריד מחירים. אך לאחר ארבעה חודשים של מחאה ציבורית, שכללה גם נפילה במכירות וחקירה של רשות ההגבלים, היא הודיעה על התפטרותה מתפקיד יו"ר תנובה, מהלך שלווה גם בהורדת מחירים ובעינו בחרה כהן לרדת מהרדאר התקשורתי. "היא הפיקה לקחים, להוריד פרופיל ולא להיות בתקשורת", סיפר לפני מספר שנים מקורב של כהן לגלובס.

עסקה גדולה נוספת של אייפקס בישראל, הרבה פחות מוצלחת משתי הקודמות, הייתה רכישת השליטה בפסגות בשנת 2006. את בית ההשקעות, שהיה הגדול בישראל בזמנו, רכשה הקרן לפי שווי של כ־2.7 מיליארד שקל, מידי קרן יורק.

אלא שבשנים הבאות סבל בית ההשקעות משחיקה מתמשכת במעמדו, ומחוסר יציבות בהנהלה, שבאה לידי ביטוי בתחלופה גבוהה של מנכ"לים, אשר על פי דיווחים בתקשורת התקשו לעיתים להסתדר עם היו"רית הדומיננטית.

15 שנה לאחר ביצוע ההשקעה, כשבדרך נגנזו תכניות להנפקת בית ההשקעות, מכרה אייפקס בשנת 2021 את השליטה בו לידי אלטשולר שחם, שתפס את מקומה כבית ההשקעות הגדול בישראל, תמורת 910 מיליון שקל ויצאה מההשקעה ללא רווח, במקרה הטוב.

"ריכוזית, וחמושה בכסף גדול"

עוד קודם לכן הקימה כהן במסגרת אייפקס את קרן ההשקעות הפרטיות אמי, שגייסה ב־2015 כחצי מיליארד דולר מגופים מוסדיים מישראל ומהעולם. הקרן השקיעה בסה"כ ב־11 חברות ועד כה החזירה פי 2.4 על כספי ההשקעה, למרות שעוד לא מימשה את כל החזקותיה. שווי תיק ההשקעות של הקרן משקף בסה"כ, על פי ההערכות, תשואה של פי 4.4 למשקיעים.

לאורך השנים זכתה זהבית כ הן למוניטין מעורב. מצד אחד אשת עסקים מוכשרת, עם אמביציות ונחישות. ומהצד השני היא מתוארת כמנהלת ריכוזית, שנקלעת לא פעם לחילוקי דעות ואף סכסוכים עם מנהלים שעבדו תחתיה וגורמים שעמם שיתפה פעולה.

"לזהבית הייתה את החוכמה להקים את אמי כקרן שמתמקדת בחברות בינוניות, שקטנות מדי עבור העסקאות של אייפקס העולמית. ככה היא יכולה לעשות בעת ובעונה אחת עסקאות בהיקפים משתנים. בניגוד לקרנות כמו פורטיסימו או פימי שמוגבלות בהיקף ההשקעה, אם מגיעה עסקה ש'גדולה' על אמי, היא יכולה להעביר אותה לאייפקס, וזה גם מה שקרה ביד2. זה מאפשר לה גמישות שיש למעטים מאוד בישראל", אומר גורם בכיר בשוק שמכיר את הקרן.

"היא מגיעה כשהיא חמושה בכסף גדול, מותג חזק והרבה שנים של ניסיון, הבנה ויכולות", מוסיף אדם שעבד עם כהן בעבר. עם זאת, הוא פחות מתרשם מהגמישות של הקרן, "אני לא מוצא את המכנה המשותף בין כל החברות שהיא משקיעה בהן. זה מצטרף לזה שבניגוד לקרנות אחרות באמי הכל כמעט עובר אצל זהבית, היא מאוד ריכוזית".

"היא לא אדם שקל לעבוד איתו", מודה אדם שעבד תחתיה תקופה מסוימת. "היא יודעת איך לפנות לחברות בשביל לקבל את הבלעדיות, עם המון מילים טובות וחיוכים. אבל בסופו של דבר היא ריכוזית ועושה מה שהיא חושבת שנכון לקרן שלה. לא כולם מתלהבים מזה, למרות שהכסף והמקצועיות שלה יכולים לסנוור", הוא מוסיף. "צריך לדעת איך לעבוד איתה", מסכים אדם שעבד איתה בעבר. "מהחוויה שלי מדובר במשקיעה רצינית, מתוחכמת, שאמנם לא תמיד קל לעבוד איתה, אבל בסופו של יום היא הוגנת".