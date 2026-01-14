השנה האזרחית החדשה נפתחה בתנופה בעסקי טייקון הקמעונאות והתעופה רמי לוי. לפני מספר שבועות הגישה רשת רמי לוי שיווק השקמה, באמצעות הזרוע הפיננסית שלה רמי לוי פיננסים, בקשה חדשה לרשות ניירות ערך, במטרה לבסס את הקמת הזרוע הפיננסית שלה.

● האם לקנות קרן סל או מחקה? כעת יש שיקול חדש שתצטרכו להביא בחשבון

● מה צפוי במדד המחירים לצרכן, והאם נראה הורדת ריבית נוספת כבר בפברואר?

לפני כשנתיים הגישה הזרוע הפיננסית של לוי בקשה לרשות שוק ההון לקבלת רישיון נותן שירותים פיננסיים (נש"פ). צעד זה נבחן עדיין על-ידי הרשות, כאשר מדובר בתהליך פרוצדורלי שמתארך לא אחת. אלא שלוי רוצה לזרז את התהליכים, ובימים אלה החליט לפצל את התהליך ולהגיש בקשה נוספת רשות ניירות ערך - לקבלת רישיון למתן שירותי תשלום.

רישיון לנותן שירותי תשלום יאפשר לרמי לוי להקים מעין חשבונות עו"ש דיגיטליים. ככל שיושלמו שני התהליכים הרגולטוריים שכאמור עדיין צפויים לבחינה, תוכל חברת הפיננסים של לוי להתניע פעילות פיננסית שבה תעניק הלוואות צרכניות לציבור וכן תוכל לנהל מעין חשבון בנק דיגיטלי בתור נותן תשלום.

כל התהליכים האלה עשויים בהמשך הדרך לאפשר ללוי להגיש בקשה לבנק ישראל לקבלת אישור לנהל בנק קטן (שהיקף הנכסים שלו במאזן בגודל של עד 50 מיליארד שקל). מדובר בהליך שעשוי לקחת מספר שנים, עד לקבלת ההיתרים והרישיונות הנדרשים, כאשר קבלת אישור מבנק ישראל - צעד עתידי ומאוחר יותר - הוא ההליך המורכב יותר. ההליך, שמתאפיין בבדיקה אישית של פעילותו וזהותו של לוי, יכול להתמשך לתקופה ארוכה.

כאמור, אישור של נותן שירותי תשלום מרשות ניירות ערך יצא לדרך ביולי האחרון. הרשות העניקה רישיון לארבע חברות פינטק, בתום הליך רגולטורי ארוך שכלל חקיקה בכנסת, אשר יזמה עוד יו"ר הרשות הקודמת ענת גואטה, ולבסוף הושלם תחת כהונתו של היו"ר הנוכחי ספי זינגר.

ככל שההליך יושלם בהצלחה, לוי יוכל להנפיק באמצעות החברה שלו אמצעי תשלום לציבור, לבצע פעולות סליקה ולהציע ניהול חשבונות שדומים במהותם לחשבון עו"ש בבנקים. מדובר בניהול של מעין ארנק דיגיטלי שאליו ניתן להזרים למשל את המשכורת החודשית, ולהוציא את הכסף דרך כרטיסי אשראי או למשוך כמזומן.

הנפקת רמי לוי נדל"ן על סף סיום; השווי המוערך - 3 מיליארד שקל

במקביל, בימים אלה עומד לוי להשלים את הנפקת חברת הנדל"ן הפרטית שלו, רמי לוי נדל"ן. ככל הידוע, לוי הסכים להתפשר מול המוסדיים והקטין את המחיר המבוקש לחברה, משווי של 3.6 מיליארד שקל, שהיה הסכום המבוקש באוגוסט כשהתפרסמה טיוטת התשקיף הראשונה בשוק ההון. כעת מדברים בשוק ההון על שווי של 2.9-3 מיליארד שקל (אחרי הכסף), לאחר כיפופי ידיים מול הגופים המוסדיים, שאף דרשו הנחה יותר משמעותית במחירי הנכסים.

כחלק מההנפקה של מניות ואופציות יוזרם סכום של 500-600 מיליון שקל לתוך החברה. את ההנפקה מובילות לידר הנפקות ואי.בי.אי חיתום והנפקות. מה שמעכב את השלמת ההנפקה הוא סגירה על המחיר, וייתכן שגם הצורך בעדכון התשקיף לפי הדוחות הפיננסיים העדכניים יותר, כנדרש לפי הוראות החוק בשל התארכות הליך ההנפקה.

הממשלה רוצה את לזרז את רפורמת הבנק הקטן - הוכנסה לחוק ההסדרים

כניסתו העתידית (אך גם הרחוקה) של לוי לעולם הבנקאות מלמדת כיצד חקיקת חוק הבנקים הקטנים מתחיל לשנות סדרי עולם במערכת הפיננסית בישראל. בשבוע שעבר אישרה הממשלה דרך ועדת השרים לענייני חקיקה את הכנסתו לחוק ההסדרים כחלק מאישור התקציב. בכך מדובר בדיוני בזק שיאמצו את רוח הדוח שהגישה הוועדה המיוחדת שבראשה עמד המפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי. מדובר בוועדה רגולטורית שאמורה לענות גם על הלחצים מהמערכת הפוליטית שתכליתם להגביר את התחרות בענף הבנקים, במיוחד במתן פיקדונות ומתן אשראי, כדי לטייב את גובה הריבית שמשלם הציבור.

כיום על המדוכה יושבת חברת ישראכרט, שעליה השתלטה אשתקד קבוצת דלק בניהולו של עידן וולס, שם הוצהר כמעט בגלוי כי המטרה של ההשתלטות היא להגביר את התחרות בתחום הפיננסי. הדרך הברורה לכך עשויה בהפיכתה לבנק קטן.

מוקדם יותר השבוע נודע כי מנורה מבטחים, שלא הצליחה להשתלט על ישראכרט והפסידה לדלק במרוץ, חתמה על הסכם לרכישת יתרת המניות (30%) בחברת האשראי החוץ-בנקאית שלה ERN תמורת 230 מיליון שקל. מייסד ויו"ר ERN רוני נתנזון רשם אקזיט מרשים - 460 מיליון שקל ממכירת המניות. מנורה מבטחים נערכת "על הקווים" כדי לקדם זרוע פיננסית משלה.

דרכו של לוי להתמודד עם הענקים עוד ארוכה ודורשת סדרה של אישורים רגולטוריים, אך הוא הוכיח בעבר נחישות בהגברת תחרות בתחומי הפעילות שלו. רשת הקמעונאות שהקים מתמחה במה שמכונה בענף "הארד-דיסקאונט" - מכירות בהנחות גדולות. כמו כן, הוא פעיל בתחום התעופה דרך שליטה בישראייר.

בתחום הפיננסי יש לרשת הקמעונאות של לוי מועדון לקוחות עם ישראכרט, כנהוג גם אצל הרשתות המתחרות. כמו כן, הוא מוכר גם פוליסות ביטוח שונות באמצעות סוכנות ביטוח שהקים.

שווי השוק של רשת רמי לוי בבורסה עומד כיום על 5.1 מיליארד שקל, ובשנה האחרונה זינקה מניית הרשת ב-44%.