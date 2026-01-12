עם 460 מיליון שקל בכיס: רוני נתנזון נפרד מהחברה שהקים לפני 25 שנה

כמעט 25 שנים אחרי שהקים את חברת האשראי החוץ בנקאי ERN, המייסד והיו"ר רוני נתנזון, בדרך לסכם אקזיט מוצלח, במסגרתו יקבל כ־460 מיליון שקל. זאת, לאחר שחתם על הסכם מול חברת הביטוח והפיננסים מנורה למכירת מניות המיעוט שנותרו בידו בחברה המשותפת (30%), תמורת 230 מיליון שקל, ולפי שווי חברה של כ־770 מיליון שקל ל־ERN.

בעקבות השלמת המהלך, תחזיק מנורה בשליטה המלאה בחברה אליה נכנסה לראשונה לפני כעשור. בשנת 2017 רכשה מנורה מידי נתנזון 40% ממניות ERN תמורת סכום של כ־100 מיליון שקל (לפי שווי של 250 מיליון שקל). חמש שנים לאחר מכן, בשנת 2022 רכשה מנורה מידי נתנזון 30% נוספים, והפכה לבעלת השליטה תמורת סכום של כ־190 מיליון שקל (לפי שווי חברה של 600 מיליון שקל), מתוכו כ־130 מיליון שקל שולמו למשפחת נתנזון.

בדרך, בתחילת שנת 2022 ניסו מנורה ונתנזון לבצע הנפקה ראשונית של מניות ERN לפי שווי מוערך של 800־900 מיליון שקל. אלא שהתקררות שוק ההנפקות באותה העת, וחוסר היכולת של החברה לגייס לפי השווי אותו ביקשה, הביא אותם לבסוף לסגת מהמהלך ולהמשיך ולהרחיב את עסקיה כחברה פרטית.

ERN, המנוהלת ב־12 השנים האחרונות בידי שי פרמינגר, הוקמה בשנת 2001 על ידי רוני נתנזון. בתחילת דרכה התמקדה החברה בפרעון צ'קים, אך לאורך השנים בדומה לחברות נוספות בתחום היא התרחבה לתחום האשראי החוץ־בנקאי. היא מספקת אשראי בהיקף של כ־2 מיליארד שקל ללקוחות פרטיים ועסקיים. "היום, כשאני מסיים את הדרך שלי ושל משפחתי בחברה, אני משוכנע שתחת הנהגת מנורה, החברה תמשיך לצמוח, תחזק את מעמדה בשוק ותרחיב את מגוון השירותים שהיא מציעה ללקוחותיה העסקיים והפרטיים", מסר נתנזון מייסד ויו"ר מנורה ERN.

מנורה מסתערת על אשראי חוץ בנקאי

רכישת יתרת המניות ב־ERN מצטרף למאמצים של מנורה כמו גם יתר חברות הביטוח להרחיב את דריסת הרגל שלהן בתחומים נוספים, לצד פעילויות הביטוח והפנסיה שלהן, במטרה לגוון את מקורות ההכנסה והרווח, ולשפר את התשואה על ההון וכן להפחית את החשיפה לתנודתיות בשווקים.

בהקשר זה, בשבוע שעבר חתמה מנורה על הסכם לרכישת השליטה (50.1%) בחברת האשראי החוץ־בנקאי יסודות תמורת 150 מיליון שקל. בנוסף, החברה שותפה גם באמפא קפיטל (47.5%) המעניקה אשראי לעסקים ומימון לפרויקטים בתחום נדל"ן וציוד, וכן מחזיקה הקבוצה בבעלות מלאה במנורה משכנתאות, המספקת פתרונות מימון דיור.

מדוחות מנורה עולה כי בסוף הרבעון השלישי של 2025 תיק האשראי של מנורה (עסקי וצרכני) הסתכם בכ־7.8 מיליארד שקל, כשפעילות האשראי הסבה לחברה רווח של כ־124 מיליון שקל, גידול של כ־17%.