חברת התרופות טבע פרסמה הלילה שתי הודעות חיוביות: הראשונה נוגעת לשיתוף פעולה עם חברת רויאלטי פארמה (Royalty Pharma) להאצת פיתוח תרופה מקורית המיועדת לטיפול במחלת העור הכרונית ויטיליגו, והשנייה היא עיקרי הדברים שיאמר מחר (ג') המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס בכנס הבריאות השנתי של ג'יי.פי מורגן, וכוללת תחזיות לשנים הבאות.

במסגרת ההסכם עם רויאלטי פארמה, החברות יפתחו יחד את התרופה (anti-IL-15) שנקראת כיום TEV-408 ונמצאת בשלב 1b של הניסויים הקליניים כטיפול במחלת ויטיליגו, כאשר במקביל (ובלי קשר להסכם הנוכחי) היא גם בשלב 2a עבור צליאק. מדובר בהסכם במסגרתו רויאלטי תשלם לטבע עד 500 מיליון דולר למימון העלויות השוטפות של הפיתוח, מתוכם 75 מיליון דולר במימון משותף של שלב 2b שצפוי להתחיל השנה. על בסיס תוצאות הניסוי בשלב זה, תהיה לרויאלטי אופציה לשלם 425 מיליון דולר נוספים למימון שלב 3 של הניסויים. אם הניסויים יושלמו בהצלחה והתרופה תושק, טבע תשלם לרויאלטי תמלוגים על המכירות הבינלאומיות של התרופה.

לדברי פרנסיס, "שיתופי פעולה אסטרטגיים מזינים חדשנות, וההסכם עם רויאלטי פארמה מאפשר לנו לקדם את המדע שלנו בצורה יעילה יותר, ולהאיץ את צנרת המוצרים על מנת להביא פתרונות משמעותיים למטופלים בעולם".

התחזיות לתקופה הקרובה

במקביל כאמור טבע פרסמה תחזיות לשנים הקרובות. התחזית ל-2025 היא כפי שניתנה קודם לכן, אך טבע מציינת שבהכנסות היא תהיה קרובה לרף התחתון של התחזית (16.8-17 מיליארד דולר), ב-EBITDA היא תהיה באמצע הטווח (4.8-5 מיליארד דולר), ברווח הנקי למניה קרוב לרף העליון (2.55-2.65 דולר) וכך גם בתזרים החופשי (1.6-1.9 מיליארד דולר).

החברה גם מספקת לראשונה מספרים להמשך. ב-2026 ההכנסות יהיו דומות או אף יירדו מעט לעומת 2025, ב-2027 הן יצמחו בשיעור חד-ספרתי נמוך ועד 2030 הן יצמחו בשיעור שנתי ממוצע חד-ספרתי בינוני. ה-EBITDA והרווחיות התפעולית יצמחו השנה לעומת 2025 וימשיכו לצמוח בהמשך. התזרים החופשי יצמח ב-2026, יהיה מעל 2.7 מיליארד דולר ב-2027 וב-2030 כבר יגיע ליותר מ-3.5 מיליארד דולר. בהתאם, המינוף יירד ב-2027 לפחות מ-2.

טבע נסחרת בניו יורק ובתל אביב לפי שווי של 36.7 מיליארד דולר לאחר שמנייתה עלתה בשנה האחרונה בכ-53%.