אם לא מכרתם במאי, תמכרו ביוני: האזהרה של בנק אוף אמריקה

כלל עתיק בוול סטריט אומר 'Sell in May and Go Away' (תמכור במאי ולך לדרכך). אבל דוח תנועות ההון של בנק אוף אמריקה מציע עדכון גרסה: "לכו ביוני".

● מנהל ההשקעות שממליץ על מניות ביטחוניות: "אנחנו בעולם של מלחמה"

● השינויים שעשו משקיעי העל בתיקים שלהם. ומי מהמר על מניות ישראליות?

מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה, טוען שהאופוריה הקיצונית תסתיים בקרוב ויוני מתאים ביותר לקחת את הכסף ולברוח - זאת בשל רכישות יתר של משקיעים במניות ועלייה בסיכוני האינפלציה. לפי הבנק, המשקיעים בוול סטריט פועלים כרגע תחת עיוורון נטול פחד שמתודלק על ידי עונת דוחות כספיים פנומנלית - "רווחי החברות במדד ה-S&P 500 זינקו ב-26% ברבעון הראשון, הקצב המהיר ביותר מאז ימי הפוסט-קורונה של 2021".

"התדלוק הזה יצר אפקט עושר חסר תקדים במשק האמריקאי. שווי תיקי המניות של משקי הבית בארה"ב תפח ב-4 טריליון דולר נוספים מתחילת השנה בלבד, וזאת בהמשך לזינוק מצטבר של 27 טריליון דולר בשלוש השנים הקודמות".

אנומליה קיצונית ומסוכנת

העושר הזה, לפי הבנק, זורם ישירות בחזרה אל וול סטריט. "מנגד, המשקיעים מפנים עורף לשווקים המתעוררים, שוק המניות הסיני חטף מכה כואבת עם בריחת הון של 22.2 מיליארד דולר בשבוע האחרון - היציאה הגדולה ביותר מאז חודש ינואר".

אלא שבתוך החגיגה הזו, יש, לפי בנק אוף אמריקה אנומליה קיצונית ומסוכנת שמזכירה נשכחות לא נעימות.

מדד מניות השבבים של פילדלפיה (SOX) - חוד החנית של מהפכת הבינה המלאכותית, נסחר כעת ברמה מבהילה של 62% מעל הממוצע הנע שלו ל-200 ימים. היסטורית, מדובר בהתנהגות פרבולית שמאפיינת את הבועות הגדולות וההרסניות. בבנק משווים זאת לשיא בועת הדוט-קום בנאסד"ק בשנת 2000, הסטייה מהממוצע הנע הייתה 55%.

את האופוריה הזו רואה הבנק אצל הלקוחות הפרטיים המנהלים נכסים בהיקף של 4.5 טריליון דולר: "החשיפה שלהם למניות שברה שיא, אבל רמות המזומן שלהם בשפל".

הטוטאליות הזו של השוק מאותתת למומחים כי ייתכן שחגיגת העליות הנוכחית, המכונה "מלט-אפ" (Melt-up), נמצאת בישורת האחרונה שלה. מדד ה-Bull & Bear של הבנק זינק לרמה של 7.6, והמשך כניסות הון בשבועיים הקרובים צפוי להקפיץ אותו מעל רף ה-8.0, רמה המהווה איתות מכירה חריף.

ב-"מלט אפ", השוק טס למעלה בצורה חדה, מהירה וכמעט אנכית, מתוך פאניקה של קונים או FOMO (פחד מהחמצה). זוהי עת בה ההיגיון הכלכלי נזרק מהחלון והמניות טסות לא בגלל שהחברות הפכו לרווחיות יותר, אלא כי יש זרם אדיר של כסף שחייב להיכנס לשוק. הגרפים הופכים לפרבוליים (תלולים מאוד), ומניות מזנקות בעשרות אחוזים ללא הצדקות כלכליות.

כשהדובים נכנעים

יוני, לפי הבנק היא העת הנכונה ביותר עבור משקיעים מתוחכמים "לקחת כסף מהשולחן" ולממש רווחים, רגע לפני שהשוק יתעורר למציאות מורכבת.

מציאות זו כוללת את החלטת הריבית הראשונה והמסקרנת של יו"ר הפד הנכנס קווין וורש (17 ביוני), ומפגש מחודש עם דרקוני האינפלציה (לחצי המחירים העיקשים, המאיימים והקשים לריסון שחוזרים להכות במשק). מועדי מפתח נוספים ביוני הם מפגש אופ"ק הקרוב (7 ביוני), פתיחת משחקי המונדיאל (11 ביוני) ופסגת ה-G7 שתיפתח יום לאחר מכן.

"הכתובת על הקיר רשומה באותיות של קידוש לבנה, אך השאלה הגדולה היא מי יספיק לצאת מהדלת לפני שהמוזיקה תיעצר", נכתב.

"תהליך כניעת הדובים (Bear Capitulation) אל תוך המניות והטכנולוגיה יושלם ככל הנראה במלואו בשבועות הקרובים", הוא אומר. המשמעות היא שלא יוותרו עוד מוכרים בשטח. כולם יהיו לקונים, גם האופטימיים וגם הפסימיים שנשברו.

נשמע טוב בעצם, על פניו, כשכולם קונים, השוק אמור להמשיך לעלות. אבל לא. זהו בעצם איתות אזהרה מפני סיום העליות. בוול סטריט, קונזנזוס מוחלט הוא כמעט תמיד תמרור אזהרה.

ההיגיון של הבנק אומר שכולם כבר מושקעים. וכשכולם כבר בפנים, אין מי שימשיך לדחוף את המחירים למעלה, והשוק מגיע למצב של "קניית יתר" קיצונית. לא נשאר עוד כסף "חדש" בחוץ שיכול להמשיך ולדחוף את השוק למעלה. במצב כזה, הדלק של הראלי עומד להיגמר, והשוק הופך פגיע במיוחד למימושי רווחים ולירידות, כל מהמורה עלולה לגרום לכולם לצאת בבהילות מדלת צרה, בעת ובעונה אחת.

או כפי שאמר גורו ההשקעות סר ג'ון טמפלטון: "שווקי שוורים נולדים מתוך פסימיות, צומחים מתוך ספקנות, מבשילים מתוך אופטימיות, ומתים מתוך אופוריה".